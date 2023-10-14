Недорогие, но очень хорошие Смарт-приставки на Android TV, которые можно купить до 2000 рублей

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Иван Герасимов

Мир Андроид-приставок для телевизора невероятно огромен. Во-первых, такой ассортимент гаджетов позволяет вам сэкономить на покупке Смарт-телевизора, а во-вторых, вы всегда можете выбрать то устройство, которое вам по карману. Несомненно, самые лучшие те, что стоят около 10 000 рублей, но и более доступные модели не стоит списывать со счетов. В чем-то, конечно, придется пойти на уступки, например, в объеме памяти или охлаждении, но в большинстве случаев вам это никак не помешает смотреть фильмы на Андроид ТВ. Вот самые лучшие ТВ-боксы до 2000 рублей, которые точно вас не разочаруют.

Недорогие, но очень хорошие Смарт-приставки на Android TV, которые можно купить до 2000 рублей. Это лучшие Андроид-приставки, которые стоят дешевле 2000 рублей. Фото.

Это лучшие Андроид-приставки, которые стоят дешевле 2000 рублей

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Недорогая Смарт ТВ приставка

На первое место я решил поставить неочевидную модель — T95 Max, которая появилась в 2023 году. У нее самый симпатичный дизайн из всех, что я видел, так что, она выделяется на фоне остальных хотя бы им. Работает приставка для телевизора на Android 12 по умолчанию, а не на 11-й версии, как остальные, причем наличие этой операционки позволяет гаджету работать очень шустро даже с 1 Гб оперативки. Недорогой ТВ-бокс имеет чипсет среднего уровня Allwinner H618, который потянет видео в 6К, то есть, с 4К проблем точно не возникнет.

Недорогая Смарт ТВ приставка. T95 Max — одна из лучших приставок с Андроидом до 2000 рублей. Фото.

T95 Max — одна из лучших приставок с Андроидом до 2000 рублей

Напрямую можно подключить HDMI, Ethrenet, карту памяти или периферию с USB. Вроде, все хорошо, но есть и нюансы: например, радиатор расположен снизу, поэтому Андроид-приставка может сильно греться, если поставить ее неправильно. В остальном, можно смело брать базовую комплектацию с 1 ГБ ОЗУ и 8 Гб хранилища, чтобы надолго забыть о покупке нового телевизора!

Хорошая Смарт-приставка

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Мощный ТВ-бокс на Андроиде

Не могу не посоветовать вам приставку Transpeed: выглядит довольно старомодно (ох уж эти часы), но внутри вас ждет производительное железо. Фишка в том, что это невероятно компактный ТВ-бокс со Смарт ТВ, который при этом поддерживает видео в 8K, хотя работает на том же чипе, что и предыдущий вариант. Зато в базовой комплектации сразу 2 Гб RAM и 16 Гб хранилища менее чем за две тысячи рублей.

Мощный ТВ-бокс на Андроиде. Гаджеты от Transpeed отличаются высоким качеством сборки и хорошим охлаждением. Фото.

Гаджеты от Transpeed отличаются высоким качеством сборки и хорошим охлаждением

Поддерживает Wi-Fi 2,4 Ггц, а также 5 Ггц, практически не греется и даже подходит для интернет-серфинга. В комплекте есть удобный пульт специально для Смарт ТВ без цифровых кнопок, так что, надо брать, пока ТВ-приставка продается со скидкой.

Мощный бокс с 8К

Что купить вместо Xiaomi Mi TV Stick

А вот и хороший аналог Mi TV Stick подоспел — DQ03 TV Stick, который по сути им же и является. Зато он стоит дешевле, чем похожие устройства от Сбера или Яндекса, а также не занимает розетку, получая питание от USB. Но есть и нюансы: отсутствие Bluetooth, шаткая конструкция, которую легко поломать, если случайно задеть, а также отсутствие охлаждения.

Что купить вместо Xiaomi Mi TV Stick. Этот классный ТВ стик заменит вам гаджет от Xiaomi. Фото.

Этот классный ТВ стик заменит вам гаджет от Xiaomi

Все это нивелируется простым интерфейсом Android TV с сертификацией Гугл, а также 1 или 2 Гб оперативки с минимальной разницей в цене — обе комплектации стоят дешевле 2000 рублей. Есть поддержка 4К и карт памяти до 128 Гб — пожалуй, лучший стик на Андроид для телевизора в своей ценовой категории.

Аналог MI TV Stick

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Какую приставку Смарт ТВ купить

Но даже в сегменте до 2000 рублей есть и знакомые бренды с упрощенными версиями своих гаджетов. Например, X96 mini — проверенный временем хороший ТВ-бокс на Андроиде, который отличается от продвинутых моделей линейки более возрастным процессором Amlogic S905W2, памятью DDR3 и максимальным разрешением в 4К.

Какую приставку Смарт ТВ купить. X96 mini — хороший ТВ-бокс по невысокой цене. Фото.

X96 mini — хороший ТВ-бокс по невысокой цене

Даже при не самом хорошем охлаждении приставка с Андроид ТВ работает быстро и нагревается в пределах нормы (не более 72 градусов) и имеет удобный «плиточный» лаунчер. В общем, годный ТВ-бокс от известного бренда, который с высокой долей вероятности будет время от времени обновляться, так что, если решите купить недорогую приставку со Смарт ТВ, то помните про этот вариант.

Мощная приставка с Андроидом

Недорогая Смарт приставка с высоким рейтингом

Вот еще один проверенный вариант — H96 Max с поддержкой 4К. Удобная приставка с Андроидом для телевизора хороша всем: и неприметным внешним видом без лишних вставок и огоньков, и железом, и даже собственной прошивкой. Работает шустро и очень хорошо охлаждается, так как практически вся нижняя часть — это большая решетка, поэтому нагрев здесь в пределах нормы.

Недорогая Смарт приставка с высоким рейтингом. H96 Max — еще один хороший гаджет, который можно купить недорого. Фото.

H96 Max — еще один хороший гаджет, который можно купить недорого

При необходимости может получить рут-доступ в ТВ-боксе и перепрошить его. Самое приятное — цена: базовая версия с 1 ГБ ОЗУ и 16 Гб хранилища стоит всего 1700 рублей, но доплатив всего 310 рублей получите в два раза больше памяти. Не скупитесь и берите эту модификацию — точно не пожалеете!

Приставка со Смарт ТВ и 4К

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