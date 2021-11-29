Больше половины владельцев Android пользуются его сильно устаревшими версиями

Обновление операционной системы всегда было важной составляющей комфортного и безопасного использования смартфона. Мы каждый раз много пишем, когда выходит что-то новое, но как показывает практика, обновление ПО сильно отстает от обновлений телефонов. Во многом это связано с тем, что львиная доля Android-устройств предлагает только 1-2 года обновлений. После этого срока они навсегда остаются на своем уровне. Сейчас у нас есть информация, демонстрирующая то, сколько пользователей получили последние версии Android и их, как оказалось, не так много.

Самые популярные версии Android

Согласно последним статистическим данным, предоставленным Google, более половины всех смартфонов, работающих на операционной системе Android, обновились до Android 11 и Android 10. Интересно, что в статистику включают даже 10-ую версию, вышедшую больше двух лет назад.

Google больше не предоставляет регулярные данные о внедрении обновлений Android на своем веб-сайте для разработчиков, вместо этого она на полурегулярной основе раскрывает номера платформ в Android Studio. Относительно Android 12 информации нет, так как сейчас существует мизерное количество устройств под ее управлением. Зато на одной из двух предыдущих версий работает около 50% устройств.

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Раньше подобные данные мы получали каждый месяц, но, видимо, это не с лучшей стороны показывало ситуацию с обновлениями, и компания перестала делиться такой информацией. Тем не менее, эти данные могут быть полезны разработчикам, чтобы решить, какие версии Android поддерживать, а какие — уже не стоит.

Доля разных версий Android

Во время Google I/O в этом году компания показала, что на Android работает более 3 миллиардов устройств. Согласно последним данным распространения в Android Studio, 24,2% и 26,5% устройств работают на Android 11 и Android 10 соответственно. Android 9 находится на третьем месте с 18,2% устройств, за ним следует Android 8 с 13,7%. Примечательно, что доля более старых версий Android теперь выражается однозначными числами: Android 7 (и 7.1) — 6,3%, Android 6 (Marshmallow) — 5,1%, Android 5 (Lollipop) — 3,9%, Android 4.4 (KitKat) — 1,4% и Android 4.3 (Jelly Bean) установлен на 0,6% всех устройств Android.

Разработчики, которые хотят проверить эти данные самостоятельно, могут загрузить последнюю версию Android Studio с веб-сайта Google и использовать мастер для создания нового проекта, чтобы проверить, сколько пользователей сидят на разных версиях Android.

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Как Apple обновляет свои устройства

Apple, напротив, гордится статистикой и постоянно приводит ее. Хотя цифры для iOS 15, выпущенной в сентябре, недоступны, последние данные Apple показывают, что 85% всех активных устройств iPhone работают под управлением iOS 14 и лишь 8% устройств работают под управлением iOS 13. Аналогичная ситуация и с iPadOS, которая в основном встречается в виде новых версий.

Не сложно посчитать, что только 7% процентов iPhone работают на операционной системе, выпущенной раньше двухлетней iOS 13. Для Android этот показатель находится в районе 50%.

Почему новый Android такая редкость

До тех пор, пока производители не начнут выпускать новые версии операционной системы сразу после анонса, а будут еще в течение нескольких месяцев адаптировать их под свои устройства, мы будем снова и снова сталкиваться с подобным.

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Впрочем, отрицательно на скорость распространения Android влияют и недостаточные сроки поддержки устройств. Так, например, некоторые недорогие телефоны получают лишь один год обновлений, а некоторые не получают и того. Владельцы продолжают пользоваться ими в течение нескольких лет, чем изрядно портят статистику.

А еще не стоит забывать об устройствах, которые изначально продаются под управлением старых операционных систем, вроде Android 6. В первую очередь это дешевые планшеты и навигаторы.

А вы сейчас на какой версии Android?