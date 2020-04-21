Samsung психанула и начала готовить 600 Мп сенсор для камер

Помните, как лет десять назад нам казалось, что камера смартфона на 8 Мп — это предел мечтаний? У всех наших друзей будет только 2 Мп, а у нас целых 8 Мп! Ух, мы бы тогда зажили. Можно было бы делать крутые фотографии, хвастаться ими и наконец-то продать свою камеру. На деле этого не получилось. Не получилось и на 12 Мп, и на 16 Мп, и даже на 48 Мп. Все равно не наступал тот момент, когда камера смартфона могла перекрыть возможности отдельной камеры. Несколько месяцев назад появились смартфоны с камерами на 108 Мп. Публика восприняла их как-то прохладно, но все равно многие захотели проверить эти технологии на себе. Что дальше? Может быть 600 Мп? По крайней мере, есть информация, что Samsung готовит такие сенсоры.

Должна ли камера иметь большое разрешение

Лично я всегда полагал, что большое разрешение камеры просто не нужно. То есть, я разбираюсь в технике, сам люблю фотографировать и примерно понимаю, что такое пиксель и как им пользоваться. Для меня это работа и хобби.

Соответственно, я понимаю, что такое 30 Мп для камера с полноразмерной матрицей и 48 Мп для камера, размер матрицы которой составляет от силы несколько миллиметров. Просто для качественного снимка нужно не количество, а качество этих пикселей. Чем оно меньше и чем меньше расстояние между ними, тем больше будет шумов и помех. Их можно ”почистить”, но тогда снимок уже будет не таким реалистичным и четким, как до этой обработки.

Вы скажете, что технологии шагнули вперед, и будете правы. Вот только вперед они шагнули и в больших камерах, и в мобильных сенсорах с маленьким разрешением. То есть, мы просто вышли на новый уровень и все, но количество пикселей по-прежнему не говорит о качестве снимка. О нем говорит цветность, четкость и отсутствие шумов.

Хороши ли современные камеры Samsung

Надо отдать должное, хоть для Samsung производство камер и не является основным видом деятельности, но сенсоры они делают очень неплохие, в отличии от процессоров. Они одними из первых, если не первыми, предлагали рынку сенсоры с разрешением 48 Мп, 64 Мп и даже 108 Мп.

Тем не менее, компании этого мало и она продолжат дальше идти на поводу у своего гигантизма, и старается сделать нечто большее. В итоге, как сообщает SamMobile, она надеется предствить 600-мегапиксельные датчики камеры «для всех». Samsung считает, что наши глаза, по-видимому, соответствуют разрешению 500 мегапикселей. Поэтому вполне логично, что она хочет превзойти это разрешение с помощью датчика камеры с разрешением 600 Мп.

Сенсоры с большим разрешением в основном применяются именно в смартфонах. На них проходится львиная доля производства. Но нужны они и в других местах. Например, при создании самоуправляемых автомобилей, дронов, систем видеосвязи и даже в медицинской сфере, где нужны приборы с хорошей детализацией.

Учитывая наличие таких сфер применения, можно предположить, что камеры, в первую очередь, будут готовиться не для того, чтобы уместить их в миниатюрный корпус смартфона, а для других сфер. Но в итоге все равно все придет именно к смартфонам.

Камеры смартфонов будут хорошими! Это понятно, но что там с новинками? Будет ли Samsung Galaxy Fold 2 лучше, чем мы думали?

Наши коллеги с портала Android Authority получили ответ от компании, который не опровергает описанные планы. Как показывает практика, многие компании активно опровергают любые планы до того, как они будут реализованы и презентованы. Поэтому тот факт, что наличие планов на такие сенсоры хотя бы не отрицается, это уже говорит о многом.

«600-мегапиксельный датчик, упомянутый в статье, является скорее долгосрочной целью без конкретных сроков реализации на данный момент, и не обязательно является конкретным проектом, над которым мы работаем. Мы планируем выпустить несколько датчиков изображения в течение года и с надеждой смотрим в будущее”, — добавил представитель компании Samsung.

Как говорится, дыма без огня не бывает. Очень редко происходит так, что кто-то что-то говорит о планах технологичных гигантов и те не производят это через некоторе время. Возможно, они просто видят крутую идею и пытаются ее реализовать.

В любом случае, сейчас ходят слухи о том, что уже в ближайшие месяцы компания представит смартфон с сенсором 192 Мп. Как думаете, это возможно? Отвечайте тут или в нашем Telegram-чате, но каждое мнение должно быть высказано.