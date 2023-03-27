Чем отличается Андроид от Андроид ТВ на самом деле

Многие пользователи в 2023 году выбирают телевизоры со Смарт ТВ вместо обычных. Зачем, если можно наслаждаться не только ТВ-каналами, но и контентом со стриминговых сервисов? Так читатели нашего Телеграм-чата из всех операционок предпочитают именно Android TV, которая является наиболее гибкой системой, а вдобавок еще и сильно напоминает Андроид на смартфоне. Если присмотреться, то ОС реально напоминает свою мобильную версию, за исключением штатного лаунчера и элементов управления. Но на самом деле, Андроид и Андроид ТВ отличаются намного сильнее, поэтому считать их одинаковыми как минимум некорректно. Объясняем, чем отличается мобильный Андроид от Андроид ТВ на самом деле.

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Главный экран Андроид ТВ

Пожалуй, самое главное отличие Андроид ТВ от мобильной версии является дизайн главного экрана. Если на смартфоне перед вами оказывается рабочий стол с ярлыками и виджетами, но на телевизоре все представлено в виде плиток. С левой стороны расположены основные сервисы с рекомендациями контента, которые обновляются в фоновом режиме, сверху — закрепленные приложения, а чуть выше — поисковая строка с Гугл Ассистентом и другие элементы управления.

Экран настраивается: ненужные приложения можно скрыть, а обновление в фоновом режиме — отключить. Так телевизор на Андроиде начнет работать быстрее. При этом поменять интерфейс встроенными инструментами нельзя — он един для всех устройств, включая ТВ-приставки. Лучший способ — установить лаунчер от смартфона, благодаря которому экран телевизора станет похожим на огромный планшет.

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Отличия приложений для Андроид ТВ и Андроид

На телевизор с Андроид ТВ можно установить практически любое приложение от смартфона. В 9 случаях из 10 оно точно запустится, но не факт, что будет корректно работать. Во-первых, некоторые программы не оптимизированы для экранов телевизоров. Во-вторых, они не поддерживают управление пультом. Так что, ваша любимая игра может работать некорректно на Андроид ТВ или приложение, рассчитанное на использование в вертикальной ориентации, попросту «упадет набок».

Для того, чтобы пользователям было проще скачивать приложения на телевизор или приставку, есть отдельный Play Market для Андроид ТВ. Но вы сильно удивитесь, когда зайдете в него: в нем нет привычных программ, которые есть в Google Play на смартфоне, а сам магазин приложений выглядит немного иначе. В основном, там представлены стриминговые сервисы и плееры, но есть и браузеры.

Многие приложения для Андроид ТВ имеют схожий интерфейс: слева располагается панель с разными вкладками, а их содержимое выводится на основную часть экрана. Многим пользователям такой внешний вид, кстати, не нравится, так как выглядит довольно громоздко, из-за чего приходится совершать много нажатий на пульте. В то же время, на смартфоне с Андроид интерфейс «причесан», а основные вкладки расположены внизу экрана, например, как у YouTube.

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Обновление Андроид ТВ для телевизоров

Если крупные обновления Андроид для смартфонов приходят хотя бы пару раз за 2-3 года, то об апдейтах Андроид ТВ можете вообще забыть. Далеко не каждый производитель занимается этим, так как телевизоры рассчитаны лишь на использование одной версии. При этом в 2023 году в продаже часто оказываются телевизоры и ТВ-приставки с Android 9 или Android 10, а большинство телевизоров с Android 11 до сих пор не получили следующую версию! Так что, предугадать, получится ли обновить Андроид на телевизоре, практически невозможно — вполне вероятно, что все это время вам придется пользоваться одной и той же версией.

Тем не менее, мелкие апдейты с небольшими исправлениями иногда приходят. Зачастую они устанавливаются незаметно от пользователя, поэтому после включения телевизора на экране меняются значки, а в Настройках появляются новые пункты меню.

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Настройки Андроид ТВ на телевизоре

Несмотря на то, что на Андроид ТВ можно получить root-доступ, остальные настройки будут сильно отличаться. Большинство параметров здесь направлено на удобство просмотра контента: яркость экрана, четкость картинки, качество звука — такие параметры здесь встречаются чаще всего. Есть и более глубокие настройки, в которых даже опытный пользователь не сможет толком разобраться — таких фишек нет в смартфонах.

Несмотря на то, что внешне меню настроек напоминает мобильный Андроид, на телевизоре некоторые параметры скрыты от глаз пользователя или спрятаны в других подпунктах. В частности, очень сложно найти инструменты управления приложениями, из-за чего их становится сложно отключить.

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Несмотря на то, что Андроид для телевизоров кажется очень сложным и неудобным, в нем есть кое-что хорошее: например, все телевизоры зачастую оборудуются «чистым» Андроид ТВ и не имеют надстроек в виде оболочек. Кроме того, в них по умолчанию вшиты приложения Гугл: вот только их набор, скорее, носит развлекательный характер, поэтому ни почты, ни Гугл Хром вы здесь не найдете. Зато вы всегда их можете удалить вместе с другими встроенными программами: о том, как это сделать, читайте в нашем материале.