Выбираем пульт для телевизора Смарт ТВ. Здесь лучшие варианты, которые не купить в магазине

Наличие Андроид ТВ с Гугл Ассистентом в телевизоре вовсе не означает того, что вам не понадобится пульт. Голосовой помощник частично поможет найти нужные фильмы или открыть приложения, но он не всегда срабатывает корректно, а функциональность в отдельных программах может быть ограничена. Если вы его потеряли, сломали или просто хотите прокачать телевизор, просто закажите хороший пульт для Андроид ТВ, а мы подскажем, какой лучше выбрать. Вот 5 достойных моделей, которые сделают управление телеком или Смарт-приставкой станет проще — их не купить в обычных магазинах!

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Пульт для телевизора с аэромышью

Пульт для Смарт ТВ с гироскопом — универсальный гаджет, который облегчит управление телевизором. Его суть в том, что можно перемещать курсор по экрану, выбирая нужные пункты и приложения. Для этого вам подойдет модель G10S Pro с поддержкой частоты 2.4 ГГц — просто подключаете адаптер из комплекта в USB-разъём монитора или ТВ и пользуетесь! Кроме того, он работает с Bluetooth 5.0 — в этом случае, достаточно просто связать пульт с телевизором или приставкой через настройки!

У него есть подсветка кнопок в отличие от комплектных стандартных пультов «из коробки», поэтому управлять телевизором в темноте будет нереально удобно. Вдобавок он хорошо лежит в руке, все основные кнопки для Смарт ТВ расположены продуманно и нет цифровых клавиш, что делает пульт компактным.

Пульт с аэромышью

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Удобный пульт для пожилых людей

Несмотря на внешнюю простоту стандартного пульта для Андроид ТВ, он все же имеет много клавиш небольшого размера, поэтому пользоваться им не всегда удобно. Особенно, если речь о людях с плохим зрением или пожилых родственника. Нашли для вас шикарную модель: она имеет не только удобные кнопки, но и большой размер — примерно 18*5 см!

У пульта есть зеленая подсветка, которую видно даже днем — она регулируется по нажатию отдельной клавиши. В остальном, здесь основной набор кнопок: управление громкостью, переключение каналов, включая два любимых, а также меню. Идеальный пульт для пожилых людей, с которым они не собьют настройки, не оставшись без ТВ.

Пульт для пожилых людей

Недорогой пульт для телевизора Самсунг

Андроид-приставки, в отличие от телевизоров, поставляются в комплекте с очень простыми пультами без цифровых кнопок. Хотите такой для своего Смарт ТВ, но чуть больших размеров? Вот же он! Качество сборки здесь чуть ниже, чем у оригинала, но так ли это важно? Во-первых, он расходует меньше энергии, так как работает на основе ИК-порта, а не Bluetooth как у оригинала — благодаря этому батареек в пульте хватит надолго.

Во-вторых, на лицевую панель вынесены все основные кнопки управления, включая виртуальную цифровую клавиатуру. Это изогнутый пульт, который идеально ложится в ладонь в отличие от стандартного, который поставляется с большинством Смарт-телевизоров.

Простой пульт для ТВ

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Пульт с клавиатурой для Андроид ТВ

Далеко не все пульты для Смарт-телевизоров представляют собой черный пластиковый брусок с кнопками! Есть и более продвинутые модели, которые выглядят ультрасовременно — чуть ли не круче смартфонов! Вот удобный пульт с клавиатурой, который поможет вам быстрее вводить пароли от учетных записей и просто выполнять поиск на Андроид ТВ.

С одной стороны у него установлены обычные клавиши для управления Смарт ТВ, а с обратной — компактная QWERTY-клавиатура, включая Shift, Ctrl и Enter. Все это пригодится вам в играх! При этом пульт имеет глянцевую переднюю панель, где все клавиши сдвинуты ближе к середине для более простого управления.

Пульт-клавиатура на Андроид ТВ

Стоит ли покупать клавиатуру для Андроид ТВ

Ну, и раз уж мы заговорили об универсальности, то вот вам полноценная клавиатура для телевизора со Смарт ТВ: она оснащена не только кнопками, но и сенсорной панелью, поэтому можно без проблем подключать ее и к ПК или консолям — в комплекте поставляется адаптер на 2,4 ГГц как раз для сопряжения.

Эта клавиатура с высокой оценкой также оборудована подсветкой и работает от батареек, так что, при случае вы можете быстро их заменить и продолжить работу. Бренд Rii вообще считается одним из лучших на рынке, о чем свидетельствуют положительные отзывы покупателей — прочтите их перед заказом, чтобы знать все нюансы подключения.

Клавиатура для телевизора