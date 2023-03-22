Как оформить виртуальную карту Тинькофф и добавить ее в Mir Pay

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Кирилл Пироженко

После того как Google и Apple друг за другом отключили в России поддержку Google Pay и Apple Pay, а Visa и MasterCard прекратили деятельность в нашей стране, то могло показаться, что мы остались вообще без какой-либо возможности оплатить покупки телефоном. Пластик работал, как обычно, без сбоев и проблем, но это же неудобно. И здесь неожиданно все вспомнили про сервис Mir Pay, к которому можно привязать карту Мир практически любого российского банка и абсолютно спокойно платить, как и раньше, любым Андроид-смартфоном с поддержкой NFC.

Как оформить виртуальную карту Тинькофф и добавить ее в Mir Pay. Виртуальные карты в привязке к Андроид-смартфону ничем не уступают привычному пластику. Фото.

Виртуальные карты в привязке к Андроид-смартфону ничем не уступают привычному пластику.

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Тем более что Тинькофф Банк позволяет открывать виртуальные карты к уже существующим счетам. Получается, что пластик у вас будет Visa или MasterCard, а в смартфоне — Мир. При этом деньги будут тратиться с одного и того же счета, не важно, какой картой вы платите. Рассказываем, как выпустить виртуальный Мир в Тинькофф и привязать его в Mir Pay.

Как создать виртуальную карту Тинькофф

Конечно, можно взять и выпустить новую карту, открыть для нее счет и пользоваться ей. Но согласитесь, что в этом нет особого смысла, если Мир вам нужен просто для того, чтобы с комфортом платить с помощью смартфона. Как минимум неудобство заключается в том, что придется перекидывать деньги между карточками. Особенно оценят это госслужащие, которые ежегодно сдают справки о доходах, и каждый лишний счет требует заполнения дополнительных полей. Очень жаль, что не все банки поддерживают подобную возможность. Создать виртуальную карту Мир к уже существующему счету Tinkoff Black можно следующим образом:

  • Запустите приложение Тинькофф на вашем Андроид-смартфоне и авторизуйтесь в нем.
    • Как создать виртуальную карту Тинькофф. Новая карта автоматом подцепится к уже существующему счету. Фото.

    Новая карта автоматом подцепится к уже существующему счету.

  • Выберите счет Tinkoff Black. Причем нажать необходимо именно на счет, а не на карту. Имейте это в виду.
  • Рядом с вашей основной картой будет значок “+”. Нажмите на него.
    • Как создать виртуальную карту Тинькофф. Можно даже выбрать дизайн. Фото.

    Можно даже выбрать дизайн.

  • Выберите “Выпустить новую карту”.
  • На странице с вопросом, “Для кого вы хотите выпустить допкарту”, нажмите “Для себя”.
  • Выберите “Тип карты” виртуальная.
  • Отметьте понравившийся дизайн и завершите создание карты.

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В течение нескольких минут виртуальная карта Мир появится в приложении, и все реквизиты будут вам доступны для оплаты. На счете Tinkoff Black у вас будет отображаться две карточки, одна из которых будет с небольшой отметкой в виде облачка в верхнем правом углу.

Виртуальная кредитная карта Тинькофф

Но такой трюк можно провернуть не только с дебетовой, но и с кредитной картой. У меня в использовании есть, помимо Black еще и Платинум карта, которую тоже было бы удобно добавить в Mir Pay. Вот только не для всех пользователей доступен такой же простой выпуск виртуалки для кредитной карты:

  • Запустите приложение Тинькофф и авторизуйтесь в нем.
  • Выберите счет Tinkoff Platinum.
  • Если рядом с основной картой у вас нет значка “+”, то выйдете в главной меню и перейдите на вкладку “Чат”.
    • Виртуальная кредитная карта Тинькофф. Поддержка открыла карту буквально за пару минут. Фото.

    Поддержка открыла карту буквально за пару минут.

  • Найдите чат с поддержкой и составьте обращение для выпуска виртуальной карты Мир для уже существующего счета Tinkoff Platinum.
    • Виртуальная кредитная карта Тинькофф. У кого-то плюсика может не быть, и тогда поможет чат. Фото.

    У кого-то плюсика может не быть, и тогда поможет чат.

  • Если рядом с основной картой “+” все же будет, то просто выпустите допкарту по тому же принципу, что и для Tinkoff Black.

Я выпускал виртуальный Мир для кредитки год назад, и тогда сделать это самостоятельно было невозможно. Теперь даже у меня в приложении такая функция есть. В любом случае, если вам к счету нужна еще одна карта, а плюсика для добавления нет, то не спешите бежать открывать еще один счет. Пообщайтесь с поддержкой, и с высокой долей вероятности ваша проблема будет решена.

Как добавить карту в Мир Пей

После того как виртуальные карты мы выпустили, необходимо добавить их в Mir Pay. По умолчанию приложение предложит вам отсканировать карту с помощью камеры или приложить пластиковую карту к NFC и получить все данные автоматически. Но у нас карты виртуальные, поэтому оба эти варианта отпадают, и придется вводить все реквизиты вручную. Делается это следующим образом:

Как добавить карту в Мир Пей. Все реквизиты карты придется прописать вручную. Фото.

Все реквизиты карты придется прописать вручную.

  • Откройте приложение Тинькофф и выберите карту, которую хотите добавить в Mir Pay.
  • Пролистайте до блока “Реквизиты карты” и нажмите кнопку “Показать”.
  • Скопируйте номер карты и запомните остальные данные.
  • Скачайте приложение Mir Pay из Google Play или RuStore и запустите его.
  • Выберите вкладку “Карты” и нажмите “Добавить карту”.
  • В самом низу страницы выберите “Добавить вручную”.
  • Введите все реквизиты карты из приложения Тинькофф и следуйте инструкциям на экране смартфона.
  • Введите код из СМС-сообщения или PUSH-уведомления и дождитесь, пока система проверит карту и добавит ее в Mir Pay.
  • Перейдите в настройки смартфона и выберите раздел “Подключение и общий доступ”.
  • Пролистайте вниз и откройте “Бесконтактные платежи”.
  • В пункте “Оплата по умолчанию” установите Mir Pay.

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Теперь вам достаточно просто разблокировать телефон с помощью пароля или отпечатка пальца, поднести его к терминалу, и оплата пройдет автоматически. Смартфон сам запустит Mir Pay, и вам не потребуется никаких лишних движений для этого.

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