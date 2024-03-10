Какие процессоры чаще всего устанавливают в Android-смартфоны, и почему вы должны знать свой

Процессор (чипсет) — это сердце смартфона. От него зависит не только производительность устройства, но и масса других показателей, включая автономность и качество фото. Но задумывались ли вы, какой процессор стоит в телефоне? Если нет, то абсолютно зря. Ведь информация о чипсете способна многое рассказать о вашем устройстве, спрогнозировать срок его бесперебойной работы, а также позволяет сравнить свой аппарат с конкурентами по ключевым параметрам. Поэтому сегодня мы разберемся, кто выпускает процессоры для телефонов, какие компании делают их лучше, и, наконец, выясним, какая начинка у вашего устройства.

MediaTek — самые популярные процессоры для телефона

В количественном отношении MediaTek является самым популярным производителем мобильных процессоров. Согласно данным за четвертый квартал 2023 года, тайваньская компания отгрузила 117 миллионов своих чипсетов, обойдя по этому показателю Apple.

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Чаще всего процессоры MediaTek встречаются в смартфонах следующих производителей:

Samsung — 22%;

— 22%; Xiaomi — 20%;

— 20%; vivo — 14%;

— 14%; OPPO — 13%;

— 13%; Transsion (Infinix, Itel, TECNO) — 13%.

Обратите внимание, что указанная выше статистика иллюстрирует процентное соотношение отгруженных чипов среди разных брендов. При этом внутри одной корпорации приверженность MediaTek демонстрирует холдинг Transsion, у которого почти все смартфоны базируются на тайваньских чипах.

Количество проданных процессоров подтверждает тот факт, что MediaTek — надежный производитель. Популярность его продукции объясняется наличием чипов для устройств самых разных ценовых категорий, а также их сравнительно невысокой стоимостью.

Почему смартфоны на процессорах MediaTek лучше, чем на Snapdragon

Сегодня MTK выпускает две основные линейки процессоров: Helio и Dimensity. Их главное отличие заключается в наличии поддержки 5G. Она есть только у процессоров Dimensity. Эти чипы самые производительные, а Dimensity 9300 и вовсе является лидером рейтинга AnTuTu.

Чем хороши процессоры Qualcomm Snapdragon

Qualcomm выпускает меньше процессоров как в штучном, так и в модельном соотношении. За последний квартал 2023 года американская компания отгрузила 69 миллионов чипов, что почти вдвое меньше показателей MTK. Это объясняется высокой ценой процессоров Qualcomm, а по количеству купленных экземпляров лидируют:

Xiaomi — 25%;

— 25%; Samsung — 21%;

— 21%; HONOR — 15%;

— 15%; vivo — 12%;

— 12%; OPPO — 10%.

Востребованность процессоров Snapdragon объясняется их стабильностью и стремлением разработчиков ПО оптимизировать софт именно под чипы Qualcomm. В том числе и поэтому они почти повсеместно встречаются во флагманских смартфонах на Android.

Процессоры Snapdragon делятся на несколько линек, цифра в названии которых обозначает принадлежность к тому или иному сегменту:

4 (Snapdragon 4 Gen 1 или Snapdragon 480) — процессоры для бюджетных смартфонов;

— процессоры для бюджетных смартфонов; 6 (Snapdragon 6 Gen 1 или Snapdragon 690) — чипы для среднебюджетников;

— чипы для среднебюджетников; 7 (Snapdragon 7+ Gen 2 или Snapdragon 778G) — процессоры для среднебюджетников и субфлагманов;

— процессоры для среднебюджетников и субфлагманов; 8 (Snapdragon 8 Gen 3 или Snapdragon 888) — самые мощные чипсеты.

Несмотря на высокую цену и востребованность среди устройства самых разных ценовых категорий, иногда встречаются откровенно плохие процессоры Snapdragon. О них мы рассказывали в одном из наших предыдущих материалов.

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Что нужно знать о процессорах Unisoc

Unisoc — сравнительно молодая компания из китайского города Шанхай. Она специализируется на выпуске процессоров для дешевых телефонов, и в конце 2023 года она продала 27 миллионов чипов. В качестве ее клиентов обычно выступают не самые именитые бренды:

Transsion (Infinix, Itel, TECNO) — 48%;

(Infinix, Itel, TECNO) — 48%; realme — 22%;

— 22%; Lenovo — 15%;

— 15%; ZTE — 9%.

Unisoc предлагает самые выгодные процессоры, чье качество не уступает продукции MediaTek. В то же время почти все ее чипы предназначены для смартфонов начального уровня, и даже верные друзья в лице Transsion не рискуют покупать относительно мощные решения наподобие Unisoc T820.

Чем процессоры Unisoc отличаются от Snapdragon и MediaTek

Процессоры Exynos для смартфонов Samsung

Samsung — один из немногих производителей смартфонов, который выпускает собственные процессоры Exynos. Правда, другие бренды ими брезгуют, а потому за четвертый квартал 2023 года было выпущено всего 13 миллионов экземпляров. К слову, это на 48% меньше, чем за аналогичный период в 2022-м.

Даже самые продвинутые процессоры Exynos не в состоянии тягаться с топовыми решениями Qualcomm и MediaTek как в плане максимальной производительности, так и с точки зрения стабильности. Однако есть и неплохие чипы наподобие Exynos 1380, которые встречаются в смартфонах среднего уровня.

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Процессоры HiSilicon Kirin на HUAWEI

Собственные процессоры продолжает выпускать и HUAWEI, но из-за санкций со стороны США за четвертый квартал 2023 год было отгружено всего 7 миллионов штук. Разумеется, все они достались HUAWEI.

Главная проблема процессоров Kirin — технологическое отставание. Из-за санкций HiSilicon не может обращаться за помощью к TSMC или Samsung, которые делают чипы для Qualcomm, MediaTek и Unisoc. Поэтому HUAWEI ограничена исключительно внутренними возможностями Китая, где еле-еле освоили техпроцесс 14 нм (TSMC выпускает уже 3 нм).

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Где встречаются процессоры Google

Процессоры Google Tensor можно встретить только в смартфонах Pixel от все той же американской компании. За последний квартал прошлого года было выпущено 3 миллиона экземпляров. И это на 4% меньше, чем в конце 2022-го.

Производством чипсетов Tensor занимается компания Samsung. В том числе и поэтому они не могут похвастать производительностью на уровне лучших процессоров на Андроид. Впрочем, если смартфон покупается не для игр, Google Tensor оставит преимущественно положительные впечатления.

Самые лучшие процессоры 2024 года

Как узнать процессор на телефоне

Определить процессор на Андроид можно несколькими способами. Нередко он указан в разделе настроек устройства «О телефоне», на упаковке, а также на сайте производителя или в магазине. Но самый верный способ узнать, какой процессор на телефоне, — воспользоваться приложением наподобие AIDA64:

Запустите программу. Перейдите в раздел «ЦП». Изучите сведения, представленные напротив пункта «Модель SoC».

Что делать с полученной информацией — решайте сами. Вы можете сравнить характеристики процессора с другими чипсетами, представленными на рынке, и даже проверить производительность смартфона.