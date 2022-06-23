Новый процессор MediaTek бьет флагманы на Андроид, а стоит дешевле Snapdragon 8 Gen1

В мире Андроид можно подобрать себе смартфон по характеристикам и цене, которые устроят любого пользователя. От самых дешевых и слабых до дорогих и производительных. Ежегодно производители процессоров соревнуются между собой за то, чей процессор будет устанавливаться в самые массовые линейки различных компаний. MediaTek и Qualcomm сражаются на процессорном поле боя не первый год, но именно за последние два года китайская компания догнала своего конкурента.

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На днях компания MediaTek представила свой новый флагманский процессор Dimensity 9000 Plus. Давайте посмотрим на характеристики нового чипсета и определим, сможет ли он составить конкуренцию процессорам от Qualcomm.

Самый мощный процессор MediaTek

MediaTek Dimensity 9000 Plus — платформа, ориентированная на использование во флагманских смартфонах. Презентовать новый процессор и не сообщить о том, что он стал лучше предшественника, было бы неправильно. Вот и MediaTek сообщила, что ее новый флагман стал сделал шаг вперед относительно предыдущей версии в мощности как центрального, так и графического процессоров.

Если углубиться в характеристики нового чипсета, то можно увидеть, что увеличилась тактовая частота супер производительного ядра Cortex X2 до 3,2Ghz, что дает прирост производительности в 5%. А улучшенный графический ускоритель Mali G-710 MC10 повышает производительность графики на 10%.

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Прирост не сказать чтобы большой, но он есть. С учетом того, что Dimensity 9000 без приставки «Plus» в бенчмарках был мощнее и энергоэффективнее своего главного конкурента Snapdragon 8 Gen1, то новый процессор будет и подавно показывать лучшие значения.

Про энергоэффективность до выхода первых смартфонов на Dimensity 9000+ ничего сказать нельзя, но то, как MediaTek справлялась с этой проблемой в предыдущих версиях, оставляет надежду на то, что именно китайский чипсет спасет мобильных геймеров от перегревов, троттлинга и повышенного расхода аккумулятора.

Про базовые вещи вроде просмотра социальных сетей, веб-страничек, пролистывания пунктов меню или просто работы с интерфейсом даже не приходится говорить. Ведь с этим справляются даже средние процессоры. У Dimensity 9000+ запас прочности значительно больше, а значит, его хватит ни на один и даже ни на два года использования.

Какой процессор лучше для смартфона

У MediaTek в свое время сложилась репутация производителя не самых лучших процессоров для мобильных устройств. Старые смартфоны на их чипах глючили и тормозили. Покупатели старались обходить их стороной. Все самые крутые флагманы на Андроиде построены именно вокруг чипсетов от Qualcomm или, как в случае с Samsung, на собственных разработках. Не в пользу Mediatek сложилось и то, что поддержка 5G была добавлена в их чипы позже, чем у американской компании. С этим бэкграундом китайцы последние годы упорно сражаются. И совсем недавно стало получаться изменить сознание.

В виду этого ожидать каких-то действительно крупных релизов на Dimensity 9000+ не приходится. Скорее всего, этот процессор будет использоваться компаниями типа realme, Xiaomi или Infinix для выпуска недорогих флагманов. В прошлом году Xiaomi провернула такой трюк со смартфонами 11T и 11T Pro.

Обычная версия была построена на Dimensity 1200, а Pro — на Snapdragon 888. Но эти аппараты нельзя назвать ультимативными флагманами, в которых все характеристики выкручены на максимум. В подобных устройствах чего-то обязательно не хватает в обмен на высокую производительность. Не удивлюсь, если в этом году Xiaomi попробует провернуть подобное с 12T и 12T Pro.

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Но рынок диктует свои условия, и все в одночасье может измениться. Сейчас наблюдается дефицит процессоров для мобильных устройств, и именно это становится хорошим шансом для MediaTek. Стали появляться слухи, что Samsung хочет использовать их чипсеты в своих устройствах из-за невозможности произвести в достаточном количестве Exynos и Snapdragon. Возможно, что именно этот момент позволит пользователям как следует распробовать китайские разработки и понять, что они нисколько не хуже Qualcomm, а в чем-то и лучше.

К сожалению, первые смартфоны на Dimensity 9000+ появятся только в третьем квартале этого года. Тогда и получится столкнуть его с основным конкурентом и посмотреть, кто в этом году действительно создал лучший флагманский процессор.