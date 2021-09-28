Какие смарт-часы купить до 5000 рублей в 2021 году

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Иван Кузнецов 0

Мне никогда не нравились современные смарт-часы за их корпус. Почему-то большинство производителей настойчиво игнорировали круглый форм-фактор, отдавая предпочтение прямоугольникам или квадратам. Я понимаю, что за счёт этого на экране помещается больше информации, но ведь часы — это отнюдь не устройство для потребления контента. Поэтому для себя я бы предпочёл именно круглую модель. Жаль, что в продаже таких сегодня почти нет, особенно, если вы ищете устройство от производителя с именем. Но кое-что на примете у меня всё-таки есть.

Mibro Lite

Классные смарт-часы могут стоить очень даже недорого

Xiaomi делает очень классные смарт-часы, но большую часть моделей выпускает под своими суббрендами.

Сначала я хотел выбрать что-нибудь у Xiaomi, но довольно быстро понял, что под собственным брендом она не выпускает круглых смарт-часов. Тогда я решил обратиться к суббрендам компании и нашёл то, что мне было нужно. Mibro Lite — это смарт-часы производства суббренда Xiaomi, которые сочетают в себе именно то, что я — да и многие другие, я уверен, тоже — жду от носимого устройства.

Какие смарт-часы Xiaomi выбрать

Круглые смарт-часы

Круглые смарт-часы мне нравятся намного больше, чем квадратные

Во-первых, это большой круглый дисплей с диаметром 1,3 дюйма. Он выполнен по технологии AMOLED, а значит, будет довольно энергоэффективным и прикрыт закруглённым по краям закалённым стеклом, которое визуально делает часы более привлекательными. Это создаёт впечатление, что они дороже, чем есть на самом деле.

Во-вторых, у Mibro Lite есть все необходимые для повседневного отслеживания состояния здоровья датчики. Тут вам и датчик сердечного ритма, который замеряет пульс 24/7, позволяя выявлять неестественные скачки, и SpO2-сенсор, фиксирующие случаи падения уровня кислорода в крови, и даже трекер сна, который знает, как вы спали всю ночь, и трекер стресса.

Смарт-часы необязательно должны стоить дорого. Mibro Lite - как раз попадают в сегмент 3-5 тысяч рублей.

В-третьих, Mibro Lite живут от зарядки не сколько могут, а сколько надо — целых 8 дней в обычном режиме использования с уведомлениями, слежением за состоянием организма и т.п. А в экономичном режиме часы способны протянуть до месяца. Это отличный показатель, который намного выше, чем у самых новых Apple Watch Series 7.

В-четвёртых, Mibro Lite — это отличное устройство для занятий спортом. Часы автоматически определяют 15 видов тренировок, записывая ваш прогресс по каждому занятию и позволяя сопоставлять результаты. С такой штукой точно не засидишься — часы оповестят вас об отсутствии активности и заставят-таки заняться собой, что особенно актуально для людей с сидячим образом жизни.

Дешёвые смарт-часы для Android

Mibro

Mibro Lite поддерживает широкий набор функций и даже позволяют менять вотчфейсы

Помимо супер-продвинутых функций, Mibro Lite обладают вполне обычным набором возможностей. Они сопрягаются с вашим смартфоном и выполняют роль его компаньона. Часы присылают уведомления, которые приходят на телефон, оповещают о звонках, работают в качестве будильника, пробуждая вас по утрам ненавязчивой вибрацией, и предупреждают, что вы засиделись, и пора бы немного размяться или выйти на полноценную тренировку.

Корпус часов — комплексный. Он состоит из трёх материалов: пластикового задника, металлического канта по кругу и защитного стекла над экраном. Несмотря на это, часы защищены по стандарту IP68 и позволяют использовать их во время водных процедур. Они выдерживают душ, плавание и даже погружение под воду, не говоря уже о каплях пота или мелком дожде, который они выносят без каких-либо последствий для работоспособности.

Автономность Mibro Lite измеряется днями, а не часами как у Apple Watch. Вот и думайте теперь, что брать.

Что круто, Mibro Lite поддерживают изменяемые циферблаты. Благодаря этому вы можете менять программное оформление часов, выбирая заставки и по своему усмотрению. Как ни странно, но это редкость для доступного сегмента смарт-часов, где обычно можно пользоваться только фиксированным циферблатом, меняя лишь вариант отображения времени. По желанию можно поставить только часы, а можно выбрать комплексный циферблат с большим количеством информации.

Купить Mibro Lite

Купить Mibro Lite по выгодной цене всего за 3700 рублей можно на АлиЭкспресс. Перейдите по этой ссылке, авторизуйтесь и возьмите купон продавца на странице товара (он начнёт действовать 27 сентября). После этого добавьте часы в корзину и примените купон, который взяли на первом этапе. Первых трёх покупателей ждут призы: смартфон Realme 7i, наушники Haylou T16 и Bluetooth-колонка JBL Go 3. А остальным 50 купившим подарят беспроводные TWS-наушники Lenovo в стиле AirPods.

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