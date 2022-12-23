Телефоны со сменным аккумулятором могут снова вернуться. Притом массово

Сложно назвать то, что изменилось в телефонах в последнее время. С одной стороны, мы получили ультимативные современные устройства, которые могут очень многое, а с другой — это все те же черно-блестящие плитки, что и десять лет назад. Из самых существенных внешних изменений за последнее время можно назвать, наверное, только отказ от разъема для наушников и отказ от съемной батареи. Исключения есть, но большинство уже окончательно и бесповоротно выбрали этот путь. Кто-то критиковал это решение, а кто-то, как я, поддерживал, но пришло время что-то менять. И вот Европейский Союз снова готовится инициировать что-то новое и далеко не всем нужное.

Телефоны со съемным аккумулятором

Если вы из тех, кто предпочитает телефоны со сменными батареями, могу вас обрадовать. Они все же существуют, и производители не окончательно отказались от них. При этом найти такое решение можно не только в самом дешевом сегменте, но и среди почти флагманов. Мы говорили об этом в отдельной статье, и поэтому не будем повторяться. Лучше остановимся на той самой инициативе ЕС, которая в очередной раз может если не перевернуть, то сильно расшевелить мир электроники.

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Универсальный способ зарядки для всего

Совсем недавно Евросоюз вынудил Apple также соблюдать универсальный стандарт для смартфонов с использованием порта USB Type-C для зарядки разных моделей iPhone в будущем. Это решение было одобрено, но гигант из Купертино должен выполнить это распоряжение до 28 декабря 2024 года. Кажется, что ЕС теперь стремится опять перетряхнуть всю отрасль, чтобы вернуть сменные аккумуляторные блоки.

Какими будут телефоны через несколько лет

Согласно новому отчету, Европа планирует заставить всех без исключения производителей смартфонов — вне зависимости от того, под управлением iOS или Android они работают- возродить сменные батареи. Тут можно вспомнить историю. Для Android-смартфонов сменные аккумуляторы раньше были обычным делом, и только через 2-3 года своего существования они начали переходить на моноблочные корпусы. Apple в свою очередь, наоборот, никогда не выпускала телефоны, аккумулятор из которых можно было бы вытащить, не разбирая сам телефон.

Хотя это было до того, как производителям удалось упаковать гораздо больше мощности в меньшие объемы благодаря сложной внутренней конструкции и компоновке. Кроме того, многие телефоны высокого класса также обладают защитой от воды и пыли благодаря герметичному уплотнению. А это существенно проще сделать, имея корпус, который уже на заводе проклеен при помощи герметичной прокладки.

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Так ли хороши телефоны со съемными аккумуляторами

С одной стороны, возможность заменить батарею увеличивает время эксплуатации телефона, ведь вы можете просто купить новый аккумулятор, заменить его и пользоваться устройством дальше. Но с другой стороны, это может нанести только больший вред экологии.

Допустим, у вас смартфон начал меньше держать заряд. С большой долей вероятности — если в нем можно, как в пульте, просто поменять батарейки — вы просто поменяете источник питания и все. Вот только когда оригинальный будет стоить 5000-7000 рублей,то с большой долей вероятности основная масса пользователей купит за 1500-2000 аналог на AliExpress. Так, конечно, есть хорошие вещи и в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”, их очень много, но именно аккумулятор, скорее всего, будет низкого качества. А значит, он быстрее отживет свое и его снова надо будет менять. А при такой цене вопроса и отсутствии необходимости ходить в сервисный центр многие будут менять аккумулятор не только тогда, когда это действительно нужно.

А ведь часто проблема не в самом аккумуляторе, а в контроллере питания, который можно было испортить некачественной зарядкой. Он просто не снимает напряжение с батареи, когда телефон заблокирован. и она быстрее садится. В хорошем сервисе вам об этом скажут, а не просто поменяют аккумулятор, как сделало бы 99% простых пользователей.

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Вот мы и получаем, что люди будут использовать лишние 2-3 аккумулятора. При этом вряд ли они намного дольше будут пользоваться телефоном после такого нововведения.

Может у них есть какие-то расчеты, раз они приняли такое решение, но мне ситуация видится менее радужно, чем если оставить все, как есть. Так можно дойти до сменной оперативки или накопителей. Хотя в этом и то больше смысла, чем в сменном аккумуляторе.