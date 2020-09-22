Российские смартфоны Samsung в следующем году могут стать лучше американских

Фирменные процессоры Samsung чуть ли не каждый раз оказываются камнем преткновения, когда речь заходит о новом Galaxy S или Galaxy Note. Все из-за того, что Exynos, который производит Samsung, уступает в производительности Snapdragon, но при этом смартфоны на этих процессорах стоят одинаково. Конечно, пользователи не рады платить за устройство столько же, сколько ”сосед”, но при этом получать урезанную версию. Да, в чем-то Exynos даже лучше решений от Qualcomm, но в целом он все равно проигрывает. Похоже, дело идет к тому, что процессоры не просто выровнятся, а к тому, что корейский чип даже станет лучше американского. Как такое возможно?

Процессор Samsung Exynos

Согласно источникам, Exynos 1000 (именно так будет называться чип нового поколения) от Samsung будет более мощным, чем Snapdragon 875. Более того, чипсет Exynos может превзойти Snapdragon 875 не только по чистой мощности, но и в различных тестах производительности.

Samsung и Qualcomm — это две компании, которые очень серьезно занимаются производством процессорных и других чипов. При этом Samsung выпускает два варианта своих флагманов, один из которых работает на Snapdragon, а другой — на Exynos.

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На то, что производительность двух версий одного и того же смартфона Samsung оказывалась разной, мы не раз видели в различных тестах, а пользователи нашего Telegram-чата не раз писали о том, что пожалели о покупке смартфона в России. Некоторые даже продавали его и покупали с доставкой из США. Именно там флагманы Samsung продаются со Snapdragon. На других рынках, включая Россию в частности и Европу в целом, выбор только один — Exynos. При этом стоит он столько же. В лучшем случае вам предложат больший объем памяти, но не более того.

Однако в 2021 году обе компании на будут придерживаться аналогичной стратегии для выпуска своих флагманских чипсетов. И это должно привести к тому, что разница между флагманами может стать вообще не очевидной.

Архитектура процессора Cortex-X1

Samsung и Qualcomm будут использовать новую архитектуру Cortex-X1 для обеспечения максимальной производительности. Но возникает следующий вопрос: какой из двух чипсетов будет более мощным?

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Первым смартфоном Samsung, который получит эти новые чипсеты будет Galaxy S21 (S30). Но последние отчеты предполагают, что Exynos 1000 превзойдет Snapdragon 875 с точки зрения производительности. Эта информация поступила с корейского форума, на котором были опубликованы результаты тестирования Geekbench.

Если верить отчетам, протестированы были два телефона Galaxy S21. Один был оснащен Exynos 1000, а другой — Snapdragon 875 SoC. Интересно, что Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 875 также был добавлен в микс, вот только не понятно, зачем. Следует отметить, что нет общих снимков экрана. Так что отнеситесь к этой информации с долей скепсиса.

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Результат Snapdragon 875 и Exynos 1000 в Geekbench

Возвращаясь к тесту, согласно форуму, он получил неплохие оценки в одноядерном и многоядерном тесте. Это было соответственно 1302 и 4250 баллов. С другой стороны, модель Galaxy S21 на Snapdragon 875 получила 1159 и 4090 баллов. Xiaomi Mi 11, если верить в эту информацию, набрал 1102 и 4113 баллов.

Один из источников скептически отнесся к результатам, предположив, что Samsung намеренно повысила тактовую частоту процессора относительно его базового значения. Если это действительно так, то у нас есть очередной повод для разочарования и понимания того, что картина, к которой мы уже привыкли, может не измениться.

Впрочем, если верить полученной информации и тому, что тестирование действительно проводилось, то можно сказать, что оно, как минимум, подтверждает работу обоих чипов на одной архитектуре. Архитектура Cortex-X1 должна стать новым словом в мире процессоров, и стремление мировых лидеров к ней только лишний раз подтверждает это.

К сожалению, никаких подтверждений из официальных источников того, что было приведено в качестве результатов тестирования, пока нет. При этом нельзя утверждать, что чипов и прототипов смартфонов не существует. Да, до официального анонса еще далеко, но разработки ведутся полным ходом, и тестировать железо уже надо.

Не всегда все решает производительность. Иногда смартфон должен быть сбалансированным.

Мы, конечно, еще дождемся официальной информации и результатов тестирования из других источников, но то, что мы имеем, уже является хорошим знаком. Если все будет так, как нам показали, то наконец-то и в России можно будет купить смартфон, который окажется не хуже привезенного из США, а может быть даже лучше.

Как минимум, это было бы справедливо, ведь так не очень приятно платить 100 000 рублей за смартфон, рассчитывая получить лучшее из лучшего, а вместо этого довольствоваться урезанной производительностью. Не знаю, как вы, а я в этом отношении жду перемен!