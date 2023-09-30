Как добавить SMART TV на любой телевизор с помощью стика на Android TV. Личный опыт

  2. Темы
  3. Гаджеты
Кирилл Пироженко

У многих дома стоят очень неплохие, но при этом старые телевизоры с большой диагональю. Даже спустя много лет после покупки они работают, как в первый день, и не требуют никакого ремонта и дополнительных вложений. Вот только у большинства из них нет никаких умных функций. Вы не можете вывести их в интернет, установить приложения и пользоваться популярными онлайн кинотеатрами, стриминговыми сервисами и прочими благами SMART TV. Но это недоразумение очень легко можно исправить, просто подключив к вашему телевизору через HDMI Xiaomi Mi TV Stick 4K на Android TV.

Как добавить SMART TV на любой телевизор с помощью стика на Android TV. Личный опыт. Xiaomi Mi TV Stick 4K может превратить любой телевизор в умный. Источник: xiaomi.moscow. Фото.

Xiaomi Mi TV Stick 4K может превратить любой телевизор в умный. Источник: xiaomi.moscow

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

С помощью него вы сможете добавить Смарт ТВ на любой телевизор который оснащен разъемом HDMI, и сможете наслаждаться любимыми фильмами через привычные приложения. Протестировали стик от Сяоми и теперь готовы рассказать о всех его плюсах и минусах и помочь определиться с тем, стоит ли его покупать.

Зачем нужна ТВ приставка

Зачем нужна ТВ приставка. Стик не занимает много места, при этом добавляет огромное количество функций вашему ТВ. Источник: hi-stores.ru. Фото.

Стик не занимает много места, при этом добавляет огромное количество функций вашему ТВ. Источник: hi-stores.ru

Чтобы вы понимали, как я пришел к покупке Xiaomi Mi TV Stick 4K, начну немного издалека. У меня дома стоит три телевизора, и все из коробки поддерживают SMART TV и установку приложений. Однако один из них — изогнутый Samsung на 40 дюймов, я покупал в далеком 2016 году. То ли в силу возраста, то ли по каким-то другим причинам пользоваться приложениями на нем стало просто невыносимо. Они запускались по несколько минут, и не всегда процесс завершался успешно. Сброс до заводских настроек абсолютно никак не менял ситуацию.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

С учетом того, что этот ТВ отправился в комнату к сыну, а ребенок хочет иногда смотреть мультики и Ютуб, то надо было что-то решать. Другого варианта, как воспользоваться какой-либо приставкой на Андроид ТВ, у меня не было. Вот только сами приставки надо где-то размещать, что не всегда удобно, особенно если телевизор висит на стене. Поэтому было решено заказать стик. Он вставляется сразу в HDMI разъем телевизора, не занимает места на тумбочке и при этом работает очень шустро.

Как подключить Mi Stick к телевизору

Если вы уже побежали заказывать Xiaomi Mi TV Stick 4K для своего телевизора, то не спешите и сначала узнайте про все его минусы. Первое, что может вам не понравиться, это то, что ему требуется отдельное питание. Многие советуют подключить провод в USB-разъем на самом телевизоре, но у меня такая комбинация не заработала. Операционная система ТВ думала, что в ней подключили флешку, и постоянно пыталась открыть файловую систему стика. Поэтому пришлось занять одну розетку. Благо, что она была.

Как подключить Mi Stick к телевизору. Вот так выглядит подключенный Xiaomi Mi TV Stick 4K при недостатке свободного места. Фото.

Вот так выглядит подключенный Xiaomi Mi TV Stick 4K при недостатке свободного места

Второй минус, с которым можно столкнуться — это отсутствие места для подключения Xiaomi Mi TV Stick 4K. Многие сравнивают стики с флешками. По форме они действительно их напоминают. Но по факту любой стик значительно длиннее. Из-за этого с подключением его к HDMI могут возникнуть проблемы. В районе разъемов у каждого телевизора есть специальная выемка для подключения кабелей и другой периферии. Так вот, иногда она бывает недостаточно большой, чтобы в нее вошел стик. Поэтому будьте готовы, что располагаться он у вас будет, как и у меня, на излом. Вот только не возникнет ли проблем с HDMI при таком подключении через какое-то время, совершенно не ясно.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV Stick 4k

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV Stick 4k. С помощью пульта от Стика можно включать телевизор и управлять громкостью. Источник: trashbox.ru. Фото.

С помощью пульта от Стика можно включать телевизор и управлять громкостью. Источник: trashbox.ru

После минусов самое время обсудить и его плюсы. Пульт от Xiaomi Mi TV Stick 4K подключается к нему по Bluetooth. Следовательно, никакого ИК в нем нет, и управлять старыми телевизорами он не сможет. Но это только в теории. При первой настройке стик запросит у вас доступ к ТВ, и как только вы его дадите, то сможете включать телевизор с пульта от стика и регулировать громкость. В итоге я теперь пользуюсь только одним пультом для управления телеком. После включения сразу открывается интерфейс Ми Стика и все работает как надо.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV Stick 4k. Новый интерфейс Android TV стик переваривает намного лучше, чем телевизор Xiaomi. Фото.

Новый интерфейс Android TV стик переваривает намного лучше, чем телевизор Xiaomi

Отдельно стоит отметить и скорость работы Xiaomi Mi TV Stick 4K. В эту версию установлено 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти для установки приложений. Надо отдать должное, система оптимизирована очень круто, и программы открываются практически мгновенно. Не советую брать обычную версию Ми ТВ Стик. В ней всего 1 ГБ ОЗУ, и этого может уже не хватить для нормального функционирования системы.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV Stick 4k. Стик получает обновления операционной системы как и приставка с телевизором. Фото.

Стик получает обновления операционной системы как и приставка с телевизором

Сразу позволю дать небольшой совет по использованию Xiaomi Mi TV Stick 4K. Перед тем как выключить телевизор и пойти спать, я рекомендую вам нажимать на кнопку с кругом для выхода в основное меню. Тогда последующий запуск стика будет происходить значительно быстрее. Естественно, одним из главных преимуществ Xiaomi Mi TV Stick 4K является Андроид ТВ. Вы можете поставить любые приложения, в том числе и MovieLab, про который мы уже рассказывали. Он даст вам доступ даже к тем фильмам, правообладатели которых ушли из России, и контракты с привычными стримингами уже закончились. Кстати, чтобы узнать, как закинуть APK на Ми Стик и установить программу, можете воспользоваться нашей инструкцией.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV Stick 4k. При покупке Xiaomi Mi TV Stick 4K вы получите даже блок питания в комплекте. Источник: dignited.com. Фото.

При покупке Xiaomi Mi TV Stick 4K вы получите даже блок питания в комплекте. Источник: dignited.com

В общем, если проблем с дополнительной розеткой возле телевизора и местом для подключения Стика у вас нет, то смело рекомендую Xiaomi Mi TV Stick 4K к покупке. Вещь действительно хорошая и позволяет вдохнуть жизнь в любой старый телевизор с HDMI. Если у вас на даче есть Wi-Fi, то можете взять его даже туда. Тогда любимые фильмы будут вас сопровождать везде.

Купить Xiaomi Mi TV Stick 4k

Теги
Лонгриды для вас
Это недорогой планшет на Android 13 идеален для работы и учебы. Его можно купить со скидкой и подарками

Несмотря на то, что производителям за долгие годы так и не удалось превратить планшеты в полноценную замену ноутбуку, эти устройства по-прежнему пользуются бешеным спросом у пользователей. Более того, наиболее актуальными считаются недорогие планшеты для учебы и работы, так как они идеальны по соотношению цена-качество. К сожалению, некоторые производители пользуются этим и экономят на железе или качественной сборке, что причиняет боль покупателю. Не хотите попасть на крючок и выкинуть деньги зря? Тогда смотрите, что умеет Oscal Pad 15 - новый планшет на Андроид, который только-только появился в продаже.

Читать далее
5 недорогих 50-дюймовых телевизоров на Андроид ТВ, которые я бы купил себе

Казалось бы, что может быть проще, чем купить телевизор. Пришел в магазин, посмотрел на картинку и выбрал тот, который нравится. Вот только есть во всей этой процедуре парочка проблем. Во-первых, покупать в рознице большую часть техники стало дороговато, а во-вторых, промо ролики, которые крутят в магазинах, даже из самого плохого телека сделают конфетку. Именно поэтому это совершенно не наш путь. К тому же проверить скорость работы на месте и удобство операционной системы вам особо никто не даст.

Читать далее
В ближайшее время Samsung обновит SmartTag и выпустит новые наушники

Помните устройство, которое Samsung выпустила после того, как Apple показала свой Air Tag — метку для поиска вещей, которую можно повесить на ключи, кошелек или другие предметы и относительно легко находить в случае потери? Сейчас история получила свое продолжение. Корейская компания не просто хочет выпустить новый трекер, но и знает, как его улучшить. Пока у нас нет точной даты, но есть инсайдерские данные, которые говорят о том, как сильно новинка будет отличаться от прошлой модели. Но Samsung не ограничится только трекером, а выпустит еще одно обновление своего очень крутого устройства.

Читать далее