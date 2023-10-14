Недорогие, но очень хорошие Смарт-приставки на Android TV, которые можно купить до 2000 рублей

Мир Андроид-приставок для телевизора невероятно огромен. Во-первых, такой ассортимент гаджетов позволяет вам сэкономить на покупке Смарт-телевизора, а во-вторых, вы всегда можете выбрать то устройство, которое вам по карману. Несомненно, самые лучшие те, что стоят около 10 000 рублей, но и более доступные модели не стоит списывать со счетов. В чем-то, конечно, придется пойти на уступки, например, в объеме памяти или охлаждении, но в большинстве случаев вам это никак не помешает смотреть фильмы на Андроид ТВ. Вот самые лучшие ТВ-боксы до 2000 рублей, которые точно вас не разочаруют.

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Недорогая Смарт ТВ приставка

На первое место я решил поставить неочевидную модель — T95 Max, которая появилась в 2023 году. У нее самый симпатичный дизайн из всех, что я видел, так что, она выделяется на фоне остальных хотя бы им. Работает приставка для телевизора на Android 12 по умолчанию, а не на 11-й версии, как остальные, причем наличие этой операционки позволяет гаджету работать очень шустро даже с 1 Гб оперативки. Недорогой ТВ-бокс имеет чипсет среднего уровня Allwinner H618, который потянет видео в 6К, то есть, с 4К проблем точно не возникнет.

Напрямую можно подключить HDMI, Ethrenet, карту памяти или периферию с USB. Вроде, все хорошо, но есть и нюансы: например, радиатор расположен снизу, поэтому Андроид-приставка может сильно греться, если поставить ее неправильно. В остальном, можно смело брать базовую комплектацию с 1 ГБ ОЗУ и 8 Гб хранилища, чтобы надолго забыть о покупке нового телевизора!

Хорошая Смарт-приставка

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Мощный ТВ-бокс на Андроиде

Не могу не посоветовать вам приставку Transpeed: выглядит довольно старомодно (ох уж эти часы), но внутри вас ждет производительное железо. Фишка в том, что это невероятно компактный ТВ-бокс со Смарт ТВ, который при этом поддерживает видео в 8K, хотя работает на том же чипе, что и предыдущий вариант. Зато в базовой комплектации сразу 2 Гб RAM и 16 Гб хранилища менее чем за две тысячи рублей.

Поддерживает Wi-Fi 2,4 Ггц, а также 5 Ггц, практически не греется и даже подходит для интернет-серфинга. В комплекте есть удобный пульт специально для Смарт ТВ без цифровых кнопок, так что, надо брать, пока ТВ-приставка продается со скидкой.

Мощный бокс с 8К

Что купить вместо Xiaomi Mi TV Stick

А вот и хороший аналог Mi TV Stick подоспел — DQ03 TV Stick, который по сути им же и является. Зато он стоит дешевле, чем похожие устройства от Сбера или Яндекса, а также не занимает розетку, получая питание от USB. Но есть и нюансы: отсутствие Bluetooth, шаткая конструкция, которую легко поломать, если случайно задеть, а также отсутствие охлаждения.

Все это нивелируется простым интерфейсом Android TV с сертификацией Гугл, а также 1 или 2 Гб оперативки с минимальной разницей в цене — обе комплектации стоят дешевле 2000 рублей. Есть поддержка 4К и карт памяти до 128 Гб — пожалуй, лучший стик на Андроид для телевизора в своей ценовой категории.

Аналог MI TV Stick

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Какую приставку Смарт ТВ купить

Но даже в сегменте до 2000 рублей есть и знакомые бренды с упрощенными версиями своих гаджетов. Например, X96 mini — проверенный временем хороший ТВ-бокс на Андроиде, который отличается от продвинутых моделей линейки более возрастным процессором Amlogic S905W2, памятью DDR3 и максимальным разрешением в 4К.

Даже при не самом хорошем охлаждении приставка с Андроид ТВ работает быстро и нагревается в пределах нормы (не более 72 градусов) и имеет удобный «плиточный» лаунчер. В общем, годный ТВ-бокс от известного бренда, который с высокой долей вероятности будет время от времени обновляться, так что, если решите купить недорогую приставку со Смарт ТВ, то помните про этот вариант.

Мощная приставка с Андроидом

Недорогая Смарт приставка с высоким рейтингом

Вот еще один проверенный вариант — H96 Max с поддержкой 4К. Удобная приставка с Андроидом для телевизора хороша всем: и неприметным внешним видом без лишних вставок и огоньков, и железом, и даже собственной прошивкой. Работает шустро и очень хорошо охлаждается, так как практически вся нижняя часть — это большая решетка, поэтому нагрев здесь в пределах нормы.

При необходимости может получить рут-доступ в ТВ-боксе и перепрошить его. Самое приятное — цена: базовая версия с 1 ГБ ОЗУ и 16 Гб хранилища стоит всего 1700 рублей, но доплатив всего 310 рублей получите в два раза больше памяти. Не скупитесь и берите эту модификацию — точно не пожалеете!

Приставка со Смарт ТВ и 4К