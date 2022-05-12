Тут все, что показали на Google I/O 2022

После пары лет пандемии, когда было сложно проводить полноценные мероприятия, мы снова получили качественную конференцию Google I/O. Она была отменена еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В прошлом году Google ее провела почти в закрытом режиме. Однако теперь, когда пандемия пошла на спад, поисковый гигант вернулся с большим мероприятием. Google I/O 2022 стала очень серьезным событием с точки зрения представленных новинок. О них мы сейчас и поговорим. О некоторых из них мы уже рассказали на страницах нашего сайта, но сейчас соберем все воедино, чтобы ничего не пропустить.

Pixel Watch выйдут вместе с Google Pixel 7

Ходили слухи, что Google все же покажет Pixel Watch на этой конференции, но сомнения все-таки были. Рик Остерлох, старший вице-президент Google по устройствам и услугам, продемонстрировал устройство на своем запястье. Что касается дизайна, то оно выглядит точно так же, как часы, оставленные в ресторане в прошлом месяце, с круглым выпуклым дизайном и фирменными ремешками.

Мы получили некоторые подробности об устройстве, в том числе тот факт, что оно будет запущено вместе с Pixel 7 и Pixel 7 Pro и будет поставляться в вариантах с Wi-Fi и LTE. Чтобы не пропустить это событие, подписывайтесь на наш Яндекс Дзен, там выходит даже больше материалов, чем на сайте. Это также будут первые часы Wear OS с интеграцией Fitbit, о чем Google говорила еще на прошлогодней I/O. Кроме этого небольшого количества информации, Google решила не распространяться о новинке. Зато теперь мы точно знаем, что часы будут, и это хорошо. Более подробно мы рассказывали о часах в этой статье.

Первые данные о Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Мы действительно не ожидали, что Google расскажет о Pixel 7 и 7 Pro так рано, но это случилось. Оба устройства будут иметь схожий дизайн с серией Pixel 6, но с немного другой формой камеры, в которой гораздо больше переработанного алюминия. Это должно усилить конструкцию. Камеры, скорее всего, будут такими же, как и в предыдущих моделях.

А еще телефон будет работать под управлением чипсета Tensor следующего поколения, обеспечивающего более мощные возможности искусственного интеллекта. Выйдет все это великолепие осенью вместе с Pixel Watch. Это значит, что у нас есть несколько месяцев утечек и возможности гадать, каким будет этот телефон. Тут мы рассказывали подробнее о Pixel 6a.

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Представлен Google Pixel 6a

Конечно, мы не можем не вспомнить о Pixel 6a. Компания анонсировала впечатляющий смартфон среднего класса, который будет работать на том же флагманском чипсете, что и его более дорогие аналоги, представленные полгода назад. Но телефон будет иметь меньшие аппаратные характеристики камеры, а экран не получит частоту обновления 120 Гц. Зато это будет AMOLED со всеми вытекающими плюсами и сканером отпечатков в экране.

Цена в 449 долларов (примерно 29 000 рублей по курсу) будет более чем компенсировать такие уступки. Это обязательно будет один из лучших бюджетных телефонов Android на рынке, когда он выйдет в июле этого года. А еще он будет продаваться в большем количестве стран, чем раньше. Но России, естественно, в списке нет и не было бы в любом случае.

Планшет Google

Мы много говорили о планшете от Google, и вот теперь все постепенно становится на свои места. Компания уже довольно давно не выпускала собственных планшетов, поэтому новые устройства были только на уровне слухов. Тем не менее, это имеет смысл, учитывая новый акцент на планшеты, складные устройства и устройства Android с большим экраном. Компания некоторое время назад уже начала совершенствовать программное обеспечение для работы с планшетами, а теперь заявила, что постарается выпустить планшет в 2023 году. Хочется верить, что он окажется хорошим и сможет конкурировать с Samsung.

Что нового в Android 13 Beta 2

Нельзя говорить о новом Pixel, не упомянув последнюю версию Android. Новый Android 13 находится в бета-версии всего пару недель, но Google уже выпустила вторую тестовую версию. Она вносит больше изменений в средства работы с фотографиями, улучшенные параметры тем и многое другое.

Android 13 Beta 2 также закладывает основу для планшетов и устройств с большим экраном, готовясь к возможному выпуску планшета Pixel. Google заявляет, что обновляет более 20 собственных приложений для оптимизации под большие экраны и работает с партнерами над обновлением таких приложений, как Facebook, TikTok и других.

Google Wallet возвращается

Google Кошелек вернулся, и на этот раз похоже, что он здесь, чтобы остаться. Недавно предоставив нам обновленный Google Pay, компания теперь переключает внимание на полный цифровой кошелек. В нем будут храниться не только платежные карты, но и цифровые удостоверения личности, ключи от машины, ключи от отелей, билеты на концерты и многое другое, что разработчики могут придумать для приложения.

Google Wallet заменит старое приложение Google Pay, которое до сих пор используется в большинстве стран, поддерживающих его. Но ждать полноценной работы в России пока точно не стоит.

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Новый поиск Google

Конечно, конференция Google не была бы собой без разговоров о поиске и искусственном интеллекте. Google улучшает свою недавно запущенную функцию мультипоиска, чтобы дать пользователям возможность искать локально. Это позволит легче находить то, что пользователи ищут у себя.

Карты также получают новый иммерсивный внутренний вид, который позволит вам заглянуть внутрь ресторанов, если вы хотите лучше почувствовать место, прежде чем принять решение. Но ждать быстрого развертывания этой функции едва ли стоит. Сначала все или многие должны добавить ее поддержку.

Google также использует искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям отказаться от «Привет, Google» на устройствах Nest Hub Max. Обновление будет использовать камеру для определения того, когда пользователь смотрит на устройство, чтобы оно могло принимать любые команды без специальных слов.

Когда выйдут новые Pixel Buds Pro

У Google наконец-то есть пара беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Это нужно, чтобы лучше конкурировать с другими беспроводными наушниками от Samsung и даже Apple. Pixel Buds Pro имеют стильный дизайн и доступны в нескольких цветах. Что касается времени автономной работы, то ожидайте до 31 часа прослушивания с кейсом или примерно 11 часов без него. В отличие от Pixel Buds серии A, они поддерживают беспроводную зарядку, поэтому вы можете зарядить их с помощью подставки Pixel (2-го поколения).

Новые Pixel Buds Pro поступят в продажу вместе с Pixel 6a в июле этого года всего за 199 долларов (примерно 13 000 рублей по курсу)

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Что там с Google Glass

Наконец, генеральный директор Google Сундар Пичаи завершил основное выступление тизером новых очков дополненной реальности. Мы не уверены, является ли это новым преемником Google Glass, ориентированным на потребителя, но было продемонстрировано, что гаджет переводит речь в режиме реального времени и отображает ее для естественного просмотра пользователем во время разговора.

Ходили слухи, что Google хотела разработать очки дополненной реальности. О них было сказано немного, поэтому нам придется подождать и посмотреть, что мы получим, но ясно, что Google использует свой опыт в области искусственного интеллекта, чтобы сделать что-то интересное.