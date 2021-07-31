Мнение: почему беспроводная зарядка бесполезна

Идея беспроводной зарядки появилась уже давно, но только несколько лет назад получила широкое применение. Я узнал о ней впервые в 2014 году, не вдавался в подробности и подумал, что это действительно очень круто и удобно, когда для зарядки смартфона не нужно проводов, учитывая, что розетки по дому были размещены весьма неудобно. Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что словосочетание «беспроводная зарядка» — всего лишь игра слов. Да, проводов стало меньше, но удобства точно не прибавилось. Уже два года я пытаюсь использовать эту функцию и хочу поделиться с вами своими ощущениями.

Проводная зарядка никуда не делась

Так уж вышло, но использовать кабель для зарядки я не перестал. На это есть много причин. Во-первых, низкий заряд аккумулятора всегда застает врасплох. Проще подсоединить телефон и подзарядиться, не дождавшись, когда он отключится. Часто бывает так, что при 1% кладешь смартфон на «блинчик», он начинает заряжаться, но все равно отключается. Во-вторых, в powerbank удобнее использовать старый добрый провод, чем Qi — не отвлекаешься от дел и не лишаешь себя смартфона.

Телефон очень сильно греется

Иногда я оставляю свой смартфон на беспроводной зарядке на ночь, иногда просыпаюсь попить, беру смартфон, а там меня ждет нечто очень горячее и заряженное не до конца — я проспал 5 часов, смартфон за это время успел очень сильно нагреться, но не зарядился полностью! Да, я никуда не тороплюсь, но чувство обиды всё же есть — все это время энергия уходила в никуда. За те же 5 часов на обычном «проводе» смартфон давно бы уже зарядился полностью даже с помощью комплектного адаптера.

Qi-зарядки непрактичны

Казалось бы, что сложного: положил телефон ровно и ушел заниматься делами. Зачастую я прихожу с работы очень уставшим, настолько, что нет никаких сил искать шнур. С полузакрытыми глазами я кладу почти разряженный смартфон и падаю спать. А утром обнаруживаю, что заряд стал еще меньше. Дико бесит, что надо класть устройство ровно, иначе зарядка не начнется. Или такая ситуация: мои домашние питомцы не отличаются стеснительностью и аккуратностью. Кошка и собака часто сидят на столе и двигают разные вещи, так уже было и с телефоном, лежащим на беспроводной зарядке, который в итоге пролежал несколько часов просто так.

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Никто не пользуется беспроводной зарядкой

За 3 года со смартфонами с Qi я впервые об этом задумался всерьез, когда в баре мой друг достал powerbank от Xiaomi и положил на него свой телефон, чтобы подзарядить, но не отвлекаться от общения. Это был единственный раз в моей жизни, когда кто-то так делал. Больше, увы, я таких людей не встречал. Беспроводная зарядка, может, и шаг вперед в развитии смартфонов, но мои близкие до сих пор используют старый добрый метод зарядки по проводу. Шаг вперед, который не нужен.

Беспроводная зарядка — это обман маркетологов

Беспроводную зарядку можно назвать отличным маркетинговым ходом. Да, она есть, иногда это удобно, покупатели перед покупкой постоянно проверяют характеристики смартфона на наличие этой функции, но на деле — это всего лишь ухудшенная вариация обычной проводной зарядки. Для производителей аксессуаров — это новая ниша, на которой они зарабатывают. Вдуматься только, в производстве таких аксессуаров участвует даже IKEA! Это одна из тех функций, которую нам навязали блогеры и маркетологи, без которой мы отлично жили, живем и будем жить, несмотря на то, что они твердят, что в смартфоне должна быть беспроводная зарядка и ее отсутствие — это плохо. Нужна ли вам беспроводная зарядка? Поделитесь с нами в Telegram-чате.

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Есть ли будущее у беспроводной зарядки

Сложно сказать. С одной стороны, производители активно внедряют ее во все устройства, которые попадаются им на глаза: смартфоны, фитнес-браслеты, беспроводные наушники. Сторонние производители аксессуаров производят зарядки максимально удобными: можешь заряжать только смартфон, а можешь заряжать всё сразу. С другой стороны, у этой функции очень много минусов и даже Apple в свое время отказалась от AirPower — основная версия, что купертиновцы не смогли ее довести до ума. Но это странно, когда у такой инновационной компании, якобы, что-то не получается: на мой взгляд, инженеры заглянули в завтрашний день и поняли, что у беспроводной зарядки нет будущего, поэтому проект и прикрыли, переключившись на MagSafe. Кстати, о будущем беспроводных зарядок мы регулярно пишем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Какие плюсы есть у беспроводной зарядки

При всей критике, но у этой беспроводной зарядки есть огромный плюс — когда ты оставляешь телефон заряжаться, ты не можешь им нормально пользоваться. И это хорошо. Во-первых, производители рекомендуют не пользоваться смартфоном в процессе зарядки. Во-вторых, несмотря на очень медленный процесс, это помогает ненадолго отвлечься от смартфона, заняться делами или просто пообщаться с близкими.

Для меня беспроводная зарядка — настоящая блажь и ненужная функция. Мой коллега Артём Сутягин крайне не согласен с этим утверждением. Но за все годы, пока она присутствовала в смартфоне, я ни разу не почувствовал нужды в ней — старый добрый провод гораздо практичнее. Инсайдеры нас пугают концептами смартфонов, лишенных разъёмов — вот уж точно киберпанк, который мы не заслужили.