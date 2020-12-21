Сколько США и Великобритания готовы заплатить за отказ от Huawei

Если вы разочаруетесь в производителе своего смартфона и дадите сами себе задание выкинуть его, а потом купите новый, сколько вы на этом потеряете? Максимум несколько десятков тысяч рублей. А теперь представьте, что надо отказаться не от одного ”телефона”, а от десятков тысяч, да и стоят они существенно больше. Так я подвел к пониманию того, сколько в США базовых станций с оборудованием Huawei, сколько они стоят и как дорого будет от них отказаться, просто заменив на другое оборудование. Учитывая масштабы деятельности китайской компании, США придется по сути заменить всю свою сотовую сеть. Счет в этом случае пойдет на миллиарды долларов и аналитики подсчитали во что именно это выльется бюджету. А заодно стало известно, как будут наказываться операторы, которые нарушат правила.

США отказывается от Huawei

Соединенные Штаты запретили Huawei участвовать в развитии инфраструктуры 5G и вынудили другие страны сделать то же самое. Многие уже даже подчинились и работают над тем, как сделать это с минимальными потерями. Теперь пришло время не просто отказываться от закупок нового оборудования, а принимать меры по удалению старого из общей инфраструктуры.

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Законодатели США намерены поддержать программу стоимостью 1,9 миллиарда долларов, предоставляющую финансирование для демонтажа телекоммуникационного сетевого оборудования, которое правительство классифицировало как ”представляющее угрозу национальной безопасности”.

Почему США нельзя отказываться от Huawei

Huawei и несколько других китайских компаний, включая ZTE, были классифицированы как ”угроза национальной безопасности”. Они попали в соотвествующий список вместе с другими, менее значительными и известными компаниями. С ними или нельзя работать вообще, или можно, но с существенными ограничениями.

Финансирование новой программы рассматривается в рамках законопроекта о помощи при COVID-19 на 900 миллиардов долларов сообщает gizmochina со ссылкой Reuters со ссылкой на людей, осведомленных о развитии событий.

Ранее в этом месяце Huawei заявила, что разочарована решением FCC ”принудительно удалить ее продукты из телекоммуникационных сетей”. Компания считает, что ”такие масштабные перемены подвергает риску граждан США в сельских районах, которые в значительной степени не обслуживаются”.

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Сложно не согласиться с этим. Особенно во время пандемии, и понимая, что только в кино США представляется Нью-Йорком, Вашингтоном и городами Калифорнии. В реальности даже в такой развитой стране хватает не самых технологичных и богатых штатов, в которых есть проблемы в том числе со связью.

Кроме США, и другие страны готовят или уже подготовили запреты на использование оборудования Huawei. В том числе и запрет уже установленных компонентов сетей. Больше всего преуспели в этом страны, которые принято считать дружественными США. В первую очередь к ним относится Великобритания.

Штраф за использование Huawei в Великобритании

Недавно в Соединенном Королевстве появился полный запрет использования оборудования Huawei. Кроме этого, правительство попросило операторов полностью пересмотреть инфраструктуру своих сетей. В частности до 2027 года необходимо прекратить использовать оборудование китайской компании. Такой долгий срок дает операторам возможность сделать все более плавно, не вкладывая сразу сотни миллионов долларов в переоборудование.

Интересно, что до сих пор нет прямого запрета на покупку оборудования 5G у Huawei. Это можно делать до конца 2021 года. Судя по всему, такой срок установлен, чтобы не приходилось отказываться от исполнения обязательств по ранее заключенным договорам. Учитывая, что оборудование постепенно приходит в негодность, даже с 2021 по 2027 год большая его часть уже будет подлежать замене, и операторам надо будет просто не покупать ничего нового у Huawei. В целом требования к операторам выглядят довольно мягкими, но за их несоблюдение предусмотрены серьезные штрафы.

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Правительство работает над созданием нового закона, который после утверждения позволит им взимать штрафы с операторов связи и может потребовать от них платить 10 процентов от оборота или 100 000 фунтов стерлингов в день, если они не будут соблюдать новые правила.

Запреты выглядят довольно строгими, но остается много вопросов. Например, действительно ли такая большая угроза исходит от оборудования, которое поставляла Huawei? Насколько она может действительно что-то сделать через телекоммуникационное оборудование и нельзя ли это отслеживать? А еще, согласны ли будут налогоплательщики финансировать такой проект? Тем более, что по факту они не ощутят никакой разницы.

Пока вопросов больше, чем ответов, но политическая ситуация заставляет принимать такие непопулярные меры. А вы что думаете по этому поводу?