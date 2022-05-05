Xiaomi прекратит поддержку двух браслетов Mi Band. Стоит ли их покупать

Фитнес-браслет Xiaomi известен своей живучестью, достаточно мощным аккумулятором, а также низкой ценой. К сожалению, компания время от времени прекращает поддержку устройств, среди которых смартфоны, колонки и даже фитнес-браслеты. На неделе стало известно, что в «черный список» попали сразу два Mi Band 3 и 4-го поколения. В целом, это логично, ведь совсем скоро представят новый Mi Band 7 и продажам нового продукта ничто не должно мешать. При этом можно с уверенностью утверждать, что оба браслета по-прежнему топовые. Рассказываем, чем они хороши и стоит ли на них тратить деньги.

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Поддержка Mi Band

Напомню, что Xiaomi объявила о прекращении поддержки Mi Band 4 с NFC еще в конце прошлого года: ограничение коснулось бесконтактных платежей на фитнес-браслетах, которые работали с приложением Mi Fit версий 5.4.0 и ниже после 31 декабря. Так что, если бесконтактная оплата перестала работать еще до всеми известных событий, рекомендуем обновиться. Лично я знаю несколько человек, которые обновляют фирменное приложение Mi Fit крайне редко. Если ищите добротный аналог, то мы отобрали для вас сразу несколько замен Mi Fit.

Если вы обновились, но не можете найти на экране привычный ярлык Mi Fit, не пугайтесь: теперь приложение переименовали в Zepp Life. В нем нет никаких изменений, весь привычный набор функций на месте. Произошло это, в первую очередь, из-за того, что новое поколение Mi Band будет работать под управлением Zepp OS — про старые речи не идет, вероятно, все останется также. Но что точно известно — то, что Mi Band 3 и Mi Band 4 больше не будут получать обновления. При этом устройства по-прежнему есть в продаже и они по-своему хороши.

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Mi Band 3 характеристики

Как и положено каждому фитнес-браслету Xiaomi, он обязательно должен стать хитом. Mi Band 3 — топчик и по сей день, хоть и далекий от идеала. Черно-белый экран, закругленные формы, защита от воды, уведомления со смартфона, пусть и кривые. Браслет идеально подойдет тем, кому нужно что-то носить на руке вместо часов: дисплей, конечно, микроскопический — 0,78 дюйма, покрытие на нем царапается, но это нормально. Сможете поглядывать уведомления, погоду, пульс во время тренировки или количество шагов без проблем. В режиме тренировок доступны следующие функции:

Бег на улице;

Беговая дорожка;

Катание на велосипеде;

Ходьба;

Купить дешево Mi Band 3

Аккумулятор всего 110 мА*ч, но вы должны знать — это нормально для Mi Band. Добавьте к этому черно-белый дисплей с не самой высокой яркостью и получите неплохой аксессуар, который спокойно проживет в эконом-режиме не менее 3 недель. Купить Mi Band 3 определенно стоит если хотите всеядный, но неприметный наручный аксессуар на каждый день.

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Стоит ли покупать Mi Band 4

Признаюсь честно: что Mi Band 3, что Mi Band 4 я очень сильно люблю. Но оба браслета тестировал по-своему. Например, с третьим поколением я начинал худеть, и он очень сильно помог мне в этом, а уже с браслетом следующего поколения я поддерживал себя в форме: к слову, пользуюсь им до сих пор. Прошлым летом я успешно утопил его, но смог достать со дна озера — никаких проблем с ним нет.

В отличие от Mi Band 3, четвертая версия имеет цветной дисплей с разрешением 120*240, диагональю 0,95 дюйма и высокой максимальной яркостью 400 нит. Если его не перегружать, то он продержится еще больше, например, полтора месяца. Есть множество режимов тренировок, встроенный пульт управления музыкой на телефоне. В общем, есть все для того, чтобы тренироваться и просто носить его на руке в качестве аксессуара. Доступно те же режимы тренировок, но к ним добавили силовую тренировку и плавание.

Mi Band 4 по низкой цене

Если между Xiaomi Mi Band 3 и остальными поколениями разница есть, то с Mi Band 4 все намного проще: это вполне современный гаджет, хоть и с не самым большим экраном, но примерно теми же актуальными функциями на каждый день. Кстати, Mi Band 4 работает намного дольше последних версий за счет меньшего экрана, поэтому особого смысла переплачивать за них нет. Ремешки от обоих поколений подходят друг к другу — это большой плюс.

Ремешки для Mi Band

Как видите, оба гаджета вполне современные, хоть Mi Band 3 и кажется «белой вороной» среди остальных. Прекращение поддержки Mi Band — не приговор. Они продолжат работать, а исправления ошибок их не касаются — это не Apple Watch, которые могут разряжаться из-за бага в системе.