Чем отличается Андроид от Андроид ТВ на самом деле

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Иван Герасимов

Многие пользователи в 2023 году выбирают телевизоры со Смарт ТВ вместо обычных. Зачем, если можно наслаждаться не только ТВ-каналами, но и контентом со стриминговых сервисов? Так читатели нашего Телеграм-чата из всех операционок предпочитают именно Android TV, которая является наиболее гибкой системой, а вдобавок еще и сильно напоминает Андроид на смартфоне. Если присмотреться, то ОС реально напоминает свою мобильную версию, за исключением штатного лаунчера и элементов управления. Но на самом деле, Андроид и Андроид ТВ отличаются намного сильнее, поэтому считать их одинаковыми как минимум некорректно. Объясняем, чем отличается мобильный Андроид от Андроид ТВ на самом деле.

Чем отличается Андроид от Андроид ТВ на самом деле. Вот несколько важных отличий Андроид ТВ от мобильной версии, о которых должен знать каждый. Фото.

Вот несколько важных отличий Андроид ТВ от мобильной версии, о которых должен знать каждый

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Главный экран Андроид ТВ

Пожалуй, самое главное отличие Андроид ТВ от мобильной версии является дизайн главного экрана. Если на смартфоне перед вами оказывается рабочий стол с ярлыками и виджетами, но на телевизоре все представлено в виде плиток. С левой стороны расположены основные сервисы с рекомендациями контента, которые обновляются в фоновом режиме, сверху — закрепленные приложения, а чуть выше — поисковая строка с Гугл Ассистентом и другие элементы управления.

Главный экран Андроид ТВ. Главный экран Андроид ТВ кажется не таким удобным как у мобильной версии. Фото.

Главный экран Андроид ТВ кажется не таким удобным как у мобильной версии

Экран настраивается: ненужные приложения можно скрыть, а обновление в фоновом режиме — отключить. Так телевизор на Андроиде начнет работать быстрее. При этом поменять интерфейс встроенными инструментами нельзя — он един для всех устройств, включая ТВ-приставки. Лучший способ — установить лаунчер от смартфона, благодаря которому экран телевизора станет похожим на огромный планшет.

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Отличия приложений для Андроид ТВ и Андроид

На телевизор с Андроид ТВ можно установить практически любое приложение от смартфона. В 9 случаях из 10 оно точно запустится, но не факт, что будет корректно работать. Во-первых, некоторые программы не оптимизированы для экранов телевизоров. Во-вторых, они не поддерживают управление пультом. Так что, ваша любимая игра может работать некорректно на Андроид ТВ или приложение, рассчитанное на использование в вертикальной ориентации, попросту «упадет набок».

Отличия приложений для Андроид ТВ и Андроид. Некоторые приложения со смартфона на телевизоре и вовсе не запускаются. Фото.

Некоторые приложения со смартфона на телевизоре и вовсе не запускаются

Для того, чтобы пользователям было проще скачивать приложения на телевизор или приставку, есть отдельный Play Market для Андроид ТВ. Но вы сильно удивитесь, когда зайдете в него: в нем нет привычных программ, которые есть в Google Play на смартфоне, а сам магазин приложений выглядит немного иначе. В основном, там представлены стриминговые сервисы и плееры, но есть и браузеры.

Отличия приложений для Андроид ТВ и Андроид. Многие приложения для Андроид ТВ выглядят одинаково. Фото.

Многие приложения для Андроид ТВ выглядят одинаково

Многие приложения для Андроид ТВ имеют схожий интерфейс: слева располагается панель с разными вкладками, а их содержимое выводится на основную часть экрана. Многим пользователям такой внешний вид, кстати, не нравится, так как выглядит довольно громоздко, из-за чего приходится совершать много нажатий на пульте. В то же время, на смартфоне с Андроид интерфейс «причесан», а основные вкладки расположены внизу экрана, например, как у YouTube.

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Обновление Андроид ТВ для телевизоров

Обновление Андроид ТВ для телевизоров. Крупные обновления для Андроид ТВ приходят очень редко в отличие от смартфона. Фото.

Крупные обновления для Андроид ТВ приходят очень редко в отличие от смартфона

Если крупные обновления Андроид для смартфонов приходят хотя бы пару раз за 2-3 года, то об апдейтах Андроид ТВ можете вообще забыть. Далеко не каждый производитель занимается этим, так как телевизоры рассчитаны лишь на использование одной версии. При этом в 2023 году в продаже часто оказываются телевизоры и ТВ-приставки с Android 9 или Android 10, а большинство телевизоров с Android 11 до сих пор не получили следующую версию! Так что, предугадать, получится ли обновить Андроид на телевизоре, практически невозможно — вполне вероятно, что все это время вам придется пользоваться одной и той же версией.

Тем не менее, мелкие апдейты с небольшими исправлениями иногда приходят. Зачастую они устанавливаются незаметно от пользователя, поэтому после включения телевизора на экране меняются значки, а в Настройках появляются новые пункты меню.

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Настройки Андроид ТВ на телевизоре

Несмотря на то, что на Андроид ТВ можно получить root-доступ, остальные настройки будут сильно отличаться. Большинство параметров здесь направлено на удобство просмотра контента: яркость экрана, четкость картинки, качество звука — такие параметры здесь встречаются чаще всего. Есть и более глубокие настройки, в которых даже опытный пользователь не сможет толком разобраться — таких фишек нет в смартфонах.

Настройки Андроид ТВ на телевизоре. Настройки Андроида на телевизоре выглядят немного иначе. Фото.

Настройки Андроида на телевизоре выглядят немного иначе

Несмотря на то, что внешне меню настроек напоминает мобильный Андроид, на телевизоре некоторые параметры скрыты от глаз пользователя или спрятаны в других подпунктах. В частности, очень сложно найти инструменты управления приложениями, из-за чего их становится сложно отключить.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Несмотря на то, что Андроид для телевизоров кажется очень сложным и неудобным, в нем есть кое-что хорошее: например, все телевизоры зачастую оборудуются «чистым» Андроид ТВ и не имеют надстроек в виде оболочек. Кроме того, в них по умолчанию вшиты приложения Гугл: вот только их набор, скорее, носит развлекательный характер, поэтому ни почты, ни Гугл Хром вы здесь не найдете. Зато вы всегда их можете удалить вместе с другими встроенными программами: о том, как это сделать, читайте в нашем материале.

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