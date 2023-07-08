7 незаменимых аксессуаров для тех, кто любит играть на смартфоне

Многие из нас любят играть на смартфоне. Вот только мобильные устройства не слишком приспособлены к этому. Да, у современных моделей большие экраны, но это, пожалуй, их единственный плюс. Вместе с тем у геймеров возникают проблемы с управлением из-за огромного количества виртуальных кнопок, пальцы кое-как скользят по экрану, батарея быстро разряжается, а корпус моментально превращается в печку. Чтобы перестать страдать, вам обязательно нужно купить игровые аксессуары для телефона, которые мы объединили в большую подборку.

Тканевые напальчники для игр

Возможно, присутствие этого аксессуара в подборке вас удивит, ведь мало кто слышал про напальчники для игр. Как думаете, для чего они нужны? Главным образом аксессуар обеспечивает плавное скольжение пальцев по экрану в условиях, когда олеофобное покрытие на стекле полностью стерлось. Стоят тканевые напальчники совсем недорого и продаются в больших пачках по 20-40 штук.

Цена: от 237 ₽

Купить напальчники для игр

Важно заметить, что напальчники для телефона сделаны из дышащей ткани, благодаря чему вы не будете испытывать дискомфорт даже после продолжительной катки. Наконец, аксессуар не многоразовый, так что хватит такого комплекта надолго.

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Игровой держатель с триггерами

Любителям шутеров крайне неудобно играть на смартфоне. Основная проблема заключается в огромном количестве кнопок на экране, до которых не удается достать. Исправить это недоразумение поможет игровой держатель для телефона.

Цена: от 800 ₽

Купить игровой держатель

Он выполняет сразу несколько задач. Во-первых, игровой держатель повторяет форму геймпада, делая корпус смартфона более удобным с эргономической точки зрения. Во-вторых, аксессуар оснащен физическими триггерами, которые заменят наэкранные кнопки. Кстати, курки для телефона можно приобрести отдельно, не переплачивая за сам держатель.

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Геймпад для телефона на Андроид

Конечно, ни один держатель не идет ни в какое сравнение с настоящим геймпадом для телефона. Подобный аксессуар переворачивает управление с ног на голову, позволяя стрелять и выполнять другие действия исключительно при помощи физических кнопок.

Цена: от 1 550 ₽

Купить джойстик для смартфона

Отличительной особенностью геймпада для смартфона в сравнении с обычным джойстиком является наличие специальной подставки. То есть во время игры вам даже не придется прикасаться к устройству. Главное — правильно подключить геймпад к телефону.

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Охлаждение смартфона с помощью Black Shark Cooler

Если вы далеки от использования аксессуаров, помогающих управлять игровым персонажем, то вам пригодится кулер для телефона, ведь мобильное устройство быстро нагревается, и его становится просто неприятно держать в руках. Подобных гаджетов на AliExpress — тьма, но на вашем месте я бы купил Black Shark Cooler. Почему? Да потому что это единственный кулер для смартфона, который реально охлаждает корпус, а не делает вид.

Цена: от 2 800 ₽

Купить кулер для смартфона

Также кулер для охлаждения телефона снижает троттлинг процессора. Говоря простым языком, ваше устройство перестает терять производительность под нагрузками и продолжает выдавать стабильную частоту кадров без существенных просадок даже после часа активного гейминга.

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Внешний аккумулятор для смартфона

Еще один важный недостаток смартфонов — автономность. Да, при обычном использовании заряда аккумулятора нам хватает на сутки, но в игре устройство теряет энергию за 3-4 часа. Во избежание таких проблем обязательно нужно купить повербанк для телефона. Но не обычный, а такой, который выступает в качестве внешней батареи, то есть крепится на спинке вашей игровой машины.

Цена: от 2 400 ₽

Купить внешнюю батарею

В наличии есть несколько вариантов внешней батареи для телефона. Модификации отличаются не только цветом, но и емкостью аккумулятора. В зависимости от выбранной модели она составит от 2800 до 5900 мАч. Но не ошибитесь с разъемом, поскольку штекер для подключения у аксессуара несменный.

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Игровые Bluetooth-наушники

Мобильный гейминг — не просто фарминг виртуальных ресурсов, а процесс, от которого хочется получить удовольствие. Для этого требуется максимальное погружение, достигаемое при помощи беспроводных наушников для телефона. Основной недостаток Bluetooth-гарнитур заключается в задержке звука, когда он отстает от картинки. Но в случае с Lenovo XT81 вы не испытаете таких проблем.

Цена: от 1150 ₽

Купить игровые Bluetooth-наушники

В отличие от других гарнитур, задержка звука при использовании Lenovo XT81 составляет всего 40 мс, то есть она попросту незаметна. В этом беспроводным наушникам для игр помогает самый новый стандарт Bluetooth 5.3. Но не забывайте, что для получения заявленного результата на вашем смартфоне тоже должна быть последняя версия блютуз. В отдельном тексте мы рассказывали, как ее проверить.

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Очки виртуальной реальности Shinecon

Напоследок несколько слов про аксессуар, который сложно назвать исключительно игровым, но в этом сценарии он тоже может оказаться полезным. В прошлом году я подробно рассказывал о виртуальной реальности на Андроид, отметив, что с помощью VR можно смотреть видео и даже играть на телефоне, в полном смысле погружаясь в процесс. Однако для этого нужны очки виртуальной реальности.

Цена: от 1750 ₽

Купить VR-очки для телефона

Shinecon 6.0 — возможно, лучшая модель VR-очков для телефона. Она недорогая, надежная и многофункциональная. Гарнитура оснащена встроенными наушниками, а при желании можно взять расширенный комплект с геймпадом. Здорово? Конечно, особенно по такой цене!