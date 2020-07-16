Утечка «спалила» график выхода многих новых процессоров Snapdragon. Когда ждать смартфоны?

В последнее время от Qualcomm что не новость, то одна сплошная ваниль. То они придумают какого-то робота с 5G, то покажут новые разработки в смешанной реальности, то выпустят процессор с частотой больше 3 ГГц. Как-то все слишком сладко и даже приторно. Немного разбавило эту позитивную волну новость о том, что ради Qualcomm США может заставить MediaTek отказаться от работы с Huawei. Теперь нам показали утечку, которая дает представление о том, когда выйдут новые процессоры. В ней говорится не только о флагманах, но и о других моделях, которые представляют не меньший интерес.

Новые процессоры Qualcomm

На днях Qualcomm показала свой новый флагманский чипсет Snapdragon 865 Plus, который, как следует из названия, представляет собой модернизированный вариант Snapdragon 865, выпущенного компанией в прошлом году. На этот раз он не просто вышел как рядовое обновление. Он преодолел психологический рубеж и показал, что мобильные процессоры уже могут иметь частоту выше 3 ГГц. Это действительно важно и именно Qualcomm сделала это первой.

Теперь компания готовится к выпуску своего флагманского чипсета следующего поколения, который, вероятно, будет называться Snapdragon 875. Хотя компания еще официально не признает это, но иного ожидать было бы не логично, если только инженеры компании не готовят какой-то супер прорыв, и уже нельзя будет говорить о старой линейке. Впрочем, такое тоже возможно, если новая архитектура уже готова к тому, чтобы серийно выпускать процессоры на ней.

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График выхода процессоров Qualcomm Snapdragon

Сейчас в Weibo была найдена утечка, которая показывает, когда планируется выход новых чипсетов знаменитого американского производителя. На картинке, которая была опубликована в китайской социальной сети, изображен график с разбивкой по кварталам, в котором четко указано, в какое время должно выйти каждое поколение процессоров. Это очень интересно и даже дает представление о том, когда выйдут новые смартфоны, построенные на этих чипсетах.

Например, можно заметить, что в четвертом квартале этого года выйдут Snapdragon 460 и Snapdragon 662. Последний должен лежать в основе нового планшета Samsung, о котором я рассказывал на этой неделе. Он засветился в GeekBench и, судя по всему, это Samsung Galaxy Tab A7 (2020).

Когда выйдет Snapdragon 875G и Snapdragon 435G

Кроме этого, в графике выхода можно увидеть, что Snapdragon 875G и Snapdragon 435G будут представлены в первом квартале 2021 года. Помимо этого, Snapdragon 735G планируется запустить в первом или втором квартале следующего года. То есть у нас остается еще меньше поводов для сомнений, что следующее поколение Samsung Galaxy S будет одним из первых устройств, которое получит процессор 875-ой серии.

Интересно, что стандартный чипсет Qualcomm Snapdragon 875 отсутствует в списке. Обычно компания показывает его в конце года. Так было на протяжении многих предыдущих лет.

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Кроме модели и периода выпуска, можно заметить, что в качестве дополнительной информации в некоторых случаях показан производитель, потребитель и даже техпроцесс. Из этого можно сделать вывод, что Snapdragon 875G и Snapdragon 735G являются флагманским и средним чипсетами от Qualcomm, выпуск которых запланирован на 2021 год. Оба они изготовлены с использованием 5-нм техпроцесса Samsung EUV, который повышает производительность на 10 процентов и снижает энергопотребление на 20 процентов.

Повышение производительности — это, конечно хорошо, но даже у процессоров из среднего сегмента с этим сейчас все более-менее нормально, а вот снижение энергопотребления — это действительно важно. Особенно на фоне повышения требований к смартфонам со стороны пользователей и широкого внедрения 5G, который должен поддерживаться этими процессорами. Именно 5G модем приведет к общему повышению энергопотребления. И пусть новая разработка OPPO с зарядкой смартфона за 20 минут частично решает эту проблему, все равно надо как-то выходить из положения и снижать уровень потребления энергии.

Архитектура Cortex X1

Ожидается, что в ближайшее время Qualcomm переведет часть своих флагманских процессоров на новую архитектура с использованием комбинации ядер Cortex X1 Super Core + Cortex A78 Large Core. Случиться это должно в Snapdragon 875G. При такой архитектуре чипсет может побить рекорды производительности для Android-смартфонов, которые пока уступают по этому показателю iPhone с их чипами Apple A13 Bionic.

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Утечка также указывает на то, что конкурент Qualcomm — компания MediaTek собирается выпустить чипсет Dimensity 600 в третьем квартале этого года. Сообщалось, что тайваньская компания получила большое количество заказов на предстоящий чипсет. Впрочем, какие устройства будут им оснащаться, пока непонятно, но это мы узнаем в ближайшее время. Пока можете делать свои прогнозы в нашем Telegram-чате. Потом сверим их с реальностью.

Пока можно сказать, что на основании всплывшего графика выхода процессоров мы понимаем, раньше какого времени не стоит ждать выхода смартфонов, которые традиционно использовали эту серию чипсетов.