Canon может начать делать камеры для смартфонов. Кто и когда получит их

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Артем Сутягин

Когда начинается какая-либо презентация любого смартфона, мы со стопроцентной уверенностью можем говорить о том, что нам будут много рассказывать о новой фантастической камере и ее возможностях. Все потому, что для каждого пользователя камера не просто важна, а очень важна. Это ключевой элемент, который можно продать и объяснить, почему именно этот смартфон стоит того, чтобы его купить. Если раньше производители говорили только о мегапикселях, то в последние несколько лет к этому присоединились громкие имена, которыми можно похвастаться, говоря о партнерах. И вот у нас есть еще одно такое имя.

Canon может начать делать камеры для смартфонов. Кто и когда получит их. Canon уже давно зарекомендовала себя, как крутой производитель камер. Пора идти в мир смартфонов. Фото.

Canon уже давно зарекомендовала себя, как крутой производитель камер. Пора идти в мир смартфонов.

Смартфоны с лучшими камерами

За последние несколько лет мы видели, как множество компаний, производящих камеры, объединялись с производителями смартфонов. Совсем недавно Leica объединилась с Xiaomi после того, как рассталась с Huawei, с которой она долгое время делала лучшие камеры в мире.

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Так же мы видели такие партнерства с компанией ZEISS, которая работает в основном с VIVO, а в последние пару лет на это поле пришла еще и Hasselblad, объединившись с OPPO и OnePlus.

Смартфоны с лучшими камерами. Совместная работа производителей смартфонов и камер не нова. Фото.

Совместная работа производителей смартфонов и камер не нова.

Конечно, это не говорит о том, что фотобренды делают камеры для смартфонов сами, но они помогают производителям в создании и доводке их камер. Это может быть оптика, программное обеспечение или фильтры. А еще это громкое имя, которое само по себе будет рекламировать новый смартфон.

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Смартфоны с камерами Canon

Сейчас у нас появилась информация о том, что в мир смартфонов придет Canon. Об этом сообщает известный информатор Digital Chat Station, который рассказал об этом на страницах социальной сети Weibo.

Смартфоны с камерами Canon. Этого следовадо ждать. Фото.

Этого следовадо ждать

О конкретном партнере Canon ничего не известно. Но из списка потенциальных брендов, которые могут выпускать камеры с такой маркировкой можно смело вычеркивать Xiaomi, VIVO, OPPO и OnePlus. Они уже имеют партнерские отношения с компаниями, связанными с камерами, и едва ли будут разрывать с ними отношения.

Как вы портите фотографии, устанавливая неправильные настройки камеры смартфона.

Какие смартфоны получат новую камеру

Huawei, которая активно продвигает свой бренд камер, тоже вряд ли согласится переходить на работу с новым партнером. Таким образом, теоретическими кандидатами остаются такие компании, как: ASUS, Google, HONOR, Motorola, Realme и Samsung. С определенной долей уверенности можно вычеркнуть из этого списка Google и Samsung. А вот остальные вполне могут в ближайшее время заявить о новом сотрудничестве.

В рамках этих партнерских отношений компания, производящая камеры, будет вносить свой вклад в доводку изображения, хотя некоторые из наиболее амбициозных прогнозов также говорят о том, что это может привести к появлению новых программных и аппаратных функций (например, объективов).

Какие смартфоны получат новую камеру. Каждое такое сотрудничество приносит что-то новое. Фото.

Каждое такое сотрудничество приносит что-то новое.

Пока давать какие-то прогнозы рано, ведь это партнерство может иметь совершенно разные результаты. Чудес от нового партнерства ждать точно не стоит. Вспомните, как много мы говорили о том, что камеры OnePlus 11 станут лучше после того, как начнут выпускаться совместно с Hasselblad. Но уже первое знакомство с камерой нас разочаровало, ведь с точки зрения цветопередачи и качества изображения при слабом освещении они точно не лучшие. Зато другое партнерство — Xiaomi и Leica — принесло отличную камеру Xiaomi 13 Pro. Она не только нашла хороший отклик среди тех, кто протестировал ее, но заняла высокие позиции в рейтинге DxOMark, как бы к нему не относились.

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Сотрудничество производителей камер и смартфонов

Мы надеемся, что любое потенциальное будущее партнерство между Canon и производителем смартфонов будет больше, чем просто брендингом. Это не только даст нам один-два хороших телефона в год, но и может подстегнуть конкуренцию. А это новые решения, улучшение качества и снижение стоимости, от которого выиграем только мы — потенциальные покупатели.

Пока с точностью говорить о том, какой смартфон и когда выйдет с такой камерой, сложно, но в ближайшие месяцы мы точно узнаем что-то новое. Это будет или уже готовый смартфон, или новые более точные слухи о нем. Чтобы не пропустить ничего, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.

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