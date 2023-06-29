Нашли повербанки с самыми необычными функциями. Их так и хочется купить себе или в подарок

Обычно, когда мы выбираем внешний аккумулятор для телефона, то обращаем внимание только на его емкость или в лучшем случае на скорость зарядки и количество портов. Эти характеристики позволяют рассчитывать на решение основной задачи, но ими возможности аксессуара не ограничиваются. Только подумайте, сколько всего получится объединить с портативным аккумулятором… Даже не представляете? Тогда взгляните на интересные повербанки, чьи функции заставляют минимум удивиться, а максимум — заказать необычный гаджет без лишних раздумий.

Повербанк с солнечной панелью

Повербанки с солнечной панелью не являются инновационным продуктом, но начать хочется с чего-то менее впечатляющего, чтобы мы постепенно погрузились в мир по-настоящему удивительных находок. Главная проблема таких аккумуляторов для телефона — несоответствие заявленной емкости реальным показателям. Но этот экземпляр отрабатывает все 26800мАч, о чем свидетельствуют отзывы на AliExpress.

Цена: 3 450 ₽

Купить повербанк с солнечной панелью

Солнечная панель очень долго накапливает энергию, поэтому рассчитывать на нее как на палочку-выручалочку не стоит. В лучшем случае — полезное дополнение, коим также является встроенный фонарик для повербанка и поддержка беспроводной зарядки.

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Внешний аккумулятор с фонариком

Если вам нужен внешний аккумулятор с фонариком, то не обязательно покупать здоровенную махину на 26800 мАч. На AliExpress есть куда более компактные варианты наподобие повербанка SOLOVE.

Цена: 1 350 ₽

Купить внешний аккумулятор с фонариком

Функцию внешнего аккумулятора он выполняет за счет разъема USB-A, а сам заряжается через Micro-USB. Емкость батареи составляет скромные 3000 мАч, но этого вполне хватит на 3 часа непрерывной работы в режиме максимальной мощности.

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Портативная колонка с повербанком

А вот это настоящее комбо! Во-первых, перед вами колонка с повербанком. То есть портативный аксессуар не только принимает, но и отдает энергию, что является редкостью для подобного рода устройств. Во-вторых, это колонка с фонариком, причем довольно мощным.

Цена: 1 650 ₽

Купить колонку с повербанком

К сожалению, емкость аккумулятора составляет скромные 3000 мАч. Этого мало для полноценной зарядки смартфона, а уж тем более для параллельной работы Hi-Fi динамика и фонарика. Но функции есть, и они, безусловно, полезные, так что какие вопросы?

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Беспроводные наушники с пауэрбанком

Если вас раздражает, что беспроводные наушники быстро разряжаются, то вы просто не знаете о существовании этой модели. Емкость аккумулятора кейса гарнитуры составляет невероятные 10000 мАч, что превращает гаджет для прослушивания музыки в полноценный повербанк для смартфона безо всяких оговорок.

Цена: 1 700 ₽

Купить повербанк с наушниками

Конечно, в карман такой кирпич не положишь. Но в рюкзак — пожалуйста. Несмотря на внушительную емкость батареи, масса устройства не станет для вас непосильной ношей. Поэтому как необычный повербанк на 10000 мАч с двойным назначением гаджет вполне сгодится.

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Портативный аккумулятор с грелкой для рук

Бренд JISULIFE известен своими электрическими грелками, чей размер позволяет положить их в маленькую сумочку и даже в карман. Зимой эта штука очень полезна. Тем более, если она представляет из себя сразу два устройства: повербанк и грелку для рук.

Цена: от 2 200 ₽

Купить электрическую грелку

На выбор предлагается несколько модификаций, которые отличаются между собой емкостью встроенного аккумулятора. Она составляет 5400, 9000 и даже 13500 мАч. При использовании в качестве электрической грелки заряда хватит на 5-13 часов в зависимости от выбранной версии.

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Внешняя батарея для телефона

Недостатком любого повербанка является необходимость в использовании кабеля, что заставляет нас держать в одной руке смартфон, а в другой — портативный аккумулятор. Не нравится подобное неудобство? Тогда познакомьтесь с гаджетом компании OISLE. Это внешняя батарея для телефона, которая плотно садится на крышку устройства.

Цена: от 3 100 ₽

Купить внешний аккумулятор

На выбор предлагается несколько версий повербанка для смартфона с разъемом Lightning, USB-C или Micro-USB. В наличии есть модификации на 2800 и 4500 мАч, а также на 5900 мАч. Их размеры сильно отличаются, так что перед покупкой оцените соотношение удобства и автономности, которое вы хотите получить.