Xiaomi: Телефон без разъемов может выйти уже через год

Мы уже давно слышим о том, что многие компании хотят выпустить телефон без разъемов. Сначала это казалось необходимостью, если нам нужна защита от воды, но потом оказалось, что можно добиться полной герметичности и без этого. Когда Apple отказалась от разъема для наушников, об этом заговорили с новой силой, а некоторые производители даже попробовали сделать что-то подобное. Но только сейчас с появлением супербыстрых беспроводных зарядок это действительно имеет смысл. На днях в одном из интервью инженеры компании Xiaomi сказали, что думают над такой разработкой и даже сказали, что могут подготовить такой смартфон уже в следующем году. Готовы ли мы к этому? Или может не все так радужно и надо еще подождать? Давайте разберемся с этим.

Самы быстрая зарядка телефона

Наверное, вы помните новости о технологии HyperCharge, которую Xiaomi представила совсем недавно. Ее особенность заключается в том, что смартфон с батареей 4 000 мАч будет заряжен на 100% за 11 минут. Такая технология должна применяться в новых продуктах компании. Логично предположить, что это будут флагманские устройства и то, скорее всего, не они сами, а их топовые версии с приставкой ”Pro”, ”Ultra” или тому подобными.

Xiaomi показала, как можно зарядить телефон за 8 минут.

Мощность зарядки без проводов по новой технологии составляет 120 Вт. Этого хватит, чтобы полностью зарядить батарею емкостью 4 000 мАч всего за 11 минут. Мощность проводной зарядки, описанной выше, и вовсе составляет 200 Вт. Как в таких условиях отказываться от проводов? Инженеры компании Xiaomi дали несколько ответов на самые интересные вопросы наших коллег из издания gizmochina.com

Когда выйдет телефон без разъемов

Чтобы ответить на вопросы о своей технологии, китайский технологический гигант пригласил нескольких своих инженеров. Именно эти инженеры и отметили, что вскоре мы можем увидеть смартфоны вообще без каких-либо разъемов, включая гнездо для зарядки. А случится это может уже в следующем году.

При этом, из их слов можно сделать вывод, что они говорили не только от лица своей компании, но и всей индустрии в целом. Другими словами, некоторые бренды смартфонов могут выпустить устройство, которое будет ориентировано исключительно на беспроводную зарядку. Такие смартфоны уже были и примером можно считать Vivo Apex 2020, который предлагал быструю беспроводную зарядку мощностью 60 Вт в качестве единственного решения для зарядки.

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Преимущества проводной зарядки

Инженеры также добавили, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным способом наполнения телефона энергии, заключается в том, что технология беспроводной зарядки все еще не усовершенствована. У нее есть некоторые проблемы с нагревом, высокой стоимостью и недостаточно развитой инфраструктурой в общественных местах. Имеются в виду зарядные станции (стойки), которые появляются в разных городах мира. Они оснащены разными типами проводов, но не имеют возможности беспроводной зарядки.

Решение для проводной зарядки намного более зрелое по сравнению с беспроводным аналогом. Многие люди даже сомневаются в безопасности этой технологии, особенно с учетом того, что в последнее время ее мощность увеличивается все больше и больше. Если сначала мы говорили о мощности 5 Вт, то буквально за несколько лет она поднялась до 200 Вт, и у людей, конечно, появляется много опросов, на которые почти нет ответов.

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Беспроводная или проводная зарядка

Как не крути, беспроводная зарядка намного удобнее проводной, если лишить ее некоторых минусов, которые есть сейчас. Поэтому в ближайшем будущем вопрос с развитием этой технологии будет стоять все более остро, а производители будут предлагать все новые и новые решения.

Кроме того, с вмешательством правительства Китая в регулирование технологии беспроводной зарядки, мы можем ожидать, что сторонние производители зарядных устройств также улучшат качество своих продуктов, что сделает их более распространенными на рынке.