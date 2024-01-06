ТОП-5 смартфонов с картой памяти для тех, кому не хочется платить за большое хранилище

Если вы носите с собой медиатеку, снимаете много видео в формате 4K или хотите загрузить несколько фильмов перед долгой поездкой, расширяемая память для вас просто незаменима. И хотя лично я не люблю такие смартфоны, вариантов по-прежнему много. Среди них много бюджетных моделей или телефонов среднего класса. Если вы не хотите тратить более 100 000 рублей на флагман со встроенным накопителем на 256 ГБ или больше, обратите внимание на нашу подборку отличных устройств с поддержкой карт памяти, которые вышли в 2023 году и достойны покупки в 2024 году. Важным их преимуществом станет то, что при правильном выборе карты памяти вы даже сможете хранить на ней свои приложения.

Samsung Galaxy A54 5G — смартфон с хорошим экраном

Samsung Galaxy A54 5G значительно лучше, чем все остальные телефоны с расширяемой памятью, существующие на сегодняшний день. Во многом это связано с тем, что слоты для карт памяти microSD уже изжили себя, и лучшие флагманские устройства больше ими не комплектуются.

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Samsung снабжает свои телефоны серии A очень хорошими камерами, гарантированными обновлениями программного обеспечения в течение пяти лет и рейтингом IP67. Но больше всего в этом телефоне вам понравится не это. Великолепная 6,4-дюймовая AMOLED-панель с частотой 120 Гц просто шикарна. Она достаточно яркая на солнце и обладает великолепной глубиной и четкостью цвета. Прекрасный дисплей уравновешивает дешевый пластик корпуса, на который вы всегда можете надеть красивый чехол, чтобы он лучше лежал в руке. Имейте в виду, что процессор Exynos 1380 не лучшим образом подходит для тяжелых игр. В остальном это отличный смартфон на каждый день.

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Sony Xperia 10 V — смартфон от Сони

Sony выпускает новые версии своих телефонов Xperia каждый год, но это вымирающая порода, и мой коллега Герман Вологжанин считает, что покупать их в 2024 году точно не стоит. Но это смартфон с картой памяти и ему точно есть место в нашем рейтинге, учитывая обязательность наличия такой функции.

Кроме карты памяти, вы получаете защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и хорошую 6,1-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц. Под задней крышкой находится процессор Snapdragon 695 5G в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти.

Вы не найдете официальных данных о скорости зарядки от Sony, но разные тесты показывают значение около 21 Вт через порт USB-C. Из дополнительных плюсов можно отметить 3,5-мм разъем для наушников с LDAC для поддержки Hi-Res аудио.

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Xiaomi POCO X5 — топ за свои деньги

Xiaomi продолжает впечатлять, выпуская POCO X5. Невероятно, что его можно купить за 20 000 рублей, если принять во внимание все характеристики. И пусть это не идеальный телефон, сочетание функций делает его очень выгодной покупкой.

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Xiaomi POCO X5 оснащен ярким 6,67-дюймовым Super AMOLED-экраном с пиковой яркостью 1200 нит. Это яркость флагманского уровня для бюджетного телефона! Кроме этого, дисплей обновляется с частотой 120 Гц, что делает его приятным и быстрым. Все это обеспечивается производительным чипсетом Snapdragon 695 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и огромной батареей емкостью 5 000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт. Вы также получаете защиту от воды и брызг по стандарту IP53, что редкость для телефонов Xiaomi.

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Samsung Galaxy A24 5G — хороший недорогой Самсунг

Хотите, чтобы ваш телефон выглядел и ощущался как настоящий Samsung, но не хотите платить много денег? Samsung Galaxy A24 5G — отличный выбор для вас. Galaxy A24 оснащен AMOLED-панелью с диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления экрана 90 Гц.

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Это почти бюджетное устройство, но у него достаточно достоинств, чтобы быть на ступеньку выше. Например, энергией он обеспечивается за счет гигантского аккумулятора емкостью 5 000 мАч. Вы также получаете разъем для наушников и 50 Мп основную камеру, хотя она и не сравнится с фотовозможностями телефонов Samsung серии S.

На процессоре пришлось экономить, и тут мы получим только Mediatek MT8781 Helio G99, который хорошо подходит для легкого использования, но сдается при более интенсивных нагрузках. Тем не менее, если вам нужен Samsung в рамках очень ограниченного бюджета, A24 5G — достойный вариант.

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Xiaomi Redmi Note 12 5G — Самсунг на Снэпдрэгон

Redmi Note 12 5G не уступает своим предшественникам, работая быстрее конкурентов благодаря процессору Snapdragon 4 Gen 1. Гибридный слот для карт памяти может вмещать как карту microSD, так и еще одну SIM-карту. Аккумулятора емкостью 5 000 мАч хватает на целый день, а то и на два, а зарядка производится с мощностью 33 Вт.

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Основная камера на 48 Мп делает впечатляющие снимки и видео, как и ожидалось от любого серьезного Xiaomi. Кроме того, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ 120 Гц очень хорош. Он достаточно яркий на солнце, а плотность пикселей на хорошем уровне, несмотря на не самое высокое разрешение.

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