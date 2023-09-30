Как добавить SMART TV на любой телевизор с помощью стика на Android TV. Личный опыт

У многих дома стоят очень неплохие, но при этом старые телевизоры с большой диагональю. Даже спустя много лет после покупки они работают, как в первый день, и не требуют никакого ремонта и дополнительных вложений. Вот только у большинства из них нет никаких умных функций. Вы не можете вывести их в интернет, установить приложения и пользоваться популярными онлайн кинотеатрами, стриминговыми сервисами и прочими благами SMART TV. Но это недоразумение очень легко можно исправить, просто подключив к вашему телевизору через HDMI Xiaomi Mi TV Stick 4K на Android TV.

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С помощью него вы сможете добавить Смарт ТВ на любой телевизор который оснащен разъемом HDMI, и сможете наслаждаться любимыми фильмами через привычные приложения. Протестировали стик от Сяоми и теперь готовы рассказать о всех его плюсах и минусах и помочь определиться с тем, стоит ли его покупать.

Зачем нужна ТВ приставка

Чтобы вы понимали, как я пришел к покупке Xiaomi Mi TV Stick 4K, начну немного издалека. У меня дома стоит три телевизора, и все из коробки поддерживают SMART TV и установку приложений. Однако один из них — изогнутый Samsung на 40 дюймов, я покупал в далеком 2016 году. То ли в силу возраста, то ли по каким-то другим причинам пользоваться приложениями на нем стало просто невыносимо. Они запускались по несколько минут, и не всегда процесс завершался успешно. Сброс до заводских настроек абсолютно никак не менял ситуацию.

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С учетом того, что этот ТВ отправился в комнату к сыну, а ребенок хочет иногда смотреть мультики и Ютуб, то надо было что-то решать. Другого варианта, как воспользоваться какой-либо приставкой на Андроид ТВ, у меня не было. Вот только сами приставки надо где-то размещать, что не всегда удобно, особенно если телевизор висит на стене. Поэтому было решено заказать стик. Он вставляется сразу в HDMI разъем телевизора, не занимает места на тумбочке и при этом работает очень шустро.

Как подключить Mi Stick к телевизору

Если вы уже побежали заказывать Xiaomi Mi TV Stick 4K для своего телевизора, то не спешите и сначала узнайте про все его минусы. Первое, что может вам не понравиться, это то, что ему требуется отдельное питание. Многие советуют подключить провод в USB-разъем на самом телевизоре, но у меня такая комбинация не заработала. Операционная система ТВ думала, что в ней подключили флешку, и постоянно пыталась открыть файловую систему стика. Поэтому пришлось занять одну розетку. Благо, что она была.

Второй минус, с которым можно столкнуться — это отсутствие места для подключения Xiaomi Mi TV Stick 4K. Многие сравнивают стики с флешками. По форме они действительно их напоминают. Но по факту любой стик значительно длиннее. Из-за этого с подключением его к HDMI могут возникнуть проблемы. В районе разъемов у каждого телевизора есть специальная выемка для подключения кабелей и другой периферии. Так вот, иногда она бывает недостаточно большой, чтобы в нее вошел стик. Поэтому будьте готовы, что располагаться он у вас будет, как и у меня, на излом. Вот только не возникнет ли проблем с HDMI при таком подключении через какое-то время, совершенно не ясно.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV Stick 4k

После минусов самое время обсудить и его плюсы. Пульт от Xiaomi Mi TV Stick 4K подключается к нему по Bluetooth. Следовательно, никакого ИК в нем нет, и управлять старыми телевизорами он не сможет. Но это только в теории. При первой настройке стик запросит у вас доступ к ТВ, и как только вы его дадите, то сможете включать телевизор с пульта от стика и регулировать громкость. В итоге я теперь пользуюсь только одним пультом для управления телеком. После включения сразу открывается интерфейс Ми Стика и все работает как надо.

Отдельно стоит отметить и скорость работы Xiaomi Mi TV Stick 4K. В эту версию установлено 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти для установки приложений. Надо отдать должное, система оптимизирована очень круто, и программы открываются практически мгновенно. Не советую брать обычную версию Ми ТВ Стик. В ней всего 1 ГБ ОЗУ, и этого может уже не хватить для нормального функционирования системы.

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Сразу позволю дать небольшой совет по использованию Xiaomi Mi TV Stick 4K. Перед тем как выключить телевизор и пойти спать, я рекомендую вам нажимать на кнопку с кругом для выхода в основное меню. Тогда последующий запуск стика будет происходить значительно быстрее. Естественно, одним из главных преимуществ Xiaomi Mi TV Stick 4K является Андроид ТВ. Вы можете поставить любые приложения, в том числе и MovieLab, про который мы уже рассказывали. Он даст вам доступ даже к тем фильмам, правообладатели которых ушли из России, и контракты с привычными стримингами уже закончились. Кстати, чтобы узнать, как закинуть APK на Ми Стик и установить программу, можете воспользоваться нашей инструкцией.

В общем, если проблем с дополнительной розеткой возле телевизора и местом для подключения Стика у вас нет, то смело рекомендую Xiaomi Mi TV Stick 4K к покупке. Вещь действительно хорошая и позволяет вдохнуть жизнь в любой старый телевизор с HDMI. Если у вас на даче есть Wi-Fi, то можете взять его даже туда. Тогда любимые фильмы будут вас сопровождать везде.

Купить Xiaomi Mi TV Stick 4k