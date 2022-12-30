Huawei может снова начать производить Kirin и вернуть былое лидерство

В последних сообщениях говорится, что чипов Huawei Kirin нет в наличии. Некоторые из этих чипов можно найти в серии Huawei Mate 30, серии P40 и в других устройствах. Чипсет Kirin стал для Huawei возможностью освободиться от зависимости от флагманских чипов Snapdragon. Дела у китайского технологического гиганта шли хорошо, пока он не попал под санкции США из-за обвинений в слежке в пользу правительства Китая. Санкции США в отношении технологий Huawei поставили под угрозу каждый аспект ее отлаженного в последние годы бизнеса. В первую очередь запрет касался использования Android, а потом производства собственных чипов, которые делали телефоны Huawei в некотором роде уникальными и выводили их в лидеры отрасли. Суть запрета была в том, что при их производстве используются американские технологии. Но Huawei не сдавалась.

Выпускаются ли сейчас телефоны на Kirin

Чтобы бороться с влиянием санкций и остаться в бизнесе, Huawei пришлось вернуться к своим запасам чипов Kirin, которые они экстренно создавали, когда стало известно, что запрет все же будет. Но количества доступных чипов хватило компании-производителю смартфонов только на пару лет. Теперь, после борьбы за спасение бизнеса смартфонов, чипов Kirin больше нет в наличии.

Многие люди могут задаться вопросом, что будет дальше, поскольку чипы собственной разработки Huawei больше не доступны. Закроется ли мобильный бизнес компании? Есть ли планы по разработке чипов без использования американских технологий? Что ж, надежда еще не потеряна, поскольку у Huawei может появиться второй шанс для развития своего мобильного бизнеса.

Санкции правительства США лишили Huawei доступа к чипам, изготовленным по американским технологиям. Это, в свою очередь, лишило TSMC возможности продолжать производство чипов Kirin. Таким образом, Huawei пришлось обратиться к другим местным китайским производителям, таким как SMIC.

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Почему Huawei перестала выпускать процессоры

Несмотря на то, что SMIC является крупнейшим производителем чипов в Китае, у нее нет технологий для производства флагманских процессоров. Такие процессоры требуют более низких производственных процессов. Сейчас это 4-нанометровые чипы, а скоро им на смену придут чипы на 3-нанометровом техпроцессе. На данный момент SMIC может производить чипы только с 7-нм техпроцессом, а это означает, что такие чипы будут менее мощными, и никто не купит передовой флагман с таким морально устаревшим чипом.

Чтобы решить эту проблему, Huawei необходимо получить доступ к технологиям, которые можно использовать при производстве микросхем с более низкими технологическими процессами. Компания может получить эту технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) у голландской компании ASML. Однако на данный момент эта технология недоступна для китайских компаний. Это связано с тем, что Соединенные Штаты поработали с Нидерландами, чтобы ограничить доступ китайских компаний к закупке необходимого оборудования.

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Будет ли Huawei делать крутые процессоры

Но все это может измениться, поскольку текущая экономическая ситуация в Нидерландах может подтолкнуть страну к продаже этих машин в Китай. Если эта продажа в конечном итоге состоится, Huawei может начать производить свои чипы на китайских литейных заводах. Это еще не все, новый патент Huawei позволяет производить чипы по техпроцессу 7 нм или ниже.

Этот патент Huawei EUV позволит ей создать то, что ей сейчас необходимо, без использования американских технологий. По правде говоря, это сложная задача, и в случае успеха она вернет к жизни чипы Huawei Kirin. В ближайшие месяцы будет больше информации о ходе решения этой проблемы. А ведь появление собственных чипов у Huawei развяжет ей руки в использовании 5G. Сейчас компания использует ограниченные версии процессоров Snapdragon (без 5G), данные ей ”с барского плеча” в рамках послабления санкций.

Смартфоны с собственными процессорами

Мы уже много раз рассказывали, что собственное производство компонентов, которое доступно единицам компаний, дает существенное преимущество. Примером может служить Apple, которая сама разрабатывает компоненты (но производят их другие компании по ее заказу) и пишет под них операционную систему. Такая связка работает намного более эффективно и позволяет добиться более высокой производительности на менее мощном по характеристикам железе. Если характеристики железа оказываются на уровне конкурентов, то производительность просто уходит в космос. Примером этого стали процессоры M1 для ноутбуков компании.

Посмотрим, как сложатся дела у Huawei. Лично я симпатизирую компании и мне всегда нравились ее телефоны, даже если для постоянного использования я выбирал какой-то другой. Будет очень хорошо, если постепенно она сможет возродиться. Кстати, сейчас у меня на тесте новый Huawei Mate 50 Pro, обзор которого выйдет на нашем сайте буквально на днях. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.