Гугл Ассистент ломает Galaxy Watch 5. Что не так с часами и стоит ли их теперь покупать

Samsung Galaxy Watch 5 были одним из самых ожидаемых гаджетов этого лета и, судя по отзывам, все не зря: южнокорейская компания выпустила действительно крутые смарт-часы, которые вплотную подобрались к Apple Watch. А в некоторых показателях, например, в автономности, они даже лучше. Вот только у некоторых возникают вопросы: мол, как работают Galaxy Watch на Wear OS? Судя по отзывам, хорошо. Почти. Дело в том, что в новинке пользователи обнаружили одну неприятную ошибку, из-за которой смарт-часы Samsung зависают на 15 минут. Рассказываем, в чем дело, насколько массовой получилась проблема и при чем тут Google Assistant.

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Гугл Ассистент в Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 4 получили поддержку Гугл Ассистента почти через 10 месяцев после выхода: на момент релиза часы имели лишь поддержку Bixby, что устраивало далеко не всех. Еще тогда он принес немало головной болит владельцам смарт-часов: в поддержку постоянно поступали жалобы, связанные с повышенной разрядкой батареи, отключению часов и отсоединению их от смартфона. Некоторым владельцам приходилось делать полный сброс Galaxy Watch, чтобы проблемы прекратились.

Естественно, в новые Galaxy Watch 5 также есть возможность установить голосовой помощник от Google, но проблемы никуда не делись. Удалось найти немало жалоб владельцев новых смарт-часов Samsung на Гугл Ассистент. Шутка ли, но теперь сложности возникают при настройке устройства. Теперь приходится следовать своеобразным инструкциям Google, чтобы заставить работать голосовой помощник на смарт-часах Samsung.

Вот почему так и хочется купить новые умные часы Samsung

Известно, что Гугл Ассистент не установлен в Galaxy Watch 5 по умолчанию, поэтому вам нужно установить его из Play Store, предварительно синхронизировав часы со смартфоном. В этот момент и начинается самое интересное: в момент, когда вы попробуете установить его, у вас случится ошибка. А вместо повторной настройки Google предложит вам… подождать 15 минут. Об этом компания даже говорит на своей странице поддержки. Только взгляните!

Если у вас есть часы Samsung Galaxy серии 5 и у вас возникли проблемы с настройкой Google Assistant, перед повторной попыткой настройки лучше подождать 15 минут после завершения настройки часов.

Шутки шутками, но подобные костыли, вероятно, неспроста: за это время Google Play успеет обновить Play Services — одну из системных служб, а также другие библиотеки, связанные с Гугл Ассистентом. В какой-то степени это даже нормально, ведь обновление происходит в фоновом режиме — ровно также как и у других смартфонов или часов в процессе первоначальной настройки.

На данный момент нельзя сказать, что проблема Galaxy Watch 5 носит массовый характер: часы только-только начали поступать в руки своих владельцев, но есть вероятность, что Google все-таки придется что-то сделать с этим — вряд ли кто-то из пользователей захочет сталкиваться с таким сюрпризом при первоначальной настройке. На продажах это также вряд ли скажется — мелочь хоть и неприятная, но это, скорее, фича, а не баг.

Как увеличить время работы Galaxy Watch 4

Стоит ли покупать Galaxy Watch 5

На самом деле, Гугл Ассистент в смарт-часах — далеко не самая полезная вещь. Часто ли вы видите людей, которые пользуются голосовым помощником на часах? Я — нет. В остальном же новые Galaxy Watch 5 получились практически идеальными, несмотря на то, что отличий от прошлогодней модели не так уж много.

Больше всего, конечно, порадовал подход Samsung к функциям здоровья. Датчик BioActive улучшили: вы ведь помните, что Galaxy Watch 4 были точны как медицинские приборы? Так вот, часы этого года вдобавок получили еще и температурный датчик — тот самый, который ну никак не поддается Apple. Да, не факт, что он сможет выдавать точную температуру тела, но это намного лучше, чем ничего.

улучшили: вы ведь помните, что Galaxy Watch 4 были точны как медицинские приборы? Так вот, часы этого года вдобавок получили еще и температурный датчик — тот самый, который ну никак не поддается Apple. Да, не факт, что он сможет выдавать точную температуру тела, но это намного лучше, чем ничего. One UI в Galaxy Watch очень сильно напоминает оболочку в Samsung — по ощущениям, даже больше, чем watchOS напоминает iOS. Работает шустро, имеет различные настройки интерфейса вроде эффекта размытия или переключения анимации.

Убрали вращающийся безель — по мнению многих, такой же важный элемент как Digital Crown в Apple Watch, но без него стало даже лучше. Как ни крути, но Samsung добавила множество различных жестов, которые заменяют его.

— по мнению многих, такой же важный элемент как Digital Crown в Apple Watch, но без него стало даже лучше. Как ни крути, но Samsung добавила множество различных жестов, которые заменяют его. Самое главное — Galaxy Watch 5 имеют высокую автономность. Не секрет, что Samsung привирает про время работы, но факт остается фактом: часы без проблем протянут почти двое суток при активном использовании, а это все равно больше, чем у Apple Watch.

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