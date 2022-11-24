Как настроить Марусю на телефоне. Здесь всё, что нужно знать

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Герман Вологжанин 0

За последние 5 лет появилось сразу несколько русских голосовых помощников. Это и Алиса, и Салют от Сбера, и Маруся от VK Group. Однако конкурировать с ассистентом Яндекса в полной мере сегодня может только голосовой помощник Маруся. В число ее способностей входит воспроизведение музыки, отправка сообщений в VK, звонки на телефон и масса других функций. Но сегодня мы отойдем от привычного обзора, сосредоточившись на том, как включить Марусю на Андроиде, а также сделать ее голосовым ассистентом по умолчанию.

Как настроить Марусю на телефоне. Здесь всё, что нужно знать. Маруся — главный конкурент Алисы от Яндекса. Фото.

Маруся — главный конкурент Алисы от Яндекса

Помощник Маруся — скачать на Андроид

Помощник Маруся — скачать на Андроид. Приложение с этим голосовым ассистентом доступно для скачивания в Google Play. Фото.

Приложение с этим голосовым ассистентом доступно для скачивания в Google Play

На протяжении всего текста я буду ссылаться на Яндекс Алису, о настройках которой недавно рассказывал, так как перед нами два конкурирующих голосовых ассистента. И первое отличие Маруси от Алисы заключается в наличии собственного приложения. Его можно загрузить через Google Play, а также через российские аппсторы.

Скачать Марусю

Кроме того, Маруся есть в других приложениях от VK Group: ВКонтакте и Почта Mail.ru. Однако полноценное функционирование ассистента в качестве основного голосового помощника на телефоне возможно только через основную программу. В этом кроется минус Маруси на фоне Алисы, который, кстати, будет не единственным.

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Как включить Марусю на телефоне

Чаще всего вы будете пользоваться Марусей через одноименное приложение, обладающее максимально простым интерфейсом. На белом фоне видна овальная кнопка вызова ассистента. Но помощник реагирует и на голос после выдачи приложению разрешения на доступ к микрофону. Откликается ассистент на слово «Маруся», что вполне предсказуемо.

Как включить Марусю на телефоне. После первого запуска Маруся предлагает познакомиться с основными навыками. Фото.

После первого запуска Маруся предлагает познакомиться с основными навыками

Голосовой помощник Маруся доступен и в других приложениях VK Group, но в той же Почте Mail.Ru вызов ассистента голосом невозможен, несмотря на выдачу всех запрашиваемых разрешений. Поэтому включить Марусю можно будет только нажатием на кнопку. Она отображается в левом верхнем углу почтового приложения.

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Как настроить Марусю на телефоне

Чтобы попасть в настройки Маруси, необходимо нажать кнопку с тремя полосками, которая находится в левом нижнем углу. Здесь вы можете включить или выключить активацию голосом (напоминаю, что данная опция работает только внутри приложения), выбрать источник новостей среди предлагаемых вариантов, а также настроить темную тему.

Как настроить Марусю на телефоне. К сожалению, у Маруси не так много настроек, которые можно изменить. Фото.

К сожалению, у Маруси не так много настроек, которые можно изменить

Среди дополнительных возможностей стоит выделить «Утренний эфир». Когда пользователь произносит фразу «Доброе утро», Маруся начинает рассказывать владельцу смартфона о погоде и новостях. В одноименной вкладке настроек можно изменить содержимое эфира, но все это не особо важные параметры. Намного полезнее будет узнать, как сделать Марусю в фоновом режиме.

Маруся в фоновом режиме на телефоне

Мне, как и любому другому владельцу смартфона, важна не столько функциональность голосового помощника, сколько удобство его использования. Запускать каждый раз приложение, чтобы Маруся зачитала новости или позвонила кому-то из телефонной книги — та еще затея с учетом того, что Google Assistant позволяет делать все это без запуска программы через фразу «OK, Google».

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В отличие от Алисы, Маруся в фоновом режиме не работает, хотя и помощник Яндекса вызывается голосом с рабочего стола только при использовании Yandex Launcher. Частично обойти ограничения можно, если сделать ассистента от VK Group основным:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
  3. Нажмите на «три точки».
  4. Откройте вкладку «Приложения по умолчанию».
  5. Выберите Марусю в пунктах «Голосовой помощник», а также «Помощник и голосовой ввод».
Маруся в фоновом режиме на телефоне. Голосовым помощником по умолчанию является Google Assistant, и это нужно исправить. Фото.

Голосовым помощником по умолчанию является Google Assistant, и это нужно исправить

Эти настройки помогут вам запустить Марусю через любой приложение, воспользовавшись комбинацией кнопок или кратковременным нажатием на кнопку питания. Предварительно на вашем смартфоне должна быть включена соответствующая опция в разделе «Функции кнопок».

Маруся в фоновом режиме на телефоне. Без этой функции быстрый запуск не сработает. Фото.

Без этой функции быстрый запуск не сработает

Сколько бы разрешений Марусе я ни выдал, она никак не хочет запускаться голосом. Таковы ограничения Google, которые тот же Яндекс обходит при помощи собственного лончера. Сделает ли что-то подобное VK Group — неизвестно. Но хотелось бы.

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Как подключить колонку Маруся к телефону

Пользоваться голосовым ассистентом VK можно не только на смартфоне, но и на фирменных колонках, чьи обзоры ждут вашего клика на нашем сайте: VK Капсула и VK Капсула Мини. Ну а я лишь скажу несколько слов о том, как подключить Марусю к телефону:

  1. Подключите колонку к источнику питания.
  2. Запустите приложение Маруся на своем смартфоне.
  3. Откройте настройки и перейдите в раздел «Подключить колонку».
  4. Авторизуйтесь в своей учетной записи VK ID (регистрируется одним кликом).
  5. Активируйте геолокацию и Bluetooth на телефоне.
  6. Дождитесь окончания поиска колонки и подключитесь к найденному устройству.
Как подключить колонку Маруся к телефону. Без VK ID подключить колонку не получится. Фото.

Без VK ID подключить колонку не получится

Аналогичным образом выполняется сопряжение с другими колонками с Марусей, включая Mi Smart Speaker от Xiaomi. Немного иначе подключается Prestigio SmartVoice, так как эта колонка помимо прочего требует одновременного удержания кнопок «Плюс», «Минус» и «Плей/пауза» в течение 6 секунд.

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