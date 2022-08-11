Вот почему так и хочется купить новые умные часы Samsung

Компания Samsung наконец-то представила долгожданные последние модели часов Galaxy. На этот раз компания не только выпустила Galaxy Watch 5, но также представила Galaxy Watch 5 Pro и Watch 5 Golf Edition. В новых часах улучшены функции, которые клиенты используют каждый день, а Galaxy Watch 5 Pro, новейшая модель в семействе, является самым многофункциональным хронометром компании на сегодняшний день. В этот раз часы получились настолько хорошими, что их хочется купить, и вот именно функции, на которые я обратил наибольшее внимание. Собственно, из-за этого я и буду советовать новые часы тем, кто будет задавать мне вопрос, что купить.

Новые часы Samsung

Часы оснащены новым поколением системы мониторинга здоровья, основанном на собственном биоактивном датчике Samsung. Система BioActive, дебютировавшая в серии Galaxy Watch 4, объединяет три мощных датчика состояния здоровья в один специальный чип, обеспечивающий всесторонние измерения, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже уровень стресса. Кроме того, пользователи могут контролировать свою ЭКГ, чтобы получить более полное представление о здоровье своего сердца.

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Что могут Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 отслеживает параметры здоровья даже с большей точностью, чем Galaxy Watch 4, благодаря большей площади поверхности и более тесному контакту с запястьем. Кроме того, другие датчики новинки позволяют измерять температуру тела. Даже когда температура окружающей среды меняется, датчик температуры использует инфракрасную технологию для более точных показаний.

Galaxy Watch 5 обеспечивают полный комплексный пользовательский интерфейс для отслеживания тренировок, отдыха и восстановления. Пользователи могут ставить цели, направлять их через конкретные тренировки и отслеживать прогресс. Есть даже персонализированные рекомендации по потреблению воды на основе потери пота.

Модели также предлагают функции отслеживания сна, которые фиксируют его стадии, а также обнаруживают храп и контролируют уровень кислорода в крови. С помощью сложной программы Sleep Coaching можно улучшить свои привычки сна. Она позволяет выстроить программу на месяц так, чтобы все было под контролем. Это тоже очень полезная функция, особенно для современного человека с его ритмом жизни.

Благодаря интеграции SmartThings Galaxy Watch 5 автоматически регулирует параметры поддерживаемых гаджетов умного дома. Это все можно синхронизировать с вашими параметрами сна, которые вы выберете для себя в соответствующем приложении. А чтобы покупатели часов были в безопасности в случае чего-то непредвиденного, в них есть отслеживание падений. Они даже могут зафиксировать падение с кровати.

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Сколько работают новые умные часы Samsung

Аккумулятор Galaxy Watch 5 на 13% больше, чем раньше, и может зарядиться на восемь часов работы всего за восемь минут, что на 30% быстрее, чем у Galaxy Watch 4. А еще новые часы получили свой первый дисплей из сапфирового стекла, который имеет на 60% более прочный внешний слой и обеспечит надежность часов при повседневном использовании.

Работают часы под управлением фирменной оболочки One UI Watch 4.5 и будут получать обновления по мере их выхода.

Часы Samsung Galaxy 5 Pro

Большой упор в Galaxy Watch 5 Pro сделан на соответствие гаджета той самой приставке ”Pro”. Часы получили хорошие материалы корпуса, которые справятся с любыми задачами, будь то походы, езда на велосипеде и многое другое. Они оснащены улучшенным сапфировым стеклом, более устойчивым к износу, а также прочным титановым корпусом с выступающей рамкой, защищающей дисплей. Galaxy Watch 5 Pro также поставляются с совершенно новым спортивным ремешком D-Buckle, который сочетает в себе прочность и дизайн.

Galaxy Watch 5 Pro могут похвастаться самой большой батареей среди Galaxy Watch. Она на 60% больше, чем у Galaxy Watch 4. Надо посмотреть, сколько времени они будут работать в реальной жизни, но увеличение автономности точно не будет лишним. Предыдущее поколение у меня работало максимум два дня. Возможно, теперь их будет три.

Для занятий активным спортом, пользователи смогут скачать пешеходные и велосипедные маршруты, которые помогут им провести полноценную тренировку. А еще, когда владелец часов решит вернуться домой, функция «Отслеживание» построит маршрут туда, откуда была начата тренировка.

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Сколько стоят Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro уже доступны для предварительного заказа, а розничная продажа начнется 26 августа 2022 года. За предварительный заказ даются подарки, но в России это не работает, ведь компания приостановила официальные продажи в нашей стране.

Большой 44 мм вариант Galaxy Watch 5 доступен в графитовом, сапфировом и серебристом цветах, а малый 40 мм вариант доступен в графитовом, розовом золоте и серебре с ремешком Bora Purple, который хорошо сочетается с Galaxy Z Flip 4. Версия Galaxy Watch 5 с Bluetooth будет стоить 279 долларов, а версия LTE — 329 долларов.

Galaxy Watch 5 Pro идеально подходят для искателей приключений, которые ищут надежность, производительность и стиль. Они будут доступны в цветах Black Titanium и Grey Titanium с 45-миллиметровым дисплеем и будут стоить 449 долларов США для Bluetooth и 499 долларов США для LTE-версии.

Серия Watch 5 Golf Edition не является отдельной линейкой, поэтому стала ответвлением от остальных. В итоге мы имеем Watch 5 Large 44 мм, Watch 5 Small 40 мм и Watch 5 Pro по стартовой цене 329 долларов. Из отличий от обычных часов покупатели получат специальные циферблаты, двухцветную полосу и неограниченный доступ к приложению Smart Caddy.

Всего этого достаточно для того, чтобы захотеть купить эти часы. Лично я захотел и буду советовать другим. А вы что думаете? Расскажите в комментариях или в нашем Telegram-чате.