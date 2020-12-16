Huawei официально выпустила бету Harmony OS. Как она работает на смартфоне

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Иван Кузнецов 0

Сегодня, 16 декабря, Huawei официально выпустила бету Harmony OS для смартфонов. Несмотря на то что некоторые пользователи начали получать её ещё несколько дней назад, очевидно, это были пробные попытки распространения платформы, но масштабный запуск состоялся именно сегодня. На раннем этапе операционная система будет доступна только тестировщикам из Китая, однако по мере развития и проведения работ по отладке география её распространения будет расширяться, чтобы в следующем году уже выйти в релиз.

Бета Harmony OS

Бета Harmony OS уже вышла и доступна для загрузки, но только в Китае

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Мы уже знаем, что оформление Harmony OS повторяет интерфейс EMUI 11. Но одно дело просто слышать про схожесть, и совершенно другое – увидеть её воочию. Благодаря тестировщикам из Китая, которые уже получили бету Harmony OS, мы можем оценить её внешний вид и сопоставить его с интерфейсным оформлением оболочки EMUI 11, доступной на Android-смартфонах Huawei.

Как работает Harmony OS на смартфоне


Как видно на видео выше, сходство EMUI 11 и Harmony OS действительно поразительное. Просто так взять и отличить одно от другого, не посмотрев предварительно в настройках, невозможно. Скорее всего, Huawei специально сделала новую операционку похожей на свою оболочку для Android, чтобы не пугать пользователей, которым предстоит масштабный переход между платформами.

Разработчик, который первым рассказал об идентичном оформлении EMUI 11 и Harmony OS, уточнил, что новая операционка Huawei даже в бете работает очень плавно из-за нового ядра. Видео подтверждает его слова, но лишь отчасти. Несмотря на то что анимация и правда обрабатывается довольно плавно, складывается впечатление, что пользователь действует по заранее прописанному сценарию.

Huawei хочет обновить свои смартфоны до Android 11 вместо Harmony OS

Он открывает только те приложения, с которыми наверняка не будет проблем. Кроме того, выглядит странно, что он не попадает по некоторым иконкам с первого раза – может показаться, что он таким образом пытается скрыть проблемы с распознаванием прикосновений. Впрочем, ничего страшного в этом для первой беты нет.

Пока Harmony OS распространяется в ограниченном режиме среди разработчиков из Китая, владеющих Huawei P40/P40 Pro, Huawei Mate 30/Mate 30 Pro и Huawei MatePad Pro. Однако в скором времени планируется расширить количество совместимых устройств и открыть доступ к бета-версии для пользователей из других стран. Что касается функциональности Harmony OS, то здесь нет никаких значимых отличий от EMUI 11. Поэтому пересаживаться, скорее всего, можно будет без особых проблем.

Что умеет Harmony OS

Huawei

Для пользователей переход с Android на Harmony OS будет практически незаметным

Ключевые фишки Harmony OS:

  • Более 50 элементов управления пользовательским интерфейсом (пока не очень понятно, о чём идёт речь);
  • Harmony OS устанавливается на Android-смартфоны в быстром режиме;
  • Возможность прямого переноса всех данных с Android на Harmony OS в исходном виде;
  • Возможность обмениваться приложениями между устройствами, не устанавливая их;
  • Поддержка приложений для Android, которые можно скачивать из AppGallery;
  • Поддержка собственных приложений, изначально разработанных для Harmony OS;
  • Упрощённый фреймворк для создания приложений под Harmony OS и переноса приложений, изначально созданных для Android.

Готовы ли читатели AndroidInsider.ru пересесть на Harmony OS с Android

Huawei планирует выпустить Harmony OS для смартфонов в релиз уже в следующем году. Точные сроки пока не оглашаются, но, очевидно, что ориентироваться стоит в лучшем случае на середину года. В это время, как предполагается, выйдет первый смартфон компании, из коробки работающий на базе новой платформы, тогда как её распространение, скорее всего, начнётся ближе к концу года. За это время Huawei успеет испытать платформы, исправить все недостатки и, что немаловажно, подготовить пользователей к масштабному переходу.

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