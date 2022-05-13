На какие телефоны уже можно установить Android 13. И нужно ли это

Мы все ждали, когда же Google покажет Android 13. Сомневаться в том, что это произойдет на конференции Google I/O 2022, не приходилось, так как это мероприятие, как иногда кажется, придумано только для того, чтобы показать новый Android — самую популярную операционную систему в мире. Бета-версия была доступна уже пару недель назад, но тогда ее можно было установить только на некоторые модели телефонов Google Pixel. Сейчас их стало несколько больше, и они производятся сразу 12 производителями. То есть почти у каждого есть своя модель, на которую уже сейчас можно установить Android 13. Давайте поговорим об этом подробнее.

Android 13 beta 2

На этой неделе Google официально объявила о программе Android 13 Beta на открытии конференции Google I/O 2022. Как и в последние несколько лет, поисковый гигант сотрудничает с несколькими OEM-производителями, чтобы дать разработчикам возможность опробовать будущую версию Android. Так пользователи к моменту ее выхода смогут получить готовый продукт, а Google соберет достаточно данных для того, чтобы операционка была правильной и не глючила

Тут все, что показали на Google I/O 2022.

Как и в прошлом году с инициативой Android 12 Beta, в общей сложности 12 производителей являются частью программы Android 13 Beta. Единственная разница в том, что на этот раз TCL был заменен на Lenovo.

Хотя большинство компаний предлагают бета-версию Android 13 для одного устройства, некоторые из них пошли дальше и предоставляют сборки для нескольких продуктов. Следовательно, общее количество подходящих устройств на самом деле составляет 22.

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Неудивительно, что Google предлагает наибольшее количество продуктов – 8 смартфонов Pixel. За ней следует Xiaomi с тремя устройствами, состоящими из двух смартфонов и планшета. Oppo также предлагает сборки для смартфона и складного устройства. Остальные бренды ограничены лишь одним продуктом.

Вот полный список смартфонов и планшетов, на которых вы можете попробовать Android 13 уже сейчас.

На какие телефоны можно установить Android 13

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N

Asus Zenfone 8

Lenovo Tab P12 Pro

Nokia X20

Oneplus 10 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense 6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Многие из приведенных моделей встречаются в России крайне редко, но не нам выбирать, какие устройства будут участвовать в программе тестирования. Производители договариваются с Google и разворачивают эту программу.

Со временем смартфонов в списке будет становиться больше, а с выходом финальной версии установить Android 13 можно будет на десятки устройств. Чтобы не пропустить выход операционной системы, подписывайтесь на наш Яндекс Дзен. Заодно узнаете много другой интересной информации. Там мы публикуем больше материалов, чем на сайте.

Google представила Pixel 6a. Кажется, я захотел его купить.

Стоит ли устанавливать бета-версию Android

На вопрс, стоит ли сейчас устанавливать бета-версию, я бы ответил отрицательно. Если вы не сталкивались с этим ранее, вы рискуете окирпичить телефон. А еще вам просто не нужно делать этого из-за небольшого количества нововведений. Им еще только предстоит появиться, зато уже сейчас можно сполна испытать все глюки бета-версии. Зависания, баги, некорректная работа, проблемы с интерфейсом, несовместимость с приложениями и многое другое.

Если вы никогда не устанавливали бету Android на свой смартфон, лучше и не надо. Дождитесь релиза и получите все удовольствие от намного более стабильной системы. Испытать удовольствие от нововведений все равно не получится, а негатив останется, и потом финальная версия не доставит такого удовольствия.

Как установить Android 13

Если вы все же хотите (на свой страх и риск) установить Android 13 на свой телефон из списка совместимых, подробнее об этом процессе вы сможете узнать, посетив эту страницу. На ней изложены продукты, которые участвуют в программе тестирования, и описан процесс получения бета-версии Android 13.