Xiaomi показала, как можно зарядить телефон за 8 минут

Самой большой проблемой современных смартфонов является то, что они быстро садятся и не очень быстро заряжаются. Производители стараются сделать невозможное и уже пришли к тому, что некоторые флагманы можно зарядить примерно за 30 минут. На фоне того, что было 5-7 лет назад это просто прорыв, но мы уже привыкли к этому и готовы требовать большего. И время от времени разные компании показывают, что они могут сделать в этом направлении. Сейчас отметилась Xiaomi, которая смогла зарядить телефон всего за 8 минут. Только представьте себе, как утром вы заметили, что ваш телефон сел, вы включили его на зарядку, пошли в душ, а когда вышли, он полностью заряжен. Не это ли фантастика? Неужели она стала реальностью?

Быстрая зарядка Xiaomi

Xiaomi продемонстрировала новую технологию быстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт, которая, по ее словам, может полностью зарядить телефон за восемь минут. Для демонстрации технологии использовался модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.

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Напомню, что предыдущий рекорд мощности тоже принадлежит этой китайской компании. Xiaomi была первым производителем смартфонов, представившим решение для быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Компания продемонстрировала технологию Super Charge Turbo в марте 2019 года, хотя до коммерческого использования дело дошло только в августе прошлого года.

Как быстро можно зарядить телефон

Как видно из видео выше, новая технология Xiaomi HyperCharge требует всего три минуты, чтобы зарядить модифицированный Mi 11 Pro с нуля до 50%. Это отличный показатель. Даже если вы сильно опаздываете, всегда можно найти три минуты перед выходом из дома, чтобы успеть зарядить телефон почти на день использования.

Самая быстрая беспроводная зарядка

Помимо проводной системы быстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт, Xiaomi также представила новое решение для беспроводной зарядки мощностью 120 Вт. Естественно, в этом случае зарядка будет более медленной, но 15 минут, которые обещает производитель, все равно являются отличным результатом.

Мало кто удивится, что компания пока не назвала сроки появления технологии в реальных продуктах, а значит, спешить пока не стоит. Судя по всему, ей еще есть, что доработать или на что получить необходимые разрешения и свидетельства.

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Пока же телефоном, который заряжается быстрее остальных, является прошлогодний Mi 10 Ultra, который поддерживает скорость проводной зарядки 120 Вт. Даже свежий флагман, который едва начал поступать на прилавки — Mi 11 Ultra — не может похвастаться такой скоростью зарядки.

Возможно, компания поняла, что при такой скорости есть какие-то проблемы и решила не переносить их риск на новые флагманские устройства. Если это так, то и выход 200 Вт зарядки может затянуться. Хотя хотелось бы увидеть ее в Mi Mix 4, который мы все еще надеемся увидеть в этом году.

Опасна ли быстрая зарядка для телефона

Одно понятно точно — законы физики обмануть невозможно. Пока мы гоняемся за скоростью зарядки, современные типы аккумуляторов сильно страдают из-за этого. Они просто не могут так быстро ”гонять электроны” внутри себя, что приводит к уменьшению срока их службы.

Насколько меньше будет служить аккумулятор пока непонятно, так как подобные данные есть только у тех компаний, которые этим занимаются, и то у всех они отличаются. В свое время OPPO делилась информацией, что потери ресурса есть, но они не такие критичные, чтобы сильно переживать из-за этого.

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В этом случае возникает вопрос — почему компании так долго выводят на рынок действительно быстрые технологии? Риск воспламенения? Снижение эффективности? Перегрев телефона? Вопросов пока больше, чем ответов. Но согласитесь, что куда интереснее заряжать смартфон за несколько минут для использования в течение 1-2 дней, чем носить с собой огромный встроенный аккумулятор, которого хватит на 3-4 дня, но его надо будет заряжать по несколько часов.

Отмечу так же, что несмотря на отказ ”основной” Xiaomi от выпуска в этом году быстрозаряжаемого телефона, ее суббренд — Black Shark — выпустил в марте два новых устройства с зарядкой 120 Вт. Суббренд iQOO от Vivo также выпустил в начале этого года флагманский телефон на базе Snapdragon 888 с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Может все же и до 200 Вт не так далеко?