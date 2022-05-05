Xiaomi прекратит поддержку двух браслетов Mi Band. Стоит ли их покупать

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Иван Герасимов 0

Фитнес-браслет Xiaomi известен своей живучестью, достаточно мощным аккумулятором, а также низкой ценой. К сожалению, компания время от времени прекращает поддержку устройств, среди которых смартфоны, колонки и даже фитнес-браслеты. На неделе стало известно, что в «черный список» попали сразу два Mi Band 3 и 4-го поколения. В целом, это логично, ведь совсем скоро представят новый Mi Band 7 и продажам нового продукта ничто не должно мешать. При этом можно с уверенностью утверждать, что оба браслета по-прежнему топовые. Рассказываем, чем они хороши и стоит ли на них тратить деньги.

Xiaomi прекращает поддержку двух популярных фитнес-браслетов. Но их все равно стоит купить

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Поддержка Mi Band

Напомню, что Xiaomi объявила о прекращении поддержки Mi Band 4 с NFC еще в конце прошлого года: ограничение коснулось бесконтактных платежей на фитнес-браслетах, которые работали с приложением Mi Fit версий 5.4.0 и ниже после 31 декабря. Так что, если бесконтактная оплата перестала работать еще до всеми известных событий, рекомендуем обновиться. Лично я знаю несколько человек, которые обновляют фирменное приложение Mi Fit крайне редко. Если ищите добротный аналог, то мы отобрали для вас сразу несколько замен Mi Fit.

Mi Band 4 — отличный гаджет, который стоит дешевле, чем Mi Band 5 или 6

Если вы обновились, но не можете найти на экране привычный ярлык Mi Fit, не пугайтесь: теперь приложение переименовали в Zepp Life. В нем нет никаких изменений, весь привычный набор функций на месте. Произошло это, в первую очередь, из-за того, что новое поколение Mi Band будет работать под управлением Zepp OS — про старые речи не идет, вероятно, все останется также. Но что точно известно — то, что Mi Band 3 и Mi Band 4 больше не будут получать обновления. При этом устройства по-прежнему есть в продаже и они по-своему хороши.

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Mi Band 3 характеристики

Долго работает, в воде не тонет, помогает тренироваться. Что еще нужно для счастья?

Как и положено каждому фитнес-браслету Xiaomi, он обязательно должен стать хитом. Mi Band 3 — топчик и по сей день, хоть и далекий от идеала. Черно-белый экран, закругленные формы, защита от воды, уведомления со смартфона, пусть и кривые. Браслет идеально подойдет тем, кому нужно что-то носить на руке вместо часов: дисплей, конечно, микроскопический — 0,78 дюйма, покрытие на нем царапается, но это нормально. Сможете поглядывать уведомления, погоду, пульс во время тренировки или количество шагов без проблем. В режиме тренировок доступны следующие функции:

  • Бег на улице;
  • Беговая дорожка;
  • Катание на велосипеде;
  • Ходьба;

Купить дешево Mi Band 3

Аккумулятор всего 110 мА*ч, но вы должны знать — это нормально для Mi Band. Добавьте к этому черно-белый дисплей с не самой высокой яркостью и получите неплохой аксессуар, который спокойно проживет в эконом-режиме не менее 3 недель. Купить Mi Band 3 определенно стоит если хотите всеядный, но неприметный наручный аксессуар на каждый день.

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Стоит ли покупать Mi Band 4

Признаюсь честно: что Mi Band 3, что Mi Band 4 я очень сильно люблю. Но оба браслета тестировал по-своему. Например, с третьим поколением я начинал худеть, и он очень сильно помог мне в этом, а уже с браслетом следующего поколения я поддерживал себя в форме: к слову, пользуюсь им до сих пор. Прошлым летом я успешно утопил его, но смог достать со дна озера — никаких проблем с ним нет.

Mi Band 4 — отличный аксессуар на каждый день, намного практичнее каких-нибудь Apple Watch

В отличие от Mi Band 3, четвертая версия имеет цветной дисплей с разрешением 120*240, диагональю 0,95 дюйма и высокой максимальной яркостью 400 нит. Если его не перегружать, то он продержится еще больше, например, полтора месяца. Есть множество режимов тренировок, встроенный пульт управления музыкой на телефоне. В общем, есть все для того, чтобы тренироваться и просто носить его на руке в качестве аксессуара. Доступно те же режимы тренировок, но к ним добавили силовую тренировку и плавание.

Mi Band 4 по низкой цене

Если между Xiaomi Mi Band 3 и остальными поколениями разница есть, то с Mi Band 4 все намного проще: это вполне современный гаджет, хоть и с не самым большим экраном, но примерно теми же актуальными функциями на каждый день. Кстати, Mi Band 4 работает намного дольше последних версий за счет меньшего экрана, поэтому особого смысла переплачивать за них нет. Ремешки от обоих поколений подходят друг к другу — это большой плюс.

Ремешки для Mi Band

Как видите, оба гаджета вполне современные, хоть Mi Band 3 и кажется «белой вороной» среди остальных. Прекращение поддержки Mi Band — не приговор. Они продолжат работать, а исправления ошибок их не касаются — это не Apple Watch, которые могут разряжаться из-за бага в системе.

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