Что такое пространственный звук и почему он скоро станет доступен всем

Согласно отчета Qualcomm о сфере аудио, пространственный звук сейчас очень популярен. Более 40% опрошенных заявили, что готовы платить больше за наушники с этой функцией. На заре ее появления таких людей было намного меньше. Да и мало кто понимал, что это вообще такое. Qualcomm решила зайти на этот рынок и рассказала о новой функции Dynamic Spatial Audio в качестве составной части своей платформы Snapdragon Sound. А еще есть две новые аудиоплатформы — флагманская S5 Gen 2 и средняя по уровню S3 Gen 2. Приятно, что Qualcomm не просто рассказала о гипотетической разработке, но и смогла ее продемонстрировать.

Как развивается аудио

Сама демонстрация Dynamic Spatial Audio была простой — всего полторы минуты понадобилось, чтобы показать, на что способна новинка. Но этого было достаточно, чтобы убедить специалистов и простых пользователей в серьезности намерений Qualcomm и стремлении конкурировать с чипами Apple W1 и H1, которые используются в самых популярных наушниках этой области. Пока сложно представить прямое состязание этих двух компаний, но по крайней мере Qualcomm уже находится на старте.

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Что такое Dynamic Spatial Audio

Во-первых, давайте перейдем к самому пространственному звуку. Эта функция существует уже несколько лет. Apple и Beats помогли популяризировать ее, но Samsung, Sony и некоторые другие компании также имеют подобные наработки в этой сфере. Все это работает как портативная версия домашнего объемного звука, разделяя вашу музыку или фильмы на разные потоки, которые как будто идут с разных сторон. Пространственный звук позволяет ощутить себя внутри сцены. То есть если вы повернете голову, звук будет скорректирован так, чтобы вы понимали, где находится источник звука. Например, если вы смотрите кино, звук будет в двух наушниках одинаковым. Если повернете голову налево, в правом наушнике он станет чуть громче. Это очень простое объяснение, но суть именно в том, чтобы вы ощущали неизменное положение источника звука.

Теперь Qualcomm использует свои платформы S3 Gen 2 и S5 Gen 2 совместно с устройствами на Snapdragon 8 Gen 2, чтобы обеспечить динамическое отслеживание. Вместо того, чтобы держать потоки привязанными к одной или другой стороне, вы можете поворачивать голову, а отслеживание и корректировка звука будет осуществляться по 24 точкам локализации. Это позволяет сдвигать и подчеркивать каждый элемент песни, фильма или игры по отдельности.

Какая музыка поддерживает пространственное аудио

Однако не весь контент изначально готов к пространственному звуку. Фильмы, игры, песни и шоу должны по-прежнему поддерживать форматы 5.1, 7.1 или Dolby Atmos, чтобы насладиться всей мощью пространственного звука. В настоящее время такие сервисы, как Tidal, Apple Music и некоторые другие, предлагают некоторый совместимый контент, но не все, что они транслируют, подходит для передачи в пространственном режиме.

Как и следовало ожидать, Qualcomm не объявила об обратной совместимости со Snapdragon 8 Plus Gen 1 или 8 Gen 1, поэтому вам понадобится самая последняя версия процессора, чтобы воспользоваться новой функцией, когда она появится ”в народе”.

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Тестирование пространственного звука Qualcomm

Те, кто уже успел попробовать демо-версию Dynamic Spatial Audio от Qualcomm, не успели проверить ее в деталях, так как тестирование было довольно коротким. Но основное впечатление они составили и смогли понять, как это будет работать. Почти все сказали, что, послушав демонстрацию, они захотели пользоваться этим на постоянной основе.

При тестировании журналисты и блогеры все делали по инструкции. Сначала им раздали устройства на Snapdragon 8 Gen 2 и наушники с шумоподавлением. Далее им сказали нажать кнопку воспроизведения и покрутить головой направо/налево. Следуя командам невидимого инструктора, они узнали, как звук идет с разных сторон, и на этом демонстрация была закончена. Конечно, это не полноценное тестирование, но сам факт участия Qualcomm в гонке технологий уже говорит о многом.

Впрочем, как и любая технология, пространственное аудио не лишено недостатков. Особенно на данном начальном этапе. Часть из них были даже отмечены в ходе тестирования. Обычно это выражалось в небольшой задержке переключения звука при нестандартных поворотах головы. Учитывая мощности Snapdragon 8 Gen 2 и новых аудиоплатформ, не стоит думать, что проблема в производительности. Можно не сомневаться, что она в оптимизации и будет решена в ближайшее время.

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Поэтому нас ждет интересное соперничество, а важнее всего то, что теперь и у пользователей Android-смартфонов появилась возможность слушать нормальное пространственное аудио, и она будет для всех на уровне железа, а не на уровне отдельных производителей.

Мы еще не знаем, какие производители готовы взяться за работу с платформами S5 Gen 2 или S3 Gen 2, но они точно будут. А значит, у Dynamic Spatial Audio от Qualcomm большое будущее, которого мы ждем с нетерпением.