Самые дешёвые телефоны на Android с экраном 90 Гц

Повышенная частота обновления экрана – это одна из наиболее важных функций современных смартфонов. Ведь если вести профессиональную съёмку на продвинутые камеры, которыми оснащаются флагманы, вы скорее всего не будете, то с экраном будете взаимодействовать на постоянной основе. Поэтому куда приятнее работать с картинкой, которая обновляется быстро и плавно, нежели медленно и с подёргиваниями. Причём для этого даже не нужно покупать флагманский смартфон, потому что есть неплохие бюджетники в сегменте 15 тысяч рублей, которые оснащаются экраном с частотой 90 Гц.

Благодаря повышенной частоте обновления экрана, — а таковой может считаться любой показатель свыше 60 Гц, — увеличивается скорость обработки изображения на экране. Таким образом удаётся, во-первых, сгладить движение анимации, а, во-вторых, убрать остаточный след от траектории её движения.

Лучший дешёвый телефон на Android

Poco M3 Pro – это улучшенная версия оригинального Poco M3, которая вышла совсем недавно. За 12 тысяч рублей он предлагает отличный дизайн, тройную камеру с лазерной автофокусировкой, аккумулятор на 4500 мА*ч с поддержкой мощности 18 Вт и экран Fluid Display с частотой обновления 90 Гц.

Купить Poco M3 Pro

Благодаря адаптивной технологии Fluid Display новый Poco M3 Pro может динамично переключать частоту обновления с 60 Гц на 90 Гц в зависимости от сценария использования. В играх, ресурсоёмких приложениях и при просмотре видео включается режим 90 Гц, а на рабочем столе и в базовых программах – 60 Гц.

Какой смартфон Samsung купить

Galaxy M12 – ещё более доступный смартфон, чем Poco M3 Pro, который хоть и не отличается премиальным дизайном, с точки зрения функциональных возможностей очень хорош. За 11,5 тысяч рублей вы получаете экран на 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц, четыре камеры с разрешением 48 Мп и батарейку на 5000 мА*ч.

Купить Galaxy M12

Покупать Galaxy M12 лучше всего на Tmall. Там по промокоду ZHARA вы сможете урвать его по наиболее выгодной цене. Но поторопитесь. Летняя распродажа на AliExpress продлится недолго. Поэтому добавляйте смартфон в корзину, вводите промокод и оформляйте заказ. Доставка будет из России, поэтому аппарат привезут всего за 5-7 дней.

Что купить вместо Galaxy A52

Galaxy A32 только за счёт дизайна, актуального для смартфонов Samsung 2021 года, можно считать более продвинутой версией Galaxy M12. Он стоит всего 16 тысяч рублей по промокоду ZHARA и предлагает улучшенную камеру с разрешением 64 Мп, увеличенный до 4 ГБ объём ОЗУ и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Купить Galaxy A32

Здесь установлен 8-ядерный процессор собственного производства Samsung, который явно не хватает звёзд с неба. Но зато он поддерживает режим Game Boost, который разгоняет смартфон в играх и тяжёлых задачах. Короче, классная штука для недорогих аппаратов с не самым мощным железом. А уж за те деньги, что за него просят, вообще подарок.

Самый дешёвый смартфон OnePlus

OnePlus Nord N100 – самый дешёвый представитель сегодняшней подборки. Он стоит меньше 9 тысяч рублей, но при этом предлагает сопоставимый с другими моделями перечень характеристик. Это и 4 ГБ оперативки, и процессор Snapdragon 660, и 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, и ёмкая батарейка на 4500 мА*ч.

Купить OnePlus Nord N100

Правда, есть один нюанс. OnePlus, чтобы снизить себестоимость линейки Nord, сократила срок программной поддержки этих смартфонов. Поэтому они будут обновляться не два года, как все остальные устройства на Android, а только год. То есть единственное обновление, которое им светит, — это Android 12, что, впрочем, тоже неплохо.