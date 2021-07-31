Мнение: почему беспроводная зарядка бесполезна

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Иван Герасимов 0

Идея беспроводной зарядки появилась уже давно, но только несколько лет назад получила широкое применение. Я узнал о ней впервые в 2014 году, не вдавался в подробности и подумал, что это действительно очень круто и удобно, когда для зарядки смартфона не нужно проводов, учитывая, что розетки по дому были размещены весьма неудобно. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что словосочетание «беспроводная зарядка» — всего лишь игра слов. Да, проводов стало меньше, но удобства точно не прибавилось. Уже два года я пытаюсь использовать эту функцию и хочу поделиться с вами своими ощущениями.

Беспроводная зарядка доставляет множество неудобств

Проводная зарядка никуда не делась

Зарядка по проводу до сих пор актуальна и вряд ли у нее появится замена

Так уж вышло, но использовать кабель для зарядки я не перестал. На это есть много причин. Во-первых, низкий заряд аккумулятора всегда застает врасплох. Проще подсоединить телефон и подзарядиться, не дождавшись, когда он отключится. Часто бывает так, что при 1% кладешь смартфон на «блинчик», он начинает заряжаться, но все равно отключается. Во-вторых, в powerbank удобнее использовать старый добрый провод, чем Qi — не отвлекаешься от дел и не лишаешь себя смартфона.

Телефон очень сильно греется

Именно таким становится телефон, пока полежит на беспроводной зарядке

Иногда я оставляю свой смартфон на беспроводной зарядке на ночь, иногда просыпаюсь попить, беру смартфон, а там меня ждет нечто очень горячее и заряженное не до конца — я проспал 5 часов, смартфон за это время успел очень сильно нагреться, но не зарядился полностью! Да, я никуда не тороплюсь, но чувство обиды всё же есть — все это время энергия уходила в никуда. За те же 5 часов на обычном «проводе» смартфон давно бы уже зарядился полностью даже с помощью комплектного адаптера.

Qi-зарядки непрактичны

По проводу зарядить смартфон гораздо надежнее

Казалось бы, что сложного: положил телефон ровно и ушел заниматься делами. Зачастую я прихожу с работы очень уставшим, настолько, что нет никаких сил искать шнур. С полузакрытыми глазами я кладу почти разряженный смартфон и падаю спать. А утром обнаруживаю, что заряд стал еще меньше. Дико бесит, что надо класть устройство ровно, иначе зарядка не начнется. Или такая ситуация: мои домашние питомцы не отличаются стеснительностью и аккуратностью. Кошка и собака часто сидят на столе и двигают разные вещи, так уже было и с телефоном, лежащим на беспроводной зарядке, который в итоге пролежал несколько часов просто так.

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Никто не пользуется беспроводной зарядкой

За 3 года со смартфонами с Qi я впервые об этом задумался всерьез, когда в баре мой друг достал powerbank от Xiaomi и положил на него свой телефон, чтобы подзарядить, но не отвлекаться от общения. Это был единственный раз в моей жизни, когда кто-то так делал. Больше, увы, я таких людей не встречал. Беспроводная зарядка, может, и шаг вперед в развитии смартфонов, но мои близкие до сих пор используют старый добрый метод зарядки по проводу. Шаг вперед, который не нужен.

Беспроводная зарядка — это обман маркетологов

Маркетологи преподносят нам беспроводную зарядку как важнейшее достижение инженерной мысли

Беспроводную зарядку можно назвать отличным маркетинговым ходом. Да, она есть, иногда это удобно, покупатели перед покупкой постоянно проверяют характеристики смартфона на наличие этой функции, но на деле — это всего лишь ухудшенная вариация обычной проводной зарядки. Для производителей аксессуаров — это новая ниша, на которой они зарабатывают. Вдуматься только, в производстве таких аксессуаров участвует даже IKEA! Это одна из тех функций, которую нам навязали блогеры и маркетологи, без которой мы отлично жили, живем и будем жить, несмотря на то, что они твердят, что в смартфоне должна быть беспроводная зарядка и ее отсутствие — это плохо. Нужна ли вам беспроводная зарядка? Поделитесь с нами в Telegram-чате.

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Есть ли будущее у беспроводной зарядки

К сожалению, но пока удобнее заряжать гаджеты по проводу

Сложно сказать. С одной стороны, производители активно внедряют ее во все устройства, которые попадаются им на глаза: смартфоны, фитнес-браслеты, беспроводные наушники. Сторонние производители аксессуаров производят зарядки максимально удобными: можешь заряжать только смартфон, а можешь заряжать всё сразу. С другой стороны, у этой функции очень много минусов и даже Apple в свое время отказалась от AirPower — основная версия, что купертиновцы не смогли ее довести до ума. Но это странно, когда у такой инновационной компании, якобы, что-то не получается: на мой взгляд, инженеры заглянули в завтрашний день и поняли, что у беспроводной зарядки нет будущего, поэтому проект и прикрыли, переключившись на MagSafe. Кстати, о будущем беспроводных зарядок мы регулярно пишем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Какие плюсы есть у беспроводной зарядки

При всех минусах, в беспроводной зарядке есть что-то хорошее

При всей критике, но у этой беспроводной зарядки есть огромный плюс — когда ты оставляешь телефон заряжаться, ты не можешь им нормально пользоваться. И это хорошо. Во-первых, производители рекомендуют не пользоваться смартфоном в процессе зарядки. Во-вторых, несмотря на очень медленный процесс, это помогает ненадолго отвлечься от смартфона, заняться делами или просто пообщаться с близкими.

Для меня беспроводная зарядка — настоящая блажь и ненужная функция. Мой коллега Артём Сутягин крайне не согласен с этим утверждением. Но за все годы, пока она присутствовала в смартфоне, я ни разу не почувствовал нужды в ней — старый добрый провод гораздо практичнее. Инсайдеры нас пугают концептами смартфонов, лишенных разъёмов — вот уж точно киберпанк, который мы не заслужили.

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