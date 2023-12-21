Как выбрать телефон с лучшей камерой

Когда дело доходит до съемки фото и видео, каждый телефон предлагает свои уникальные преимущества. Некоторые, как, например, линейка Pixel от Google, специализируются на почти магической обработке, которая, кажется, лучше вас знает, как сделать хороший снимок. Другие обеспечивают простые, но неизменно живые и яркие изображения с удобными интерфейсами, как у Samsung. Третьи телефоны стремятся поставить процесс съемки смартфоном в один ряд с использованием настоящего фотоаппарата — идеальный пример тому Sony. А некоторые, например, iPhone во всех его версиях позволяют снимать видео высочайшего качества. Но какой телефон купить для себя, если вы любите фотографировать и хотите почать хорошие фотографии?

Какие камеры бывают в телефонах

При сравнении систем камер смартфонов необходимо разобраться в нескольких типах объективов. Все они имеют разное фокусное расстояние, поэтому получаемые снимки выглядят совершенно по-разному.

Основные сенсоры, обычно используемые в широкоугольных объективах, имеют самое высокое разрешение, лучшую стабилизацию и самые передовые функции захвата цвета. Они используются практически всеми пользователями по умолчанию.

Телеобъективы с большим фокусным расстоянием и возможностью оптического зума позволяют снимать объекты на большом расстоянии без потери детализации, как это делает цифровой зум, но лучше. Цифровой зум подразумевает растягивание снимка, а телемодуль предлагает другую систему линз, которая фокусирует на матрицу уже увеличенное изображение. Вот только матрица там часто более низкого качества, чем на главном модуле.

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Сверхширокоугольные объективы делают более широкие снимки, чем широкоугольные в основном модуле, что позволяет запечатлеть большее количество объектов в одном кадре (например, групповые фотографии). Однако при этом получаемые изображения могут быть заметно искажены за счет эффекта «рыбий глаз”. Выражается это в сильном растягивании углов кадра. То есть прямые линии там будут скруглены, а лица — растянуты.

Макрообъективы позволяют сфокусироваться на объекте, расположенном очень близко к объективу, и запечатлеть мельчайшие детали на снимках большего размера, чем в жизни. Иногда они совмещены с одним из перечисленных модулей, что обычно бывает намного лучше, ведь там используется хорошая матрица, а не ”на сдачу”, как в отдельных макромодулях недорогих смартфонов.

Нужна ли камера с высоким разрешением

Количество мегапикселей — это первый показатель качества камеры, который производители подсвечивают на презентации. На самом деле он не раскрывает всей истории, а в некоторых случаях может и вовсе не иметь значения. Конечно, разрешение снимка очень важно, но если в объектив поместить больше пикселей, то каждый из них станет меньше и на него будет поступать меньше света. А отсюда мы получаем больше шумов при недостаточном освещении. Камера будет бороться с ними, но чем сильнее она будет вмешиваться, тем менее реалистичным и ”дорисованным” будет снимок.

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В сочетании с различными технологиями, используемыми каждым производителем сенсоров, количество мегапикселей становится все менее и менее важным. Это особенно актуально для камер телефонов высокого класса. Многие смартфоны сейчас крутятся около 50 мегапикселей. Я бы предпочел меньшее разрешение, но его почти нет, а вот за большими цифрами специально гнаться точно не стоит. Если вы делаете снимки для просмотра на экране смартфона или публикации в соцсетях, то даже 12 Мп вам хватит настолько, что никаких проблем с детализацией вы не заметите. Остальное – это уловки маркетологов.

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Что такое пиксельный биннинг

Если говорить о высоком разрешении, то большинство смартфонов по умолчанию даже не делают снимки с полным разрешением своих основных сенсоров. Ключевым моментом для понимания реальности смартфонной фотографии стало повсеместное использование пиксельного биннинга в камерах с высоким разрешением. Этот процесс объединяет свет, поступающий от нескольких соседних пикселей, улучшая яркость и контрастность. Но физический пиксель большего размера все равно обеспечит более высокое качество.

Вы всегда можете отключить эту функцию, но она может повлиять на работу в условиях низкой освещенности, как мы уже сказали выше. Безусловно, это приведет к повышению разрешения, но оно не будет таким существенным, как может показаться. Да и файл будет занимать места внутри хранилища в разы больше. Если вы планируете делать постеры из фотографий, сделанных с помощью смартфона, лучше сразу забудьте об этом, а если очень надо, то можно поставить высокое разрешение, но не забывайте о хорошем освещении. Для ежедневных фотографий пользуйтесь биннигом.

Какой телефон лучше купить

Добавим ясности: каждый современный флагман делает отличные фотографии и видео. Тем не менее, некоторые из них лучше справляются с определенными задачами. В целом Pixel 8 Pro предлагает наилучшее сочетание эффективного автоматического режима и всесторонних профессиональных элементов управления. Он (как и базовая модель Pixel 8) также может похвастаться постоянно расширяющейся и развивающейся линейкой инструментов редактирования на основе машинного обучения Google. Если вы хотите получить удобную в использовании камеру, которая не нуждается в дополнительных съемках и позволяет получать идеальные снимки, то вам отлично подойдет Pixel.

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Те, кто не привязан к псевдо-AI от Google, также высоко оценят Galaxy S23 Ultra. Его сенсор уничтожает конкурентов с технической точки зрения. И пусть у него запредельное разрешение в 200 Мп, которое, как мы поняли выше, совершенно излишне, работает он все равно хорошо. Репутация Samsung, как производителя смартфонов, имеющих делать насыщенные и яркие фотографии, известна многим. С течением времени компания продолжает совершенствовать свое программное обеспечение для работы с изображениями в лучшую сторону. А с точки зрения производительности и интерфейса, южнокорейские смартфоны легко оставляют за чертой функциональности флагманы Google.

К счастью, чтобы получить отличную камеру для телефона, не нужно тратить так много. Несмотря на то, что Pixel 7a не способен работать с набором средств редактирования Google AI, он является доступным устройством с хорошей камерой. Если вам нужны фотографии высочайшего качества без лишних хлопот и второй ипотеки, Pixel 7a — это отличный выбор.