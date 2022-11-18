Какие телефоны получат Snapdragon 8 Gen 2 первыми

Наконец-то нам показали новый процессор Qualcomm. Это самый ожидаемый мобильный чип последнего времени — Snapdragon 8 Gen 2. После мероприятия почти все крупные производители смартфонов объявили о своих намерениях выпустить телефоны с этим чипом на борту. Хотя многие из них должны были сделать аналогичные заявления, по крайней мере один бренд нас удивил. Давайте посмотрим, какие именно бренды и в каких моделях будут применять новый чип. Ведь в этот раз его распространение, несмотря на кризис в отрасли полупроводников, ожидается очень быстрым и стремительным.

Когда выйдет Xiaomi 13 и каким он будет

Xiaomi 13 долгое время был самым обсуждаемым телефоном, когда речь заходила о новом процессоре. Ходили слухи, что это первый в мире телефон, который предложит пользователям Snapdragon 8 Gen 2. Теперь, когда чип вышел, есть все основания полагать, что эти слухи были верны.

Канал компании Weibo заявил, что флагман Xiaomi станет пионером на рынке. Более того, грядущий телефон должен появиться в магазинах уже в конце месяца. Согласно официальному представлению, Xiaomi будет углублять сотрудничество между программным и аппаратным обеспечением. То есть мы должны получить не только телефон с самым мощным процессором, но и с хорошей оптимизацией, которая выведет его на новый уровень.

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OnePlus 11 с новым процессором

OnePlus также выпустила объявление, подтверждающее, что предстоящая серия флагманских телефонов OnePlus 11 будет оснащена Snapdragon 8 Gen 2. До этого мы слышали, что это устройство будет выпускаться с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с отверстием и разрешением QHD. Частота обновления экрана предсказуемо будет 120 Гц.

Кроме того, OnePlus 11 будет иметь 16 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Задняя камера будет включать в себя 50-мегапиксельный объектив основной камеры, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельный телеобъектив. При этом фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп. И все это в сотрудничестве с Hasselblad, в том числе для достижения более естественного и качественного изображения. Этот телефон будет доступен для покупки в первом квартале 2023 года.

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Дата выхода OPPO FIND X8

OPPO выпустила техническое демонстрационное видео, показывающее эффект изображения и область применения аппаратной трассировки лучей на мобильных устройствах с разных сторон.

Во-первых, в сложных открытых сценах аппаратная трассировка лучей может улучшить эффект множественных и поверхностных отражений. Это отображать локальные и внешние отражения от воды или металла с помощью технологии отслеживания света. Кроме того, до этого мы знали, что первым телефоном OPPO с чипом Snapdragon 8 Gen 2 станет новый Find X, а именно Find X6.

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Новый телефон VIVO

Хотя мы ждали, что VIVO станет одним из первых телефонов с новым процессором, но это не так. Компания заявила, что смартфон VIVO будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 2, но не упомянула точное время запуска и конкретную модель.

Тем не менее, серия флагманских телефонов VIVO X90 должна появиться 22 ноября. По крайней мере, одна из моделей семейства оснащена чипом Dimensity 9200. Но есть все основания полагать, что VIVO будет использовать двухчиповую стратегию и выпустит версию Snapdragon 8 Gen 2.

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iQOO 11 — еще один телефон с новым Snapdragon

Суббренд VIVO подтвердил, что iQOO 11 будет оснащен новым чипом. Телефон VIVO с номером модели V2243A появился на GeekBench. Скорее всего, это и есть будущая модель.

Тестовая платформа показывает, что машина имеет 1451 балл в одноядерном режиме и 4681- в многоядерном. А также сверхвысокую частоту ядра 3,19 ГГц и операционную систему Android 13. Кроме того, этот телефон VIVO прошел сертификацию 3C в начале месяца. Тогда мы узнали, что устройство будет поставляться с зарядным устройством на 120 Вт.

В новой стандартной версии iQOO 11 также будет использоваться экран Samsung E6 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Топовая версия новинки будет иметь конфигурацию хранилища 16 ГБ + 512 ГБ.

МОТО Х40 — еще один телефон с новым процессором

Lenovo также присоединится к общей суете со своим флагманом Moto X40. Этому устройству удалось получить различные сертификаты в Китае. Так что можно не сомневаться, что он будет в числе первых.

Из этих сертификатов мы узнали, что Moto X40 будет использовать 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080P и иметь отверстие для селфи-камеры, расположенное в верхней центральной части. Кроме того, будет квадратный модуль тройной камеры, включающий в себя основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и портретный объектив на 12 Мп.

Устройство будет оснащено встроенной батареей емкостью 4950/4450 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт/125 Вт. Толщина корпуса составляет 8,5 мм, а вес телефона — 196 г.

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Какие еще телефоны получат Snapdragon 8 Gen 2

Red Magic 8 Pro станет первым игровым телефоном с процессором Snapdragon 8 Gen 2, но дополнительных сведений о нем пока нет. Но это хотя бы не так удивительно, как выход нового Meizu 19 с новым процессором. Постер компании позволяет предположить, что телефон может быть связан с Meizu FlymeAuto — автомобильной системой на базе Meizu Flyme.

Естественно, потом мы увидим и другие телефоны на новой платформе. Среди них с почти наверняка будет и серия Samsung Galaxy S23, и некоторые игровые смартфоны, и новые раскладушки, и другие модели. Пока же мы поговорили о новинках, которые можно ждать в самое ближайшее время. Это намного более быстрое и раннее распространение новинки, чем в предыдущие годы.