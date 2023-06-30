Почему смартфоны на процессорах MediaTek лучше, чем на Snapdragon

Какой бы смартфон вам ни приглянулся, с высокой долей вероятности он работает на процессоре Snapdragon или MediaTek. При этом к чипам второй компании до сих пор существует предвзятое отношение, невзирая на их популярность. Стоит признать, скепсис имеет под собой почву, но к 2023 году продукты тайваньского производителя претерпели серьезные изменения. Сейчас можно смело заявить, что смартфоны на MediaTek лучше своих аналогов на Snapdragon.

Почему MediaTek лучше Snapdragon

Процессоры MediaTek стали популярными примерно 10 лет назад, когда случился бум недорогих смартфонов. Именно с 2013 года за тайваньской компанией тянется шлейф плохого производителя, тщетно пытавшегося конкурировать с Qualcomm.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Тогда MediaTek старалась привлечь внимание покупателей, выпуская 8-ядерные, а то и 10-ядерные мобильные процессоры, которые были в диковинку. На практике за впечатляющими характеристиками скрывалось посредственное железо, неспособное претендовать на звание чипа для флагманского смартфона. Так канула в лету линейка MediaTek Helio X, считавшаяся у производителя самой продвинутой.

Былые огрехи стали забываться, когда в 2019 году появились смартфоны на Helio G90T (Redmi Note 8 Pro и масса других моделей). Чипсет опередил время, но относился в лучшем случае к среднему сегменту, а противостояние MediaTek и Snapdragon разразилось по-настоящему только в 2020 году. Именно тогда появилась линейка процессоров Dimensity, ставшая в некотором смысле революционной.

Прорывные процессоры MediaTek Dimensity

На момент своего появления процессоры Dimensity имели два технологических преимущества в сравнении с Helio и Snapdragon: тонкий техпроцесс, обеспечивающий высокий уровень производительности вкупе со сниженным энергопотреблением, а также поддержка 5G.

Читайте также: что такое техпроцесс и важен ли он в современном смартфоне

Если Helio G90T работал на 12-нм техпроцессе, а его более дорогой оппонент Snapdragon 720G изготавливался по норме 8 нм, то Dimensity 720 построили на базе 7 нм. Поддержка 5G и скоростной памяти UFS 2.2 сделали новый чип MediaTek лакомым кусочком для производителей смартфонов, которые начали массово устанавливать его в свои устройства.

Всплеск популярности позволил тайваньской компании подняться на ступень выше и начать выпускать флагманские процессоры, способные конкурировать с передовыми решениями Snapdragon. Так, в 2022 году Dimensity 9200 уже хвастался поддержкой нового стандарта оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти, в то время как Snapdragon 8+ Gen 1 выезжал на старых колесах. Словом, в техническом плане чипы Dimensity не уступают процессорам от компании Qualcomm.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Техпроцесс TSMC в MediaTek

Еще более важным преимуществом процессоров MediaTek является тот факт, что при их разработке почти повсеместно используется техпроцесс TSMC, а не Samsung, который гробил смартфоны на чипах Snapdragon до 2023 года. Этой проблеме был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Если не вдаваться в подробности, чипы, выполненные на техпроцессе TSMC, просто лучше своих аналогов на Samsung. Они меньше греются, обеспечивают более высокий уровень автономности смартфона, а их производительность не так сильно проседает под нагрузками. И пока Qualcomm оставляет связи с Samsung, MediaTek от них практически отказалась.

Цена смартфонов на MediaTek

Но главная причина, почему MediaTek лучше Snapdragon, заключается в цене чипов MTK, ведь она напрямую влияет на стоимость конечного продукта (смартфона). Если POCO M5 на Helio G99 вы можете купить за 10 тысяч рублей, то самым доступным аппаратом на сопоставимом по характеристикам чипе Snapdragon 695 является realme 9 5G. А он стоит не менее 15 тысяч.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сравнительная дешевизна процессоров MediaTek заставляет некоторых производителей смартфонов даже не смотреть в сторону Snapdragon. К примеру, компания TECNO выпускает девайсы исключительно на базе MTK, что не мешает ей быть одним из лидеров российского рынка, предлагая не только дешевые устройства, но и полноценные флагманы наподобие TECNO Phantom X2 Pro.

Лучшие процессоры MediaTek

Конечно, в линейке MediaTek есть место неудачным чипам. Так, почти все представители серии Helio G работают на устаревшем техпроцессе 12 нм. Исключение — очень хороший процессор Helio G99, выполненный по 6-нм норме. А самыми мощными чипами MediaTek являются следующие модели:

Dimensity 9200 и 9200+;

Dimensity 9000 и 9000+;

Dimensity 8200;

Dimensity 8100;

Dimensity 8000;

Dimensity 1300;

Dimensity 1200;

Dimensity 1100.

Как правило, эти чипы получают смартфоны флагманского или субфлагманского уровня. А устройства подешевле работают на не менее хороших процессорах MediaTek Dimensity 8050 и Dimensity 1050.

Читайте также: рейтинг процессоров для смартфонов на Android

Лучшие смартфоны на MediaTek

Поскольку процессор — сердце любого смартфона, от модели чипа во многом зависит общее впечатление об устройстве. Если вы до сих пор отдаете предпочтение Snapdragon, то сейчас самое время присмотреться к решениям на Dimensity и Helio. Вот лучшие смартфоны на MediaTek:

Несмотря на разное техническое оснащение, каждая из этих моделей полностью оправдывает свою стоимость, предлагая больше возможностей, чем любой конкурент на Snapdragon. Если не верите — просто сравните характеристики смартфонов на Qualcomm и MediaTek, и все сомнения развеются.