Как известно, практически все смарт-часы имеют защиту от воздействия влаги, но на разных моделях она отличается. Одни часы устойчивы к полному погружению, другие можно взять с собой в душ, а третьи выдержат разве что попадание под дождь. Если вам нужен выносливый гаджет, то лучше всего обратить внимание на защищенные смарт-часы, которые значительно отличаются по своим характеристикам от «гражданских» аналогов. В них используются специальные материалы, присутствует защита от воды, а еще имеются специальные функции. Рассказываем, чем противоударные смарт-часы отличаются от обычных и стоит ли их покупать.

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Как выбрать водонепроницаемые смарт часы

При покупке обычных смарт-часов вы можете заметить, что производитель указывает водонепроницаемость по стандарту IPXX. Вместо XX указываются цифры, например, 68, где 6 — это защищенность от проникновения пыли, а 8 — влаги внутрь корпуса. Чем она выше, тем лучше. Но защищенные смарт-часы также имеют другое обозначение — WR (Water Resistance). Чаще всего встречаются устройства с пометкой WR30, где цифры обозначают максимальную глубину или давление.

Однако часы с защитой WR30 — не гарантия того, что с ними можно окунуться на 30 метров. Это лишь защита от давления статичного 30-метрового водяного столба — иначе ее можно трактовать как давление в 3 атмосферы. Кроме того, испытания проходят в лабораторных условиях, где используется дистилированная вода, а не соленая морская или речная. Если нужна максимальная защита от влаги, то вам нужен уровень WR200 (ATM20) — они подойдут для ныряния с аквалангом.

А вот наличие стандарта MIL-STD-810G не всегда полезно. Сама сертификация обозначает защиту от воды, перепадов температур и давления, но только для военных устройств. В реальности обычные гаджеты проходят лишь часть проверок — об этом мы писали в нашей статье про противоударные смартфоны. А вот сама сертификация влияет на цену устройства, увеличивая ее. Наиболее доступные и надежные смарт-часы — HONOR Watch GS Pro с металлическим корпусом и защитой WR50.

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Какие умные часы лучше

Одна из причин, почему противоударные смарт-часы лучше обычных — это надежное защитное стекло. Лучше всего обращать внимание на наличие минерального стекла, а также ободка вокруг дисплея. Окантовка защитит экран от ударов и царапин, а после вы сможете их протереть. Важно и то, что сам корпус должен быть из приятного материала, который нравится вам: покупать противоударные смарт-часы, которые вызывают дискомфорт, явно не стоит.

Учитывая, что пользоваться гаджетом придется в разных условиях, то не забудьте проверить яркость экрана. Чем она выше, тем лучше — у современных моделей она даже превышает 1000 нит, что сопоставимо со смартфонами. По возможности, выбирайте смарт-часы с OLED-экраном, чтобы изображение было насыщенным, и смотрите на плотность пикселей. В Интернете рекомендуют покупать смарт-часы с хорошим экраном, у которых разрешение минимум 240*240 ppi, чтобы избежать зернистости на экране — могу только с этим согласиться. Тут мне видится наиболее удачный вариант — Amazfit T-Rex 2 с ярким дисплеем на 1,39 дюйма.

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Заодно обратите внимание на емкость батареи в защищенных смарт-часах: она должна быть на порядок выше, чем у обычных. Устройство должно протянуть как минимум 3-4 дня в активном режиме и минимум 10 дней при включенной экономии заряда. Здесь важна емкость батареи и возможность быстрой подзарядки.

Самый топовый вариант — Garmin Instinct Solar. Часы обойдутся по цене Apple Watch, зато они могут проработать в среднем 24 дня, а подзарядить их можно от солнца. Это идеальные смарт-часы для туризма, так как ими легко пользоваться даже без смартфона.

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Функции защищенных смарт-часов

В плане функций защищенные смарт-часы могут сильно отличаться от обычных. Да, здесь будет практически идентичный набор опций по наблюдению за здоровьем, но есть и эксклюзивные фишки.

Обратите внимание на встроенную навигацию и качество ее работы: чем она быстрее срабатывает и лучше подгружает карты, тем лучше.

Датчики окружающей среды — их наличие обязательно для того, чтобы вы всегда могли узнавать точную температуру, давление, высоту и другие данные. Кроме того, наличие альтиметра в смарт-часах позволяет точнее определять местонахождение.

— их наличие обязательно для того, чтобы вы всегда могли узнавать точную температуру, давление, высоту и другие данные. Кроме того, наличие альтиметра в смарт-часах позволяет точнее определять местонахождение. Режимы тренировок нужны даже не для подсчета ваших калорий, а для того, чтобы избежать переутомления. Например, во время похода часы сообщат о снижении сатурации или повышении пульса. Это крайне важно, если не хотите причинить себе вред.

Лично я не вижу здесь аналогов для Ticwatch Pro 3 Ultra: это смарт-часы с тонометром для того, чтобы вы могли следить за своим самочувствием. Они смогут выявить нарушения сердечного ритма и проработают очень долго за счет режима сниженного энергопотребления! Встроенный барометр поможет точно определять погоду и ваши координаты.

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