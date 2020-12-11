Huawei FreeBuds Pro оказались лучше AirPods Max. Пока «на бумаге»

После анонса AirPods Max больше всего разговоров и возмущений было связано с ценой новинки. Они стоят дороже признанных лидеров доступного не аудиофильского сегмента — Bose и Sony. Можно приводить в пример и другие альтернативы, но разговор будет необоснованным без тщательного сравнения характеристик. Пусть пока я послушал только Huawei FreeBuds Studio и скоро сделаю про них отдельный материал. Но уже сейчас хочется поделиться сравнением этих наушников с AirPods Max. И знаете что? На бумаге получается, что Apple сильно проигрывает Huawei. Пусть Apple и может, даже проигрывая по цифрам, сделать отличный продукт, но тут как-то все очень неоднозначно.

Сколько стоят AirPods Max

FreeBuds Studio — это первые наушники премиум-класса Huawei, которые были анонсированы в октябре по цене 299 евро (примерно 26 500 рублей), что практически вдвое ниже цены AirPods Max, которая составляет 600 евро (примерно 53 000 рублей) в Германии. В США ценник остановился на 549 долларах (примерно 40 500 рублей). Эти цены с натяжкой можно назвать нормальными, но откуда взялся ценник 62 990 рублей? Наши коллеги с AppleInsider обосновали, почему эти наушники все равно крутые, но верить на слово мы не будем и разберемся во всем сами

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Сравнение AirPods Max и Huawei FreeBuds Studio

Внешний вид наушников

И те, и другие наушники сделаны из высококачественных материалов, но все это субъективно. Найдутся те, кто предпочтет Huawei FreeBuds Studio, не AirPods Max и наоборот. Тем не менее, у AirPods Max больше вариантов цвета, а это плюс.

А вот больший вес — это минус. Наушники Apple весят примерно на 50% больше, чем FreeBuds Studio. При длительном ношении это может создавать определенный дискомфорт.

Активное шумоподавление

Если вы покупаете наушники, именно активное шумоподавление (ANC) должно обратить на себя внимание. К счастью, эта система есть и у Apple, и у Huawei, хотя FreeBuds Studio не просто дают качественное снижение уровня шума, но постоянно анализируют место, где вы находитесь.

Huawei встроила в наушники датчик, который работает в тандеме с микрофонами, чтобы обнаруживать сцену, в которой находится пользователь, и автоматически настраивать уровень активного шумоподавления. По данным производителя, он выполняет 100 сканирований в секунду. Наушники переведут ANC в режим Ultra в самолете или поезде; переключатся в общий режим, когда вы находитесь в ресторане или кафе; и отключат его, когда вы на работе или в более тихой обстановке. Этой функции мне всегда не хватало в моих Bose QC35II.

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Наушники с режимом ”прозрачности”

Apple и Huawei называют это разными именами, но это одна и та же функция. При активации функции звук окружающей среды пропускается, чтобы вы имели связь с реальностью, не снимая наушников. Это удобно, когда вы находитесь на улице и вам нужно знать, что происходит вокруг вас.

Как и с простым шумоподавлением, тут Huawei снова впереди. Режим прозрачности в FreeBuds Studio может быть обычным и пропускать все шумы, а может быть и избирательным. В этом режиме пропускается только голос. Так можно не пропустить объявление на вокзале или в аэропорту, но оставаться изолированным от остального шума.

Digital Crown в наушниках

Apple принесла Digital Crown из Apple Watch на свои наушники. Пользователи смогут использовать ”корону” для регулировки громкости, переключения треков, ответа на звонки и вызова Siri.

Huawei, с другой стороны, предлагает сенсорное управление. Сенсорная область покрывает большую часть чашки. Пользователи могут регулировать громкость, проводя пальцем вверх или вниз, переключать треки горизонтальным движением, воспроизводить/приостанавливать воспроизведение или отвечать/завершать вызов двойным касанием, а также вызывать голосового помощника/отклонять вызов долгим нажатием. Сам пока не пробовал, но уверен, что в управлении решение Apple будет удобнее.

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Сколько работают AirPods Max и FreeBuds Studio

Время автономной работы обоих наушников одинаковое при включенном ANC. Apple не сообщила, как долго наушники прослужат без включения ANC, но вы получаете 4 дополнительных часа прослушивания, если выключите его в FreeBuds Studio.

Отличие заключается в быстрой зарядке, и здесь Huawei выигрывает. 10-минутная зарядка обеспечит вам до 5 часов прослушивания (8 часов, если вы выключите ANC). Наушники Apple дадут вам только 1,5 часа прослушивания, но всего за пять минут зарядки. Учитывая, что чем более заряжен аккумулятор, тем медленнее он заряжается, сомневаюсь, что за 10 минут AirPods догонят FreeBuds.

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С какими телефонами работают AirPods Max

Huawei FreeBuds Studio работают с рядом устройств Android, iOS и Windows, обеспечивая широкую совместимость. Имейте в виду, что некоторые функции доступны только на Android, например, приложение AI Life, которое вы можете использовать для настройки наушников. Так же есть функции, которые работают только с устройствами с EMUI 11 в телефонах и планшетах Huawei.

AirPods Max работает только с продуктами Apple. Так что, если у вас нет совместимого iPhone, iPod, Apple Watch или Mac, то эти наушники не для вас. Пока информация такая, но учитывая, что обычные AirPods и AirPods Pro работают со всеми смартфонами, пусть и не так нативно, возможны варианты.

Стоит ли покупать AirPods Max

AirPods Max стоят дорого! Если вам нужно что-то более дешевое, но не менее качественное, то вариантов более чем достаточно. Есть решения от Sony, Bose, Huawei и других брендов. Высокая цена уже давно не работает против продуктов Apple и наушники наверняка получатся хорошими, вот только цена в России получилась слишком высокой. И тут даже не свалишь это на курс. Просто кто-то посчитал, что так будет выгоднее.

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Пусть сказанное выше — это просто сравнение характеристик, но оно должно дать первое представление о продукте. Правильный сравнительный обзор обоих наушников, в котором основное внимание уделяется качеству звука, качеству ANC, реальному времени автономной работы и многому другому, покажет, какие наушники лучше. Но пока что впереди все-таки Huawei FreeBuds Studio.