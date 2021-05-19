Что показали на конференции Google I/O 2021

Мероприятие Google I/O, наверное, является главным событием в мире Android. Конференция проводится ежегодно и каждый раз приносит с собой новую версию операционной системы, а иногда и многие другие вещи. В прошлом году она перешла в онлайн формат и в этом году из-за того, что ситуация с пандемией не стала проще, сохранила его. Несмотря на это нам показали много всего интересного. Что-то мы ждали, о чем-то догадывались, а некоторые вещи и вовсе стали сюрпризом. Но самое главное, нам показали сильно измененный Android. А что еще мы увидели в первый день конференции? А вот давайте сейчас и разберемся.

Что нового показали на Google I/O

Традиционно мероприятие состоит из нескольких дней и оно еще продолжается, но самое интересное нам обычно показывают в самом начале. В этот раз ничего нового не произошло и все программные новинки показали в первый день.

Что нового в Android 12

Больше всего от мероприятия ждали именно обновления Android 12. Пусть все его нововведения и не покажешь в одной статье, но они все равно очень интересные. Операционной системе давно нужно было сделать редизайн и наконец-то мы его получили.

AirTag оказался опасен для пользователей Android.

Пусть мы и видели некоторые функции Android 12 еще зимой, когда выходили первые версии для разработчиков, но тогда некоторые особенности интерфейса были недоступны. Сейчас же нам показали, как изменились органы управления, элементы уведомлений, интерфейс самой системы и даже цветовую схему, которая автоматически подстраивается под обои.

Также приятно, что анимация стала более плавной. Даже если до этого у вас не было претензий к работе ОС, то сейчас все равно все станет намного лучше.

В настройках Android 12 появился отдельный раздел, который посвятили работе с конфиденциальностью приложений. Он позволяет настраивать разрешения и контролировать, как приложения пользуются выданными им разрешениями. Удобно, что все это собрано в одном месте.

Есть и некоторые другие изменения, вроде возможности делать длинные скриншоты, улучшенные возможности для пользователей с плохим зрением и тому подобное. Бета-версия Android 12 уже доступна, но установить ее могут только пользователи смартфонов Google Pixel и то, начиная с третьего поколения.

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Объединение WearOS с Tizen

Пришло время Google объединить свои усилия с Samsung, чтобы выпустить перспективно очень хорошую операционную систему для умных часов. Она по-прежнему называется WearOS, но при этом стала на 30% быстрее в запуске приложений и может дольше работать от аккумулятора.

Так же, как в случае с Android, тут мы можем наблюдать сильное изменение дизайна. А еще Google пообещала, что позже в этом году в системе появится поддержка YouTube Music, нового Google Ассистента и много других полезных функций. Хочется в это верить, ведь с WearOS давно пора было что-то сделать.

Новая технология распознавания речи Google — LaMDA

За сложной аббревиатурой LaMDA кроются простые слова Language Model for Dialogue Applications. Это можно перевести, как ”языковая модель для диалоговых приложений”. Это система распознания речи, которая анализирует контекст сообщений и понимает, какие варианты ответов надо предложить, чтобы пользователи не тратили на это время.

Поговаривают даже, что LaMDA может поддерживать полноценный диалог с человеком. Понятно, что он не будет наполнен смыслом, но пугает то, что такие перспективы уже не кажутся фантастикой.

Обновление Google Maps

Приятно, что Google уделяет внимание своему картографическому сервису. С другой стороны, иначе и быть не может. Тем не менее, в число основных изменений включили следующие:

Отображение важной информации в режиме дополненной реальности

Учет при построении маршрута мест, где водители часто резко тормозят. Объезд таких мест делает поездку более безопасной

Отображение в реальном времени районов города, которые можно назвать ”оживленными”

Дополнительные 50 городов с тротуарами, пешеходными переходами и более точной формой дорог

Карты станут более персонализированными с учетом демонстрации того, что чаще всего нужно пользователю

Быстрое изменение паролей в Google Chrome

Менеджер паролей популярного браузера уже некоторе время может проверять, насколько безопасные пароли выбирают пользователи. Теперь в качестве усиления безопасности система автоматически проанализирует, был ли пароль скомпрометирован, и в случае положительного результата, предложит быстро поменять его, не переходя на сайт. Правда, пока функция работает далеко не со всеми сайтами, но, скорее всего, это вопрос времени.

Новый искусственный интеллект Google

Имя этого искусственного интеллекта — MUM. Он не только может выполнять несколько задач одновременно, а еще имеет функции обучения и поддерживает 75 языков. Уже сейчас он может анализировать не только текст, но и изображения. Но и это еще не все — скоро он будет работать с видео и аудио.

Для чего это будет использоваться? Как обычно, для улучшения поисковой выдачи, ведь именно на этом Google зарабатывает свои основные деньги и все делает для развития этого направления.

Google добавила в приложение "Телефон" удобную функцию из iOS.

Усиление безопасности Google

Все сервисы компании постоянно прорабатываются на предмет усиления безопасности и это касается не только работы Google Chrome, но и других систем. Вот, например, 4 основных изменения:

Появились пароли для папок в Google Фото. Функция будет появляться постепенно в течение года

Поиск Google может удалить все результаты поиска за последние 15 минут

В Android 12 система будет показывать предупреждение, если какое-то приложения использует камеру, микрофон или GPS

Когда карты будут предлагать оценить место, Google будет напоминать, что такое предложение появилось из-за включенной функции ”История местоположения”

Определение заболеваний через Google

Это мой любимый пункт. Долго мы шутили, что заусенец после 10 минут поиска в Google становится неизлечимым хроническим заболеванием, как компания дала нам еще более удобный инструмент.

Теперь система будет определять заболевания по фотографии. Сомневаюсь, что это вообще возможно, но Google уверена, что это работает. Даже утверждает, что в основе работы системы заложен искусственный интеллект, который проанализировал в процессе настройки 65 000 изображений с заболеваниями.

Пока речь идет только о дерматологических заболеваниях (болезнях кожи). При этом сама Google лишний раз подчеркивает, что ”заключение” смартфона не является полноценным диагнозом а служит только для ознакомительной цели. Медицинские консультации это не отменяет.

Google Pixel 6 получит собственный процессор. Вот пруф.

Радует, что хотя бы диагноз ставится не по одной фотографии. Пользователю придется сделать три снимка, а еще вам зададут несколько уточняющих вопросов. В итоге вы получите примерный диагноз, простые рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы. Главное — не заигрываться с этим, а если что-то действительно беспокоит — обращаться к врачу. Публичное тестирование инструмента в виде WEB-приложения станет доступно в конце 2021 года.