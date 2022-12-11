HUAWEI выпустила часы с наушниками внутри, но на AliExpress такие в 10 раз дешевле

Несмотря на то, что с функциональной точки зрения смартфон объединяет в себе сразу несколько устройств для решения разных задач, его невозможно представить без периферийной техники. Мы подключаем к нему Bluetooth-колонки, беспроводные наушники и смарт-часы, а повербанки — наше все. И как носить с собой все сразу? Видимо, чтобы освободить сумки и карманы своих поклонников, компания HUAWEI решила скрестить смарт-часы и наушники, выкатив 9 декабря HUAWEI Watch Buds. Название гибрида говорит само за себя, но что скрывается у него внутри, и являются ли такие часы инновационным продуктом?

HUAWEI Watch Buds — гибридные смарт-часы

Глядя на HUAWEI Watch Buds, хочется задать два вопроса: зачем и как. На первый мы с вами, кажется, ответили. Но как HUAWEI удалось поместить наушники в корпус небольшого аксессуара, который будет всегда находиться на руке владельца?

Стальные часы оснащены откидным AMOLED-экраном, чья диагональ составляет 1,43 дюйма, а разрешение — 466х466 пикселей. Внутри располагается ложе наушников с контактами для зарядки. Очевидно, что ради освобождения места в корпусе производителю пришлось пожертвовать емкостью аккумулятора, и HUAWEI ее не указывает. При этом китайцы заявляют 3 дня работы для смарт-часов и 4 часа воспроизведения музыки через встроенные Bluetooth-наушники.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

И ведь нельзя сказать, что HUAWEI Watch Buds получились огромными. Да, это крупные часы, но весят они 66,5 грамма. Для сравнения: масса Apple Watch Ultra без ремешка составляет 61,3 грамма, хотя они не имеют встроенных наушников, а без режима энергосбережения работают 60 часов (менее 3-х суток).

Функционально ни часы, ни наушники не урезали. Как смарт-часы HUAWEI Watch Buds работают на операционной системе HarmonyOS 3, поддерживают 80 режимов тренировок, передают показания ЭКГ и SpO2, а также имеют GPS-датчик. Наушники защищены от брызг по стандарту IP54 и готовы похвастать функцией адаптивного шумоподавления. В то же время откидная конструкция дисплея лишает сами смарт-часы влагозащиты.

Купить HUAWEI Watch Buds можно только в Китае. Все-таки продукт экспериментальный и с учетом всех трудностей, с которыми китайская компания сталкивается на глобальном рынке в последние годы, выпускать смарт-часы с наушниками за пределы Поднебесной было бы слишком рискованно. Цена HUAWEI Watch Buds — 2 988 юаней, что составляет примерно 27 000 рублей.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Часы с наушниками на AliExpress

HUAWEI — первый из известных брендов, кто решился скрестить смарт-часы и наушники. Но назвать их продукт в полной мере уникальным нельзя. В китайских подвалах уже не первый год делают смарт-часы с наушниками, прощупывая интерес аудитории. И в сравнении с HUAWEI Watch Buds такие гаджеты намного дешевле: всего 2 500 рублей при заказе с AliExpress.

Купить часы со встроенными наушниками

Напрямую сопоставлять ноунейм-часы с брендовым аппаратом можно разве что 1 апреля, однако отметить некоторые отличия все-таки стоит. Часы с AliExpress не имеют откидного дисплея, а наушники вставляются сбоку. Экран выходца из подвала Гуанчжоу выполнен по технологии TFT, а при диагонали 1,28 дюйма разрешение составляет всего 240х240 точек. Никакого GPS и прочих плюшек, но цена почти в 11 раз ниже!

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Наушники с повербанком и другие гаджеты на АлиЭкспресс

Скрещивание смарт-часов и блютуз-наушников произошло не случайно, так как это, пожалуй, самый адекватный вариант гибридного устройства. Часы всегда на руке, а достать гарнитуру во время пробежки сам бог велел. Но, если вы помните, в самом начале я говорил и о другой периферийной технике, которую тоже стоило бы скрестить.

Неизвестный мне производитель KINGSTAR соединил наушники и повербанк, что кажется вполне логичным решением. О характеристиках ничего не говорится (только упоминание разъемов USB-A, USB-C и MicroUSB), но и цена составляет всего 1 тысячу рублей с учетом доставки. Настоящая дичь с AliExpress!

Купить повербанк со встроенными наушниками

Другие китайцы, которым не хватило креатива, чтобы придумать название для своей фирмы, проявили себя в другом, сделав комбо. Это одновременно наушники, повербанк и блютуз-колонка. Емкость аккумулятора рассчитана на 4000 мАч, а в характеристиках заявлена поддержка Bluetooth 5.1. Цена — 1 тысяча рублей.

Купить наушники, колонку, повербанк (3 в 1)

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Умнее всех оказались ребята из Ulefone. Они выпустили защищенный телефон со встроенными наушниками. Ulefone Armor 15 стоит всего 12 500 рублей, но в то же время предлагает аккумулятор на 6600 мАч, 6/128 ГБ памяти в базовой версии, двойные стереодинамики и Android 12 на борту.

Купить смартфон со встроенными наушниками

Как бы дико сейчас ни выглядели подобные устройства, пример HUAWEI Watch Buds свидетельствует о том, что некоторые из самых неочевидных идей могут найти воплощение в массовом и отнюдь не подвальном производстве на заводах известных брендов. Другое дело, окажутся ли по-настоящему востребованы гибридные гаджеты. А вы как думаете?