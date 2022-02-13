В наше время есть огромное количество способов сэкономить на всём: можно купить дорогую версию смартфона, бюджетный телефон или выбрать желаемый гаджет на вторичном рынке. Если со смартфонами и планшетами на вторичном рынке, в принципе, нет никаких проблем, то с выбором некоторых гаджетов ситуация может быть чуть сложнее. Например, с покупкой смарт-часов, фитнес-браслетов или наушников. Кажется, наиболее непредсказуемой среди них будет как раз покупка беспроводных наушников — попросту приобретаешь кота в мешке у незнакомого человека. Рассказываем, стоит ли покупать б/у наушники, на что необходимо обратить внимание и почему лучше накопить денег или выбрать вместо этого более доступный аналог.

Как почистить беспроводные наушники

Беспроводные наушники (как и проводные) — это достаточно личный гаджет, которым мы пользуемся, наверное, так же часто, как и смартфоном. Как вы понимаете, продать свой смартфон, который служил верой и правдой, не составит труда: достаточно лишь перенести важные файлы, создав резервную копию, снять защитное стекло и хорошенько протереть телефон от следов.

Невозможно нормально почистить наушники: для них нет толковых защитных или пленок чехлов, они часто выпадают из рук в процессе эксплуатации, царапаются или желтеют, как это бывает с AirPods. Кроме того, конструкция у современных наушников такова, что их крайне тяжело почистить полностью. Получается, что реально купить б/у смартфон в идеальном состоянии, а наушники — нет.

Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен! В нем вы найдете еще больше советов и лайфхаков!

Аккумулятор в беспроводных наушниках

Пожалуй, больше всего риска при покупке б/у наушников с состоянием аккумуляторов. Сейчас производители выпускают на рынок отличные недорогие варианты с хорошей автономностью — можно спокойно купить недорогие наушники, которые будут работать до 5 часов от одного заряда.

Но реальность такова, что многие пользователи не рассматривают такой вариант, желая сэкономить на покупке наушников. Проблема в том, что аккумулятор в любом устройстве имеет свойство становиться хуже и терять первоначальную емкость.

Это расходный материал, который подлежит замене в смартфонах, а в наушниках — в крайне редких случаях. Сам продавец на Авито вам не сможет предоставить всю информацию о батарее. Покупая такой вариант, вы рискуете получить гарнитуру, способную проработать 2-3 часа (а то и меньше) вместо того, чтобы купить беспроводные наушники с мощным аккумулятором.

Читайте также: Какой пароль можно поставить на телефон

Тихий звук в наушниках на телефоне

Еще одна проблема, связанная с покупкой б/у устройства — это тихий звук в наушниках. Почему так происходит? Есть несколько причин.

Специфика наушников: некоторые имеют тихий звук прямо из коробки.

В наушниках звук как из бочки : попробуйте их сбросить до заводских настроек и настроить эквалайзер

: попробуйте их сбросить до заводских настроек и настроить эквалайзер В наушниках тихий звук : предыдущий владелец слушал музыку очень громко, из-за чего динамики сели. К сожалению, это невозможно исправить.

: предыдущий владелец слушал музыку очень громко, из-за чего динамики сели. К сожалению, это невозможно исправить. В наушниках пропадает звук. Возможно, некорректно работает модуль Bluetooth или наушники подвергались физическому воздействию. Например, часто падали или оказывались в воде.

Плохое качество звука — одна из важнейших причин, почему не стоит покупать б/у наушники. Обиднее всего, когда проблема проявляется через несколько дней после покупки. Кстати, если столкнулись с ней, обязательно изучите наш материал о том, как увеличить громкость в наушниках на телефоне.

Совет дня: Почему нет звука на Андроиде

Как правильно выбрать наушники для телефона

Многие пользователи покупают наушники бездумно и опрометчиво, гонятся за новинками. Например, многие владельцы iPhone покупают AirPods просто ради того, чтобы аксессуар хорошо работал в экосистеме Apple. Безусловно, это и вправду очень круто и глупо отрицать магию Apple.

Проблема в другом: у AirPods есть множество недостатков, среди которых не самый удачный форм-фактор, проблемы с ПО, долговечностью, аккумулятором, а также качеством звука, которое устраивает отнюдь не всех. После этого владельцы ругают Apple и обвиняют компанию во всех грехах, хотя прекрасно знают о проблемах AirPods. Прежде всего, нужно перестать гнаться за модой и подбирать наушники по собственным параметрам.

Форм-фактор;

Время автономной работы;

Наличие шумоподавления;

Цена (дешево — не значит плохо);

Назначение наушников. Например, полноразмерные для дома или наушники для тренировок.

Алиса не включает музыку и еще 4 проблемы Яндекс.Станции

Какие беспроводные наушники купить в 2022

Выбрали для вас классные наушники, к которым точно стоит присмотреться в 2022 году. Варианты достойные и недорогие — идеально подойдут тем, кто только собрался купить беспроводные наушники.

Самые удобные беспроводные наушники

Классные наушники от Baseus: годами проверенный форм-фактор, Bluetooth 5.1, быстрой зарядкой и отличным звучанием. Работают до 5 часов и еще 20 часов обеспечит зарядный кейс. Еще в них качественные микрофоны — можно забыть о постороннем шуме во время разговора.

Недорогие наушники Baseus

Лучшие наушники для телефона

Если ищете наушники для телефона, то обязательно изучите OPPO Enco Free 2: у них есть и шумоподавление, и защита от влаги. Работают до 6 часов, а внутри встроена технология Bluetooth 5.2, благодаря чему задержка звука будет минимальной. Кстати, о важности этой технологии при выборе гаджета мы писали в отдельной статье.

Купить наушники OPPO

Беспроводные наушники до 3000 рублей

Если ищете хорошие наушники до 3000 рублей, то, кажется, вы их нашли: прямо сейчас Motorola Buds 100 можно приобрести, уложившись в эту сумму. Управлять ими можно с помощью прикосновения, внутри Bluetooth 5.0, а сам аксессуар защищен по стандарту IPX5 — отличные наушники для тренировок!

Купить наушники Motorola

Лучшие бюджетные беспроводные наушники

Ищете недорогой вариант? Не придумывайте лишнего — для этого есть отличные Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition. Кажется, это самые популярные беспроводные наушники после AirPods. В них хорошо всё: цена, звучание, аккумуляторы, защита от влаги и Bluetooth 5.2. Владельцы говорят о том, что они идеально работают с любым гаджетом.

Наушники Xiaomi

А вы хоть раз покупали б/у наушники? Расскажите о своих лафхаках по выбору аксессуара в нашем Telegram-чате!