Samsung продолжит помогать Google создавать телефоны и другие гаджеты

  2. Темы
  3. Железо
Артем Сутягин 0

Сложно удержаться от фразы, начинающейся со слов ”в наше время”, но именно так хочется сказать о том, что все смартфоны стали очень типовыми. Я даже не буду в очередной раз ворчать по поводу дизайна или высказываться о том, что камеры стремятся только показать большее разрешение, а не думают о светосиле и других параметрах. В этот раз сразу приходит в голову мысль о типовых процессорах, на которых работают все современные телефоны. Они выпускаются буквально двумя-тремя производителями и устанавливаются везде. Но новый тренд на собственные (почти) разработки не может не радовать. И недавняя новость говорит о том, что тренд будет продолжен. По крайней мере пока.

Samsung

Samsung будут помогать Google

Какой процессор будет в Pixel 7

Согласно последним данным, Samsung снова работает с Google. На этот раз над созданием следующего поколения фирменного процессора Tensor, которое будет лежать в основе будущих Pixel 7 и 7 Pro. Пока рано говорить о точной дате появления новинок, особенно в условиях сложностей с производством и слухов о переносе или даже отмене крупных анонсов. Но можно почти не сомневаться, что новый Пиксель появится до конца года. Тем более, компания уже упоминала его на своей презентации в рамках конференции разработчиков Google I/O.

Naver News со ссылкой на источники сообщил, что Samsung сотрудничает с Google для создания чипсета Tensor 2, и южнокорейский технологический гигант начнет массовое производство этого процессора на 4-нм техпроцессе уже в текущем месяце. Он и ляжет в основу серии Pixel 7.

Tensor

Tensor — не просто очередной чипсет. Это будущее гаджетов Google.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 Ну, если ты еще не знаешь.

Кто делает процессоры для Google

Следует отметить, что Samsung Electronics также производила процессор Tensor первого поколения, используемый в серии Pixel 6. На нем же будет работать и новый Pixel 6a, который также был представлен на конференции и будет выпущен в июле. Предыдущий чип Tensor был изготовлен с использованием 5-нм техпроцесса, однако говорят, что во втором поколении Samsung все же сделает шаг вперед и сделает компоновку более плотной для повышения эффективности процессора.

В отчете также упоминается, что чип будет производиться с использованием технологии упаковки на уровне панелей (PLP). PLP — это метод упаковки, при котором чипы, вырезанные из пластины, помещаются на прямоугольную панель. Можно свести к минимуму отбракованные кромки, тем самым снизив затраты и повысив производительность. Так говорится в отчете. Если все действительно будет так, то это может положительно сказаться на конечной стоимости не только самого процессора, но и всего телефона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Сотрудничество Google и Samsung

История сотрудничества Samsung и Google известна уже давно. Так южнокорейская компания поставляет поисковому гиганту компоненты флэш-памяти DRAM и NAND, а также наборы микросхем, используемые в автономных транспортных средствах. Кроме этого, по пока неподтвержденной информации, Samsung ведет переговоры с Google о создании чипов и для некоторых других целей. Тут имеются в виду собственные серверные процессоры Google, которые повысят эффективность всех сфер деятельности компании.

процессор

Эта крошечная плата делает смартфон мощным. Или не делает. Поэтому она и важна.

Что мы знаем о Pixel 7 и 7 Pro

Но это все остается за скобками обсуждения новых телефонов. Нам же куда интереснее поговорить именно о Google Pixel 7. Мы уже писали, что о нем известно, но пока с уверенностью говорить о чем-то конкретном очень рано. Скоро слухов будет становится все больше. Пока же, без сомнения, можно сказать только то, что он будет работать на Android 13, получит не меньше трех лет обновлений операционной системы и не меньше пяти лет обновлений безопасности.

А еще он будет иметь такой же узнаваемый дизайн, как и предыдущее поколение с выступающей полосой камер на задней стенке. Не знаю, как вам, а мне такой дизайн очень нравится. Если вы готовы с этим поспорить, пишите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате. А еще подписывайтесь на наш новостной канал, чтобы не пропустить выход новинки, которая является главным Android-смартфоном года.

Теги
Лонгриды для вас
A53
Тут всё, что нужно знать о Galaxy A53: цена, дизайн и характеристики

Модельный ряд Galaxy A50, который Samsung впервые представила в 2019 году, мгновенно обрёл популярность и в короткие сроки стал самым продаваемым в линейке Samsung. Сначала он обогнал по продажам многие доступные смартфоны на Android, а потом превзошёл и флагманские. Такой результат дало невероятное для Samsung сочетание передовых технологий и доступной цены. Причём каждое следующее поколение Galaxy A50 неизменно оказывалось лучше предыдущего и обходило его по популярности. Нет сомнений, что новый A53 не ударит в грязь лицом.

Читать далее
Как выглядит список самых производительных смартфонов? Спойлер: вы могли о них не знать

Самый лучший способ смартфону доказать свою состоятельность - это засветиться в бенчмарках. Желательно, забраться как можно повыше. Ежемесячно AnTuTu публикует результаты тестов смартфонов - на днях вышел обновленный топ-10 смартфонов за март. На радость фанатам Android в списке нет ни одного iPhone, а лидеры, названия которых вы могли не знать, набирают больше миллиона очков. Кстати, в мартовский рейтинг впервые попал и смартфон на MediaTek. Давайте разбираться, что за неизвестные смартфоны попали в рейтинг AnTuTu, сколько они стоят и какое место в топе мог бы занять iPhone.

Читать далее
вода
Пять телефонов с защитой от воды, которые я считаю лучшими

За прошедшие годы водостойкость в телефонах превратилась из роскоши, предназначенной только для телефонов высшего класса, в стандартную функцию, ожидаемую от любого гаджета средней категории. Устройств с тем или иным уровнем защиты от воды бесчисленное множество, но давайте рассмотрим только несколько самых интересных, которые можно купить сейчас. Правда, не все они продаются в России официально, но найти их не составит большого труда и не надо будет заказывать доставку из других стран.

Читать далее
Новый комментарий