Какой фитнес-браслет купить в 2023 вместо Xiaomi Mi Band

Если вдруг вы зададитесь вопросом, какой фитнес-браслет лучше выбрать, то наверняка получите однозначный ответ: Xiaomi Mi Band. Бесспорно, этот гаджет и вправду очень хорош и долговечен: можно купить даже старое поколение Mi Band и без проблем носить его в 2023 году. Однако далеко не каждому покупателю вариант от Xiaomi приходится по вкусу: кого-то не устраивает дисплей, батарея или форма. К счастью, не составит труда выбрать альтернативу Mi Band, которая не будет уступать ему и даже окажется лучше! Нашли для вас хорошие фитнес-браслеты, которые можно уверенно покупать в 2023 году.

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Красивый фитнес-браслет

Согласитесь, Mi Band далеко не самый красивый фитнес-браслет? Выглядит он неплохо, но ему точно не хватает элегантности, скажем, чтобы надеть с вечерним платьем. Вот хороший аналог — GEOZON Fit Plus. Выглядит он очень стильно за счет закругленной формы и тонкого корпуса. Весит он всего 26 г, поэтому почти не ощущается на руке.

У браслета классический прямоугольный, а не овальный экран с высокой яркостью на 1,08 дюйма. Есть защита от воды по стандарту IP67 и мощная батарея, благодаря которой браслет протянет свыше двух недель. В GEOZON Fit Plus все знакомые функции, среди которых:

Мониторинг сна и сердечного ритма.

Отслеживание давления.

Подсчет активности.

Отслеживание кислорода в крови.

Судя по отзывам, гаджет хорошо считает шаги и сожженные калории, но для него сложно найти ремешки. В общем, точно стоит рассмотреть к покупке.

Фитнес-браслет GEOZON

Что купить вместо Mi Band 7 Pro

В 2022 году Xiaomi представила сразу два фитнес-браслета, одним из которых оказался Mi Band 7 Pro. Правда, в отличие от других версий, гаджет так и не подешевел даже почти спустя год — за него по-прежнему просят около 5 тысяч рублей. Нас спрашивают: что купить вместо Mi Band 7 Pro? Отвечаем: OPPO Band 2. Он выглядит почти как модель от Xiaomi: у него большой и яркий 1,57-дюймовый экран, мощная батарея на 200 мА*ч и масса полезных функций по отслеживанию самочувствия, включая уровень кислорода в крови и качество сна.

В OPPO Band 2 есть поддержка свыше 100 тренировочных режимов, а также защита от воды до 5 АТМ. Батарея способна выдержать до 2 недель активного использования, а пятиминутной зарядки хватит на 24 часа работы. Вместе с ремешком фитнес-браслет весит всего 33 грамма — меньше, чем обычные часы.

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Недорогой фитнес-браслет 2023

Несмотря на то, что Mi Band и так стоит очень дешево, вы всегда можете найти более выгодный для себя вариант. В частности, рекомендую попробовать ARMOON AK12 — недорогой фитнес-браслет с симпатичным дизайном. У него довольно большой экран в отличие от старых моделей Mi Band — 1,14 дюйма, который легко читается в солнечную погоду. Внешне гаджет больше похож на GEOZON, поэтому бюджетную модель в нем вообще ничего не выдает.

Имеет мощный аккумулятор на 140 мА*ч, защищен от воды и умеет отслеживать вашу активность. Фишки для наблюдения за здоровьем имеются, включая насыщение крови кислородом. Одна из главных фишек — возможность использовать фитнес-браслет как пульт дистанционного управления.

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Какой фитнес-браслет выбрать в 2023

Один из самых свежих гаджетов на данный момент — Amazfit Band 7. Главная особенность этого гаджета — мощная батарея, которой должно хватить почти на месяц работы. Внешне он напоминает что-то среднее между Mi Band 7 и Mi Band 7 Pro — во многом, из-за 1,47-дюймового экрана. Работает фитнес-браслет на ZeppOS, поэтому его можно без проблем законнектить с Zepp Life.

Иконки прорисованы очень хорошо, а в меню присутствует полный набор функций для отслеживания самочувствия: сюда встроено все, что нужно, включая женский календарь и датчик стресса. Все датчики работают очень точно, а батарея держит почти месяц, ведь это Amazfit!

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Удобный фитнес-браслет — какой выбрать

И еще один неочевидный, но достойный вариант — Digma Force A7. Это простой фитнес-браслет, который подойдет любому вне зависимости, занимается ли человек спортом или нет. Во многом — из-за внешнего вида: браслет выглядит так, будто бы представляет собой единое устройство вместе с ремешком.

При этом в Digma Force A7 есть все необходимое: измеряет пульс, давление, калории и шаги. Есть 9 тренировочных режимов, которые можно активировать на 1,14-дюймовом экране. Фитнес-браслет поддерживает уведомления со смартфона, которые хорошо видно на дисплее, и управление музыкой. Идеален для тех, кому не нужны лишние функции как на Mi Band 7.

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