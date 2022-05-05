Почему телефоны стали такими скучными. Что надо поменять

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Артем Сутягин 0

Помните, как некоторое время назад производители экспериментировали и выпускали необычные телефоны? Я даже не говорю о моделях странной формы. Речь скорее о применении необычных материалов. Деревянные, стеклянные, алюминиевые модели. Все это было, а многие до сих пор пользуются такими смартфонами. Сейчас пришло время, когда снова стоит вернуться к таким материалам и предложить миру технологий что-то действительно новое. Многие производители это понимают, но не все спешат что-то делать. А надо бы!

Телефоны

Некоторые недорогие производители экспериментируют с узором задней стенки, но не с материалами.

Телефоны из стекла и пластика

Кому-то нравятся телефоны из стекла, пластика или металла. Но это все банально. Вспомните, что были телефоны, отделанные кожей и деревом. Это куда интереснее, чем современные куски пластика и стекла. Об этом часто говорят в нашем Telegram-чате, но пришло время обсудить это более подробно.

Самыми свежими в памяти примерами смартфонов из необычных материалов являются Galaxy Note 4 с кожаным корпусом и деревянный Moto X. Принято считать, что мода время от времени возвращается. Если это действительно так, то сейчас самое время вернуть то, от чего мы уже начали отвыкать — дизайн телефонов прошлого.

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Преимущества стеклянных телефонов

Стекло как-то само собой стало популярным, и мы сразу возмущаемся, когда выходит какой-то флагман, не имеющий последнюю версию Gorilla Glass. В этом материале нет ничего плохого, учитывая, что он прочный, работает с беспроводной зарядкой и доступен во множестве цветов. А как показали попытки Samsung отказаться от этого материала в серии S22, делать этого не стоит.

Galaxy S22 предлагает матовую заднюю стенку. Это уже хоть что-то.

Тем не менее, стеклянные телефоны имеют минусы. Например, на них собирается много отпечатков, и они довольно скользкие, особенно при использовании на морозе. А еще, если вы видели один стеклянный телефон, то вы увидели их все. Этот материал не отличается почти ничем в разных своих исполнениях. Между пластиковыми моделями и то больше отличий.

Правда, иногда компании идут на некоторые эксперименты. В качестве примера можно привести iPhone 13 Pro, серию Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 Pro и некоторые другие. Создатели этих телефонов смогли придать стеклу на корпусе шершавую текстуру. Она приятная на ощупь, не собирает отпечатков (или не показывает их) и надежно лежит в руке. А еще такое стекло сохраняет все преимущества обычного.

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Это уже правильный шаг в сторону создания разнообразия, но дизайнерам и специалистам по подбору материалов еще есть куда стремиться и в каком направлении работать, чтобы доставить нам еще больше тактильного удовольствия.

Возможно, OnePlus — лучший пример производителя, который все еще пытается развлекаться, живя в мире, который пришел к стандартизации. Даже выпуск модели Nord 2 Pac-Man был чем-то интересным, отдавая дань уважения классической аркадной игре. Но это все равно не самый яркий пример изменения внешнего вида телефона.

Телефон

Такой OnePlus тоже часть экспериментов с задней стенкой.

Существует множество причин, по которым производители выбирают стекло в качестве предпочтительного материала. Это относительно просто, есть готовые варианты, выглядит заведомо красиво, а в умах покупателей априори воспринимается премиально.

Каким должен быть самый хороший телефон

Google Pixel 5 — прекрасный пример того, как отказаться от стекла и сделать телефон, который люди любят. Google выбрала алюминиевый корпус, но ей не пришлось жертвовать беспроводной зарядкой в ​​пользу стиля. Вместо этого команда инженеров вырезала отверстие в металлическом корпусе, чтобы зарядная катушка упиралась в биополимерное покрытие. Это покрытие из биосмолы ощущалось (и выглядело) совершенно иначе, чем стекло.

Было бы здорово объединить Pixel 5 и Pixel 6 в одном смартфоне — отказ от стекла, использование длинной панели камеры и возврат алюминия и биополимеров. Это пример того, как можно разнообразить корпуса современных телефонов. В этом направлении надо работать и развиваться.

Pixel

Если совместить эти два телефон можно получить отличный дизайн.

Какими теперь будут телефоны

Даже простой возврат дерева и кожи был бы интереснее, чем современные пластиковые и стеклянные корпуса. Скажете, что есть керамика? Да, но по сути это то же самое стекло, а значит, мы ничего не выигрываем от того, что она есть. Как только выйдет такой необычный телефон, мы обязательно расскажем об этом в нашем Telegram-канале. А пока остается только покупать необычные чехлы, подборки которых часто публикуются в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”.

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