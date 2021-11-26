ТОП-8 советов для новичков в Android

За годы использования того или иного смартфона мы очень сильно привыкаем к его интерфейсу. На интуитивном уровне знаем как сделать скриншот или поставить будильник. Все меняется с покупкой нового телефона. Ничего не понятно, куча каких-то настроек и приложений. Те, кто испытывал похожие ощущения, точно поймут меня. Обычно на формирование привычки к базовым функциям уходит целая неделя, а то и больше. Сегодня я предлагаю вам разорвать шаблон и освоить все основные фишки Android уже с первого дня, чтобы в дальнейшем подобных проблем у вас не возникало.

Конечно, в современном мире есть только два варианта, при которых вам придется осваивать Android. Либо до этого вы всегда пользовались айфоном, либо смартфон у вас в руках впервые. Как бы прискорбно это ни звучало, операционок для смартфонов не так уж и много. Вот и выбирай: Android или iOS. Изредка еще встречаются Windows Phone, но это уж совсем динозавры.

Что мне больше нравится в Android, чем в iOS.

Как сделать скриншот на Андроид

Скриншот — дело первой необходимости. Даже если в каких-то других настройках запутаетесь, всегда можно отправить снимок экрана и наглядно продемонстрировать проблему. К слову, наш Телеграм-чат для вас открыт 24/7, 7 дней в неделю. Смело обращайтесь при возникновении трудностей. Либо мы, либо другие пользователи вам обязательно помогут.

Чтобы сделать скриншот на Android, вам необходимо:

Разблокируйте смартфон.

Откройте необходимый для снимка экран.

Одновременно нажмите кнопку включения смартфона и уменьшения громкости.

Если сделать скриншот таким образом не вышло, нажмите кнопку включения и удерживайте в течение нескольких секунд, а затем выберите Скриншот.

В левом нижнем углу экрана вы увидите уменьшенное изображение скриншота (на некоторых телефонах в верхней части экрана появится значок скриншота Скриншот).

Все, скриншот сохранится в приложении Фото (Галерея). Найти его можно в одноименном альбоме. Отправить скриншот или внести какие-либо правки можно прямо здесь. Для этого существуют специальные значки «Поделиться» и «Изменить».

Как сделать запись экрана на смартфоне

Вы уже многому научились и готовы раздавать советы товарищам? Для этого вам пригодится функция записи экрана. Зачем? Да много зачем. Отправить в Вотсапп прикол из какого-нибудь закрытого аккаунта, рассказать о том, как работает приложение Zenly. Способов применения у этой фишки, правда, очень много.

Смахните вниз от верхнего края экрана.

Затем смахните вниз еще раз.

Найдите значок Запись экрана и нажмите на него.

Если значков много, поищите его среди других.

Если значка нет, нажмите Изменить и перетащите Запись экрана в панель с остальными значками.

Далее выберите, что вы хотите записать, и нажмите кнопку Начать. Запись начнется после обратного отсчета.

Чтобы остановить запись, смахните вниз от верхнего края экрана и нажмите на полосу со значком записи видео.

Если вдруг в меню быстрых настроек функции не оказалось, рекомендуем вам подборку лучших приложений для записи экрана. С их помощью кроме базовых функций откроются и дополнительные параметры, такие как качество видео, частота кадров, ориентация экрана и замедленная запись.

Как раздать интернет на Android

Режим модема на смартфоне — одна из моих любимых функций. С ее помощью я могу пользоваться интернетом на ноутбуке или планшете, и ни в чем себе не отказывать. Во-первых, отпала необходимость покупки планшета с SIM-картой. Во-вторых, вместо душного офиса можно поработать с ноутбуком где-нибудь в парке. В-третьих, раздать интернет товарищу, если возникли какие-то проблемы с оператором.

Активировать режим модема на Андроид очень просто. Для этого вам необходимо:

Разблокировать смартфон.

Перейти в Настройки.

Далее выбрать Точка доступа Wi-Fi (или Режим модема).

Затем перейти в Настройка точки доступа.

Указать здесь название сети и пароль.

Далее включить тумблер напротив Точка доступа Wi-Fi.

Готово, теперь можете подключить к вашей сети другие устройства.

Если что-то пошло не по плану и второе устройство не видит сеть Wi-Fi, рекомендую обратиться к материалу автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. В статье он разобрал все популярные проблемы и рассказал о способах их решения. Ну и не забывайте, что оператор может запретить раздачу интернета и искусственно снизить скорость.

Как очистить кэш на Андроид

Кэш – это небольшой объём данных на вашем смартфоне, который приложения, сайты и другие сервисы сохраняют в памяти для более быстрого доступа к ним при следующих запусках программы.

Первое, на чем хотелось бы заострить ваше внимание: не скачивайте лишние сторонние приложения для очистки кэша. Они вам попросту ни к чему. Сами справитесь ничуть не хуже. Плюс, такие программы зачастую работают в фоновом режиме, используют системные ресурсы и собирают разные данные.

Разблокируйте смартфон.

Перейдите в Настройки, далее Хранилище.

В разделе «Хранилище» найдите «Приложения» (или «Другие приложения») и выберите его.

Ознакомьтесь с тем, сколько места занимают те или иные программы.

Нажмите на иконку интересующего вас приложения и удалите кэш или данные.

Внимание: все изменения будут необратимы. Хорошо подумайте, оправданно ли их удаление. В конце концов кэширование данных предназначено, чтобы приносить вам пользу.

Как посмотреть экранное время на Android

Думаю, что многие пользователи задавались вопросом времени, проведенного за смартфоном. Цели могут быть разные: побороть зависимость от социальных сетей или игр, оценить количество часов, чтобы выстроить свой план на день и многое другое.

Чтобы узнать количество времени в любом приложении, вам необходимо:

Разблокировать смартфон.

Перейти в Настройки, Приложения и уведомления.

Затем открыть Время использования.

Здесь хранится вся статистика по времени. Если же вы хотите посмотреть сколько времени был включен экран на вашем телефоне, сделать это можно здесь же:

Перейдите в Настройки.

Далее в раздел Экранное время.

Нажмите Смотреть всю активность.

К слову, почти на любом Android-устройстве можно настроить Родительский контроль или Цифровое благополучие, с помощью которого можно чутко контролировать свое время и время ребенка. Мы касались этого вопроса ранее, рекомендую к прочтению.

Как посмотреть сохраненные пароли на смартфоне

Несмотря на наличие встроенного инструмента во всех современных смартфонах, добраться до менеджера паролей на Android не так-то просто. Если попытаться отыскать его самостоятельно, можно потратить минут 30 точно. А на деле вот где он оказывается:

Перейдите в Настройки.

Откройте раздел Google.

В открывшемся окне выберите Автозаполнение — Автозаполнение от Google.

Здесь откройте вкладку Пароли.

Выберите нужный аккаунт и подтвердите вход биометрическими данными.

Круто еще, что даже если вы решите удалить то или иное приложение, смартфон запомнит все данные и необходимость в повторном заполнении полностью отпадает. Технологии, что еще скажешь.

Как привязать карту на Андроид

Платить с телефона или часов — отдельный вид наслаждения. Сразу отпадает необходимость в пластиковых картах, которые засоряют кошелек. Куда бы ни пошли, деньги при вас. Телефон ведь с собой. Еще круто, что привязать можно даже те карты, которые не имеют физических носителей (виртуальные).

Чтобы привязать банковскую карту к Google Pay, вам необходимо:

Загрузите Google Pay себе на Android-смартфон.

Запустите приложение и откройте раздел Оплата.

Нажмите на синюю кнопку Способ оплаты.

Введите номер карты, дату окончания срока действия и CVC.

Затем примите пользовательское соглашение.

Если на экране появится уведомление, что вам доступна только онлайн-оплата, нажмите на саму карту и выберите Подтвердить данные.

Скопируйте код, который придёт в SMS, и вставьте в Google Pay.

Как отключить безопасный режим

Безопасный режим — это функция запуска смартфона только с самыми важными системными приложениями. В этом режиме автозапуск блокируется — то есть, те программы, которые загружаются в обычном режиме, в данный момент не работают.

Ранее мы подробно рассказывали о том, зачем нужен безопасный режим и подробно касались всех нюансов его работы. Но если вы не знаете, что это вообще такое и вошли в него случайно, вот инструкция к выходу:

Зайдите в панель быстрого доступа, опустив шторку.

Нажмите на сообщение Включен безопасный режим.

Подтвердите действие во всплывающем окне. Смартфон перезагрузится автоматически.

Повторюсь. При возникновении любых трудностей не стесняйтесь обращаться к нам в Телеграм-чат. Все расскажем и покажем. А чтобы не пропустить еще больше новостей из мира мобильных технологий рекомендую подписаться на наш новостной канал.