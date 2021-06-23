Самые дешёвые телефоны на Android с экраном 90 Гц

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Повышенная частота обновления экрана – это одна из наиболее важных функций современных смартфонов. Ведь если вести профессиональную съёмку на продвинутые камеры, которыми оснащаются флагманы, вы скорее всего не будете, то с экраном будете взаимодействовать на постоянной основе. Поэтому куда приятнее работать с картинкой, которая обновляется быстро и плавно, нежели медленно и с подёргиваниями. Причём для этого даже не нужно покупать флагманский смартфон, потому что есть неплохие бюджетники в сегменте 15 тысяч рублей, которые оснащаются экраном с частотой 90 Гц.

90 Гц

Смартфоны с экраном 90 Гц необязательно должны стоить дорого

Благодаря повышенной частоте обновления экрана, — а таковой может считаться любой показатель свыше 60 Гц, — увеличивается скорость обработки изображения на экране. Таким образом удаётся, во-первых, сгладить движение анимации, а, во-вторых, убрать остаточный след от траектории её движения.

Лучший дешёвый телефон на Android

Poco M3 Pro

Poco M3 Pro — самый красивый бюджетный смартфон на Android

Poco M3 Pro – это улучшенная версия оригинального Poco M3, которая вышла совсем недавно. За 12 тысяч рублей он предлагает отличный дизайн, тройную камеру с лазерной автофокусировкой, аккумулятор на 4500 мА*ч с поддержкой мощности 18 Вт и экран Fluid Display с частотой обновления 90 Гц.

Купить Poco M3 Pro

Благодаря адаптивной технологии Fluid Display новый Poco M3 Pro может динамично переключать частоту обновления с 60 Гц на 90 Гц в зависимости от сценария использования. В играх, ресурсоёмких приложениях и при просмотре видео включается режим 90 Гц, а на рабочем столе и в базовых программах – 60 Гц.

Какой смартфон Samsung купить

Galaxy M12

Galaxy M12 и дёшев, и хорош с аппаратной точки зрения

Galaxy M12 – ещё более доступный смартфон, чем Poco M3 Pro, который хоть и не отличается премиальным дизайном, с точки зрения функциональных возможностей очень хорош. За 11,5 тысяч рублей вы получаете экран на 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц, четыре камеры с разрешением 48 Мп и батарейку на 5000 мА*ч.

Купить Galaxy M12

Покупать Galaxy M12 лучше всего на Tmall. Там по промокоду ZHARA вы сможете урвать его по наиболее выгодной цене. Но поторопитесь. Летняя распродажа на AliExpress продлится недолго. Поэтому добавляйте смартфон в корзину, вводите промокод и оформляйте заказ. Доставка будет из России, поэтому аппарат привезут всего за 5-7 дней.

Что купить вместо Galaxy A52

Galaxy A32

Galaxy A32 сзади выглядит всяко лучше, чем спереди

Galaxy A32 только за счёт дизайна, актуального для смартфонов Samsung 2021 года, можно считать более продвинутой версией Galaxy M12. Он стоит всего 16 тысяч рублей по промокоду ZHARA и предлагает улучшенную камеру с разрешением 64 Мп, увеличенный до 4 ГБ объём ОЗУ и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Купить Galaxy A32

Здесь установлен 8-ядерный процессор собственного производства Samsung, который явно не хватает звёзд с неба. Но зато он поддерживает режим Game Boost, который разгоняет смартфон в играх и тяжёлых задачах. Короче, классная штука для недорогих аппаратов с не самым мощным железом. А уж за те деньги, что за него просят, вообще подарок.

Самый дешёвый смартфон OnePlus

OnePlus Nord

OnePlus Nord — единственный модельный ряд смартфонов, которые официально будут обновляться всего год

OnePlus Nord N100 – самый дешёвый представитель сегодняшней подборки. Он стоит меньше 9 тысяч рублей, но при этом предлагает сопоставимый с другими моделями перечень характеристик. Это и 4 ГБ оперативки, и процессор Snapdragon 660, и 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, и ёмкая батарейка на 4500 мА*ч.

Купить OnePlus Nord N100

Правда, есть один нюанс. OnePlus, чтобы снизить себестоимость линейки Nord, сократила срок программной поддержки этих смартфонов. Поэтому они будут обновляться не два года, как все остальные устройства на Android, а только год. То есть единственное обновление, которое им светит, — это Android 12, что, впрочем, тоже неплохо.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Huawei
Администрация Джо Байдена «не видит причин» снимать санкции с Huawei. Почему?

За историей, которая разворачивается вокруг Huawei, мы следим уже около двух лет. Началось все с простого скандала и обвинений в том, что Huawei работает на правительство Китая и тем самым угрожает национальной безопасности США. С того момента сначала компанию лишили доступа к сервисам Google. Потом начались все новые и новые запреты. В течение всего этого времени многие думали, что проблема в личном отношении Дональда Трампа к этому вопросу. Сейчас администрация Белого дома сменилась и многие думали, что ситуация вокруг Huawei тоже станет другой. Но, как оказалось, не все так просто. Сам Джо Байден пока ничего не говорил об этом, но представители его администрации дали понять, что ситуация в ближайшее время меняться не будет. Так чего нам ждать?

Читать далее
Redmi K40
6 причин купить игровой смартфон Redmi K40

Несколько недель назад китайский производитель Redmi выпустил свой первый игровой смартфон. Игровая версия Redmi K40 - это устройство, которое имеет несколько функций, делающих его привлекательным. По словам Лу Вейбинга, генерального менеджера бренда Redmi, целевой объем продаж этого устройства составляет 1,7 миллиона единиц. Это примерно столько, сколько было продано в прошлом году игровых смартфонов в огромном Китае. На удивление, это нельзя назвать какими-то нереальными цифрами, и то, что сказал Вейбинг, в целом похоже на реальность. У этого устройства хватает минусов и о них было сказано немало, но давайте попробуем найти в нем плюсы и понять, действительно ли он так хорош при своей относительно невысокой цене.

Читать далее
Почему телефоны стали такими, какие они есть? Это ужасно!

Вам не кажется, что дизайн смартфонов стал каким-то скучным? Он просто есть и все! При этом дизайнеры месяцами придумывают новые варианты того, как будет выглядеть новинка, но по факту не меняется буквально ничего. Одно время Huawei пыталась предложить новые градиенты, но это тоже было промежуточным решением. Да и где они сейчас со своими градиентами? Может быть я просто очень много пользуюсь разными смартфонами по работе и в жизни и они мне приелись? Возможно, вы со мной не согласитесь, но мир смартфонов стал по-настоящему скучным. В нем нет ничего нового и никто не может позволить себе ”похулиганить”. Я деже не говорю о возвращении тех времен, когда я школьником заходил в салоны связи и брал свежий выпуск каталога, чтобы просто понаслаждаться разнообразием форм и цветов. Тогда мы издалека могли узнать все знаковые модели. А что сейчас?

Читать далее
Новый комментарий