Samsung продолжит помогать Google создавать телефоны и другие гаджеты

Сложно удержаться от фразы, начинающейся со слов ”в наше время”, но именно так хочется сказать о том, что все смартфоны стали очень типовыми. Я даже не буду в очередной раз ворчать по поводу дизайна или высказываться о том, что камеры стремятся только показать большее разрешение, а не думают о светосиле и других параметрах. В этот раз сразу приходит в голову мысль о типовых процессорах, на которых работают все современные телефоны. Они выпускаются буквально двумя-тремя производителями и устанавливаются везде. Но новый тренд на собственные (почти) разработки не может не радовать. И недавняя новость говорит о том, что тренд будет продолжен. По крайней мере пока.

Какой процессор будет в Pixel 7

Согласно последним данным, Samsung снова работает с Google. На этот раз над созданием следующего поколения фирменного процессора Tensor, которое будет лежать в основе будущих Pixel 7 и 7 Pro. Пока рано говорить о точной дате появления новинок, особенно в условиях сложностей с производством и слухов о переносе или даже отмене крупных анонсов. Но можно почти не сомневаться, что новый Пиксель появится до конца года. Тем более, компания уже упоминала его на своей презентации в рамках конференции разработчиков Google I/O.

Naver News со ссылкой на источники сообщил, что Samsung сотрудничает с Google для создания чипсета Tensor 2, и южнокорейский технологический гигант начнет массовое производство этого процессора на 4-нм техпроцессе уже в текущем месяце. Он и ляжет в основу серии Pixel 7.

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Кто делает процессоры для Google

Следует отметить, что Samsung Electronics также производила процессор Tensor первого поколения, используемый в серии Pixel 6. На нем же будет работать и новый Pixel 6a, который также был представлен на конференции и будет выпущен в июле. Предыдущий чип Tensor был изготовлен с использованием 5-нм техпроцесса, однако говорят, что во втором поколении Samsung все же сделает шаг вперед и сделает компоновку более плотной для повышения эффективности процессора.

В отчете также упоминается, что чип будет производиться с использованием технологии упаковки на уровне панелей (PLP). PLP — это метод упаковки, при котором чипы, вырезанные из пластины, помещаются на прямоугольную панель. Можно свести к минимуму отбракованные кромки, тем самым снизив затраты и повысив производительность. Так говорится в отчете. Если все действительно будет так, то это может положительно сказаться на конечной стоимости не только самого процессора, но и всего телефона.

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Сотрудничество Google и Samsung

История сотрудничества Samsung и Google известна уже давно. Так южнокорейская компания поставляет поисковому гиганту компоненты флэш-памяти DRAM и NAND, а также наборы микросхем, используемые в автономных транспортных средствах. Кроме этого, по пока неподтвержденной информации, Samsung ведет переговоры с Google о создании чипов и для некоторых других целей. Тут имеются в виду собственные серверные процессоры Google, которые повысят эффективность всех сфер деятельности компании.

Что мы знаем о Pixel 7 и 7 Pro

Но это все остается за скобками обсуждения новых телефонов. Нам же куда интереснее поговорить именно о Google Pixel 7. Мы уже писали, что о нем известно, но пока с уверенностью говорить о чем-то конкретном очень рано. Скоро слухов будет становится все больше. Пока же, без сомнения, можно сказать только то, что он будет работать на Android 13, получит не меньше трех лет обновлений операционной системы и не меньше пяти лет обновлений безопасности.

А еще он будет иметь такой же узнаваемый дизайн, как и предыдущее поколение с выступающей полосой камер на задней стенке. Не знаю, как вам, а мне такой дизайн очень нравится. Если вы готовы с этим поспорить, пишите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате. А еще подписывайтесь на наш новостной канал, чтобы не пропустить выход новинки, которая является главным Android-смартфоном года.