Что делать, если не заряжаются беспроводные наушники

Bluetooth-гарнитура определенно сделала нашу жизнь удобнее, но добавила в нее дополнительные проблемы: наушники теряются, выпадают из ушей, а также перестают заряжаться. Также могут странно вести себя индикаторы, наушники могут заряжаться несколько часов подряд, а потом быстро садятся или перестает заряжаться один из наушников. Согласитесь, очень обидно взять аксессуар, выходя из дома, и остаться без музыки по пути на работу или на тренировке в зале? Сегодня попробуем разобраться, почему наушники не заряжаются и как это можно исправить собственными силами.

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Как правильно заряжать беспроводные наушники

Современные блютуз-гарнитуры можно заряжать разными способами — с помощью USB-кабеля или беспроводной зарядки. Несмотря на все удобство, нужно обратить внимание на несколько нюансов.

Убедитесь, что зарядка началась: подключите кейс с наушниками к кабелю, откройте его и убедитесь, что световой индикатор отображает процесс зарядки. Как правило, он горит оранжевым.

Если под рукой есть и беспроводная зарядка, и USB-кабель, лучше заряжать наушники по кабелю : таким образом, вы будете уверены, что наушники внезапно не перестанут заряжаться и питание будет поступать. Беспроводной модуль заряжает наушники медленнее, а еще может сдвинуться или вы можете положить его неправильно.

: таким образом, вы будете уверены, что наушники внезапно не перестанут заряжаться и питание будет поступать. Беспроводной модуль заряжает наушники медленнее, а еще может сдвинуться или вы можете положить его неправильно. Во время зарядки обращайте внимание не только на заряд наушников, но и кейса: при достижении 100% он способен подзарядить гарнитуру.

Если у вас полноразмерные Bluetooth-наушники, обратите внимание на то, чтобы USB-кабель был вставлен до конца: зачастую производители устанавливают зарядное гнездо в не самом удобном месте, из-за чего процесс зарядки может не начаться.

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Сколько заряжать беспроводные наушники

Наушники заряжаются разное количество времени. Обычно зарядка занимает от 1 до 4 часов в зависимости от установленных аккумуляторов. К примеру, обычные TWS-наушники вкладыши могут заряжаться около 1-2 часов: за это время подзаряжается и сама гарнитура, и зарядный кейс. Полноразмерные наушники могут заряжаться до 3 часов — в них установлены аккумуляторы повышенной емкости, поэтому зарядка может занять намного больше времени.

Стоит отметить, что Bluetooth-наушники редко поддерживают быструю зарядку, поэтому заряжать их мощным адаптером нет смысла — контроллер не позволит заряжаться аксессуару быстрее, но, с другой стороны, такой адаптер не навредит вашему устройству. Об этом мы писали в нашей статье.

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Что делать, если наушники не заряжаются

Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что наушники не заряжаются. Это может происходить даже с новым устройством. Как быть?

Если наушники сильно разряжены , процесс зарядки может начаться не сразу, пока они «не придут в себя».

, процесс зарядки может начаться не сразу, пока они «не придут в себя». Если вставили наушники в кейс, но зарядка не началась — возможно, все дело в разряженном кейсе. Подключите его к сети (можно без наушников) и дождитесь, пока индикатор загорится оранжевым.

Обратите внимание на контакты на наушниках : при покупке на них может быть защитная пленка. Если разрядить их полностью, то зарядка не начинается. Ничего страшного — просто отклейте пленку. Часто встречается на наушниках Xiaomi и Redmi.

: при покупке на них может быть защитная пленка. Если разрядить их полностью, то зарядка не начинается. Ничего страшного — просто отклейте пленку. Часто встречается на наушниках Xiaomi и Redmi. Проверьте контакты в кейсе : они могут западать или засоряться. В первом случае, попробуйте легонько пошевелить его иголкой или зубочисткой. Если контакт засорился, протрите его ушной палочкой со спиртом, после чего попробуйте установить наушник.

: они могут западать или засоряться. В первом случае, попробуйте легонько пошевелить его иголкой или зубочисткой. Если контакт засорился, протрите его ушной палочкой со спиртом, после чего попробуйте установить наушник. Некоторые недорогие наушники не заряжаются из-за сменных амбушюр, несмотря на то, что те идут в комплекте. Достаточно их просто снять или заменить на другие.

С полноразмерными наушниками все чуть сложнее: если зарядка не начинается, попробуйте использовать другой USB-кабель или адаптер. Не помогает? Попробуйте пошевелить разъём: вероятно, он расшатался, а для этого придется нести наушники в сервис.

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Наушники разряжаются неравномерно

Владельцы AirPods понимают, о чем идет речь: когда просматриваешь заряд наушников после использования, в них может отображаться разный уровень заряда. Это нормально, если вы использовали их по отдельности, а также, если разница около 3-4%. Почему так происходит?

Возможно, наушники получили ПО с ошибкой. Дождитесь обновления.

Попробуйте сбросить наушники до заводских настроек : у разных моделей это делается по-разному.

: у разных моделей это делается по-разному. Вероятно, один наушник зарядился не до конца из-за того, что коннекторы не плотно прилегают друг к другу.

Износ аккумулятора. Увы, но батареи в наушниках могут изнашиваться неравномерно — это нормально.

Возможно, это брак. Лучше обратиться к продавцу, чтобы произвести обмен или возврат.

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