США запрещает MediaTek продавать чипы Huawei… Чтобы делать это самим

Есть много шуток и присказок на тему того, что сейчас происходит между Китаем и США. Кто-то верит, что это идейная борьба, и одни ведут экономическую войну с другими только их соображений идеалов, за которые они борются. Например, демократия, безопасность и тому подобное. На самом деле, это все чистой воды бизнес. Нам уже не раз доказали, что главное во всей этой ситуации — деньги. При том, когда речь идет о столь высоком уровне, ставки становятся такими, что стороны готовы на любые относительно законные действия, чтобы только добиться своего в этом нелегком деле. И вот снова мы пришли к тому, что очередной запрет США нацелен на получение прибыли с продажи оборудования для 5G.

Санкции Huawei

На днях появилась информация о том, что США удалось убедить MediaTek сократить поставки чипов 5G для Huawei. С одной стороны, все логично. Китайская компания находится под санкциями, а США старается задушить ее. Влиять на американские компании просто — им достаточно запретить сотрудничество. С иностранными компаниями сложнее и надо или договариваться, или запугивать.

Вот только такое объяснение оказывается слишком простым. На деле все немного (или намного) сложнее, и против идеологической борьбы опять выступают деньги и не более того.

На этот раз запрет или просьба не сотрудничать с китайской компанией, судя по всему, связана с тем, что поставлять чипы 5G для Huawei планирует никто иной, как Qualcomm — американская компания.

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Huawei с чипами Qualcomm

Как сообщается, Qualcomm уже готова отгружать чипы для Huawei, но сначала ей надо получить разрешение от американских властей. Такое разрешение получить можно, ведь строгого запрета на торговлю с китайскими компаниями нет, есть просто список таких компаний, которые могут представлять угрозу национальной безопасности из-за своих связей с коммунистической партией Китая (КПК). Если сотрудничество с точки зрения экспертов не повлияет на безопасность, его можно разрешить.

Ожидается, что такое одобрение будет получено Qualcomm уже в середине июля. Тогда можно будет начинать торговлю с потенциальным противником, который не так страшен и опасен для США, как нам говорили ранее.

Если все действительно так, в чем многие почти не сомневаются, то такой ход имеет смысл, ведь так США в целом и Qualcomm в частности смогут вернуть свои компоненты в устройства Huawei на своих условиях. В результате они получат не только огромные деньги с заказов компании, но и смогут диктовать свои требования. По сути Huawei может оказаться у них на крючке.

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MediaTek и Huawei

Впрочем, MediaTek пока отрицает эту информацию и называет новости о сокращении продаж чипов Huawei ”беспочвенными”. Не соглашается с этим и министерство экономики Тайваня. Оно заявляет, что не получало никакого запроса от правительства США и ничего не знает об этом. На самом деле, это ничего не значит и нельзя с уверенностью говорить о том, что такого действительно не было. Вполне возможно, что и MediaTek, и министерство экономики просто не готовы говорить об этом и пока выдерживают паузу.

MediaTek в настоящее время является одной из нескольких компаний, к которым обратилась Huawei, чтобы компенсировать потери своего основного поставщика чипов, TSMC. Этот гигант не может принимать новые заказы от Huawei и просто доделывает то, что было заказано ранее.

По одной информации, это связано с тем, что TSMC производит чипы с использованием американских технологий, а именно такое производство сейчас запрещено для Huawei. По другой информации, TSMC формально может продолжать выпуск продукции, но американское правительство договорилось с компанией и обеспечило им более широкое присутствие на американском рынке, и даже разрешило построить там завод. Обе версии могли заставить гиганта отказаться от производства чипов для Huawei. Это большой и даже огромный клиент, которые покупает более 10 процентов продукции, выпускаемой TSMC, но есть то, ради чего можно отказаться от такого сотрудничества.

MediaTek тоже крупный игрок на рынке чипов и потенциально может очень сильно пригодиться Huawei для работы над преодолением санкций и ограничений. Компании могли бы наладить партнерские отношения и заняться производством чипов для огромного количества смартфонов Huawei, которые даже сейчас очень неплохо продаются.

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Сама MediaTek просто не может не быть заинтересована в таком сотрудничестве, ведь только смартфонов в год Huawei продает больше двухсот миллионов штук. Такой лакомый кусок хотели бы откусить все. Но, судя по всему, не хочет оставаться в стороне и Qualcomm. Потенциально, даже если она будет компенсировать MediaTek стоимость каждого чипа, который она откажется продавать Huawei, американцы все равно будут в плюсе. Они смогут делать с Huawei, что угодно.

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Пока это только слухи, но слишком уж реалистично они выглядят, тем более, американской стороне есть, чем заинтересовать MediaTek, чтобы та отказалась или просто сократила сотрудничество с Huawei. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока, спустя больше чем год с момента введения первых санкций, интерес к ситуации не падает, так как в ней постоянно появляются какие-то новые детали.