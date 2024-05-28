Почему одни смартфоны на хорошем процессоре работают быстрее, а другие — медленнее

Если открыть свежий рейтинг производительности смартфонов AnTuTu по состоянию на середину 2024 году, то в лидерах списка окажутся модели на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, что вполне предсказуемо. Однако лидер ASUS ROG Phone 8 Pro набирает 2.1 млн. баллов, в то время как HONOR Magic6 Pro, работающий на аналогичном чипе, — всего 1.6 млн. очков. Несмотря на использование одинаковых чипов, мощность тайваньского ASUS на 30% выше. Но откуда такая разница? Почему отличается производительность смартфонов на одинаковых процессорах?

Система охлаждения телефона

Любой процессор под нагрузками выделяет тепло, если не сказать жар. А высокая температура чипа оказывает негативное влияние как на сам чип, ставя его работоспособность под угрозу, так и на другие компоненты устройства. Поэтому одной из главных задач производителя смартфона является установка хорошей системы охлаждения, а точнее — теплоотведения.

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Помимо нанесения на чип термопасты производители устанавливают испарительную камеру, чья площадь сильно влияет на эффективность отвода тепла. А в случае, если процессор никак не может остудиться, его приходится ограничивать программными методами, снижая тактовую частоту. В этой связи компактные смартфоны, в целом, показывают меньшую производительность, чем крупные модели на одном и том же процессоре.

Кроме того, некоторые устройства, которые принято относить к числу игровых, оснащаются системой активного охлаждения, использующей помимо компонентов теплоотвода самые настоящие вентиляторы. Это самый эффективный способ, помогающий остудить процессор, а потому модели с кулерами при прочих равных показывают наилучшую производительность.

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Оболочки телефонов на Андроид

Важную роль на работу смартфона оказывает его оболочка. У каждого крупного производителя она своя, а потому вам не удастся найти два устройства на одинаковом процессоре, которые будут работать идентично. Оболочки отличаются не только интерфейсом, но и наличием дополнительных эффектов. Тяжелые прошивки с кучей анимаций потребляют много ресурсов процессора, отчего в отдельных случаях на выполнение других задач совсем не остается мощности.

Также оболочки телефонов на Андроид используют разный подход к троттлингу, то есть к снижению производительности процессора из-за высоких температур. Кто-то, как в случае с упомянутым ранее HONOR Magic6 Pro, всеми силами старается оставить смартфон холодным, а кто-то наподобие ASUS отдает предпочтение мощности, допуская серьезный нагрев.

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Наконец, нельзя забывать о такой штуке, как оптимизация Андроид. Даже в линейке одного и того же производителя смартфоны на одинаковом процессоре с идентичной оболочкой могут работать по-разному, ведь для каждой модели разрабатывается собственное ПО. Одно неловкое движение, и устройство на топовом чипе начинает чувствоваться иначе из-за постоянных лагов.

Влияние памяти смартфона на скорость его работы

Память смартфона тоже оказывает влияние на производительность устройства. Во-первых, одни и те же процессоры умеют работать с разными типами накопителей. К примеру, популярный сегодня в недорогих смартфонах Snapdragon 680 поддерживает как относительно быструю память стандарта UFS 2.2, так и очень медленный аналог eMMC 5.1. Какой вариант выберет производитель смартфона, можно узнать только после детального изучения характеристик. Не исключено, что он решит сэкономить и установит плохой накопитель.

Во-вторых, определенную роль играет количество памяти на Андроид. Причем как оперативной, так и постоянной. Если у смартфона окажется большой запас ОЗУ, он будет стабильнее работать после запуска нескольких приложений подряд, а также лучше справится с тяжелыми играми, сумев выжать максимум из процессора. Внушительное количество постоянной памяти играет менее важную роль, но тоже оказывает влияние на производительность. Ведь чем меньше места свободно на накопителе, тем медленнее он работает. Запас ПЗУ в таком случае дает фору, позволяя держать в доступе до 50% от общей вместимости хранилища.

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Как выбрать хороший смартфон

Процессор телефона хоть и является его важнейшим компонентом, но помимо него на скорость работы и общие впечатления от взаимодействия с устройством оказывают влияние другие факторы. Даже такая кажущаяся мелочь, как частота обновления экрана (на матрице с частотой 120 Гц анимации выглядят плавнее, чем на дисплее 60 Гц).

Если вы поставите перед собой цель выбрать смартфон с лучшей реализацией процессора или по крайней мере не самой плохой, обратите внимание на следующие моменты:

сравните показатели понравившейся модели с результатами других устройств на аналогичном чипе в AnTuTu и других бенчмарках;

внимательно изучите характеристики смартфона, обратив пристальное внимание на количество и тип памяти;

прочитайте отзывы о прошивке производителя смартфона, которому вы планируете отдать предпочтение;

помните, что компактные смартфоны демонстрируют меньший уровень производительности, чем их крупные конкуренты.

Только так вы сможете расставить приоритеты между производительностью и другими аспектами устройства, включая температуру его корпуса, автономность и конечную стоимость. Нужно ли тратить на это время — решайте сами, но помните, что телефоны на одинаковым процессорах работают по-разному.