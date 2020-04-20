Samsung Galaxy Fold 2 будет лучше, чем мы думали

”А вот и нет!” — так я отвечаю компании Samsung, когда она старается продать мне свое первое поколение Galaxy Fold. С одной стороны, интересно поиграться с ним, но не более того. Тем более, что я уже наигрался в Huawei Mate X. В целом, опыт приятный, но не настолько, чтобы покупать его в постоянное пользование и через год продать за копейки или выкинуть из-за того, что складка на экране окончательно выведет из душевного равновесия. Именно поэтому я не хочу покупать такой гаджет, но с удовольствием посмотрю, что изменится во втором поколении. Тем более, что подоспели свежие слухи, согласно которым нас ждет что-то более интересное, чем мы этого ожидали. Но что же улучшится в новом поколении смартфона?

Будет ли второй Galaxy Fold лучше первого

Оригинальный Samsung Galaxy Fold стал огромным шагом вперед для мира складных смартфонов, но оставил много возможностей для улучшения во втором поколении. Сегодня у нас появилась информация о том, что из себя будет представлять второе поколение складного корейского смартфона. На этот раз у нас есть некоторые надежды на лучшее.

Если бы некоторое время назад компания не выпустила Galaxy Z Flip, надежд на успех было бы больше, но он показал, что до качественных складных дисплеев нам еще далеко. С другой стороны, именно Fold — флагман направления и должен же он хоть чем-то, черт побери, быть лучше первого поколения.

Характеристики Samsung Galaxy Fold 2



Росс Янг, основатель и генеральный директор аналитический компании Display Supply Chain Consultants, подробно рассказал в Твиттере о технических характеристиках дисплея Galaxy Fold 2. Начал он с основного дисплея, который складывается внутрь.

Как и ходили слухи, диагональ внутреннего дисплея будет 7,59 дюймов, а его разрешение составит 2213 × 1689. В итоге дисплей станет чуть более четким, чем в первом поколении. А плотность пикселей будет 372 точки на дюйм. Внутренний дисплей будет использовать заднюю панель LPTO. Apple использовала эту же технологию на своих iPhone с дисплеями AMOLED.

Кроме этого, внутренний дисплей получает ряд других улучшений. Самым приятным будет частота обновления 120 Гц. Для защиты будет использоваться ультратонкое стекло (UTG), которое, как и в Galaxy Z Flip, по-прежнему будет нуждаться в пластиковой защитной пленке, чтобы противостоять ударам.

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Раннее проскакивали слухи о том, что новинка получит камеру под экраном, но позже это было опровергнуто. В новом Galaxy Fold будет применяться отверстие в экране для размещения камеры внутри него. Как сообщалось ранее, дисплей Galaxy Fold 2 также будет принимать ввод S Pen.

Поддержка S Pen является хорошей новостью, впрочем информации о том, будет ли он входить в комплект, пока нет. Скорее всего, этого не будет, так как места в корпусе складного смартфона и так не очень много.

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Внешний дисплей складного телефона

Больше всего изменения затронут вешний дисплей Galaxy Fold 2. Вместо компактной 4,6-дюймовой панели на оригинальном Fold, Samsung использует всю доступную площадь, чтобы установить 6,23-дюймовую матрицу. Интересно, что эта панель использует технологию объединительной платы LTPS, которая подразумевает, что это может быть ЖК-панель вместо AMOLED. Однако, учитывая серьезную ставку Samsung на AMOLED, в это трудно поверить.

Внешний дисплей будет иметь разрешение 2267 × 819 и также обзаведется вырезом для фронтальной камеры. При таком разрешении экран будет очень сильно вытянут. Например, до этого одними из самых вытянутых экранов считались те, что установлены на смартфоны Sony. В них соотношение сторон составляло 21:9. Теперь оно составит примерно 25:9. Это почти 3:1.

Проблемы пользователей первого поколения с тем, что экран очень маленький, это решит лишь отчасти. Зато внешне это будет выглядеть намного лучше, чем раньше. Правда, частота обновления внешнего смартфона составит только 60 Гц. Но ему больше и не надо, наверное.

Стоит ли покупать Galaxy Fold 2

Мы не знаем наверняка, действительно ли все перечисленные характеристики дисплея окажутся правдой. Но, если все будет так, как он говорит, скорее всего, смартфон действительно станет намного более интересным, чем первое поколение. А еще ранее в Сети проскакивало мнение, что компания знает, как сделать экран менее подверженным образованию складки. Если это действительно так, то цена новинки, которая должна стать ниже, будет еще более оправданной.

А что вы думаете о новом Galaxy Fold 2? В том, что он будет, уже никто не сомневается, но вопрос в том, каким он будет. Или все же ему надо будет еще 2-3 поколения для того, чтобы стать совсем хорошим?