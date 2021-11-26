ТОП-8 советов для новичков в Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Рахматуллин 0

За годы использования того или иного смартфона мы очень сильно привыкаем к его интерфейсу. На интуитивном уровне знаем как сделать скриншот или поставить будильник. Все меняется с покупкой нового телефона. Ничего не понятно, куча каких-то настроек и приложений. Те, кто испытывал похожие ощущения, точно поймут меня. Обычно на формирование привычки к базовым функциям уходит целая неделя, а то и больше. Сегодня я предлагаю вам разорвать шаблон и освоить все основные фишки Android уже с первого дня, чтобы в дальнейшем подобных проблем у вас не возникало.

Эти советы помогут разобраться с новым Android-девайсом за считанные минуты.

Конечно, в современном мире есть только два варианта, при которых вам придется осваивать Android. Либо до этого вы всегда пользовались айфоном, либо смартфон у вас в руках впервые. Как бы прискорбно это ни звучало, операционок для смартфонов не так уж и много. Вот и выбирай: Android или iOS. Изредка еще встречаются Windows Phone, но это уж совсем динозавры.

Что мне больше нравится в Android, чем в iOS.

Как сделать скриншот на Андроид

Скриншот — дело первой необходимости. Даже если в каких-то других настройках запутаетесь, всегда можно отправить снимок экрана и наглядно продемонстрировать проблему. К слову, наш Телеграм-чат для вас открыт 24/7, 7 дней в неделю. Смело обращайтесь при возникновении трудностей. Либо мы, либо другие пользователи вам обязательно помогут.

Чтобы сделать скриншот на Android, вам необходимо:

  • Разблокируйте смартфон.
  • Откройте необходимый для снимка экран.
  • Одновременно нажмите кнопку включения смартфона и уменьшения громкости.
  • Если сделать скриншот таким образом не вышло, нажмите кнопку включения и удерживайте в течение нескольких секунд, а затем выберите Скриншот.
  • В левом нижнем углу экрана вы увидите уменьшенное изображение скриншота (на некоторых телефонах в верхней части экрана появится значок скриншота Скриншот).

Скриншот — одна из основных функций смартфона. Без нее никак.

Все, скриншот сохранится в приложении Фото (Галерея). Найти его можно в одноименном альбоме. Отправить скриншот или внести какие-либо правки можно прямо здесь. Для этого существуют специальные значки «Поделиться» и «Изменить».

Как сделать запись экрана на смартфоне

Вы уже многому научились и готовы раздавать советы товарищам? Для этого вам пригодится функция записи экрана. Зачем? Да много зачем. Отправить в Вотсапп прикол из какого-нибудь закрытого аккаунта, рассказать о том, как работает приложение Zenly. Способов применения у этой фишки, правда, очень много.

  • Смахните вниз от верхнего края экрана.
  • Затем смахните вниз еще раз.
  • Найдите значок Запись экрана и нажмите на него.
  • Если значков много, поищите его среди других.
  • Если значка нет, нажмите Изменить и перетащите Запись экрана в панель с остальными значками.
  • Далее выберите, что вы хотите записать, и нажмите кнопку Начать. Запись начнется после обратного отсчета.
  • Чтобы остановить запись, смахните вниз от верхнего края экрана и нажмите на полосу со значком записи видео.

Запись экрана на Android.

Если вдруг в меню быстрых настроек функции не оказалось, рекомендуем вам подборку лучших приложений для записи экрана. С их помощью кроме базовых функций откроются и дополнительные параметры, такие как качество видео, частота кадров, ориентация экрана и замедленная запись.

Как раздать интернет на Android

Режим модема на смартфоне — одна из моих любимых функций. С ее помощью я могу пользоваться интернетом на ноутбуке или планшете, и ни в чем себе не отказывать. Во-первых, отпала необходимость покупки планшета с SIM-картой. Во-вторых, вместо душного офиса можно поработать с ноутбуком где-нибудь в парке. В-третьих, раздать интернет товарищу, если возникли какие-то проблемы с оператором.

Раздавайте Wi-Fi и будьте счастливы.

Активировать режим модема на Андроид очень просто. Для этого вам необходимо:

  • Разблокировать смартфон.
  • Перейти в Настройки.
  • Далее выбрать Точка доступа Wi-Fi (или Режим модема).
  • Затем перейти в Настройка точки доступа.
  • Указать здесь название сети и пароль.
  • Далее включить тумблер напротив Точка доступа Wi-Fi.
  • Готово, теперь можете подключить к вашей сети другие устройства.

Точка доступа Wi-Fi на Android.

Если что-то пошло не по плану и второе устройство не видит сеть Wi-Fi, рекомендую обратиться к материалу автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. В статье он разобрал все популярные проблемы и рассказал о способах их решения. Ну и не забывайте, что оператор может запретить раздачу интернета и искусственно снизить скорость.

Как очистить кэш на Андроид

Кэш – это небольшой объём данных на вашем смартфоне, который приложения, сайты и другие сервисы сохраняют в памяти для более быстрого доступа к ним при следующих запусках программы.

Первое, на чем хотелось бы заострить ваше внимание: не скачивайте лишние сторонние приложения для очистки кэша. Они вам попросту ни к чему. Сами справитесь ничуть не хуже. Плюс, такие программы зачастую работают в фоновом режиме, используют системные ресурсы и собирают разные данные.

  • Разблокируйте смартфон.
  • Перейдите в Настройки, далее Хранилище.
  • В разделе «Хранилище» найдите «Приложения» (или «Другие приложения») и выберите его.
  • Ознакомьтесь с тем, сколько места занимают те или иные программы.
  • Нажмите на иконку интересующего вас приложения и удалите кэш или данные.

Очищайте кэш осмысленно.

Внимание: все изменения будут необратимы. Хорошо подумайте, оправданно ли их удаление. В конце концов кэширование данных предназначено, чтобы приносить вам пользу.

Как посмотреть экранное время на Android

Думаю, что многие пользователи задавались вопросом времени, проведенного за смартфоном. Цели могут быть разные: побороть зависимость от социальных сетей или игр, оценить количество часов, чтобы выстроить свой план на день и многое другое.

Чтобы узнать количество времени в любом приложении, вам необходимо:

  • Разблокировать смартфон.
  • Перейти в Настройки, Приложения и уведомления.
  • Затем открыть Время использования.

Здесь будет указываться время, которое вы проводите за смартфоном.

Здесь хранится вся статистика по времени. Если же вы хотите посмотреть сколько времени был включен экран на вашем телефоне, сделать это можно здесь же:

  • Перейдите в Настройки.
  • Далее в раздел Экранное время.
  • Нажмите Смотреть всю активность.

К слову, почти на любом Android-устройстве можно настроить Родительский контроль или Цифровое благополучие, с помощью которого можно чутко контролировать свое время и время ребенка. Мы касались этого вопроса ранее, рекомендую к прочтению.

Как посмотреть сохраненные пароли на смартфоне

Несмотря на наличие встроенного инструмента во всех современных смартфонах, добраться до менеджера паролей на Android не так-то просто. Если попытаться отыскать его самостоятельно, можно потратить минут 30 точно. А на деле вот где он оказывается:

  • Перейдите в Настройки.
  • Откройте раздел Google.
  • В открывшемся окне выберите Автозаполнение — Автозаполнение от Google.
  • Здесь откройте вкладку Пароли.
  • Выберите нужный аккаунт и подтвердите вход биометрическими данными.

Узнайте все пароли, которые сохранены на телефоне.

Круто еще, что даже если вы решите удалить то или иное приложение, смартфон запомнит все данные и необходимость в повторном заполнении полностью отпадает. Технологии, что еще скажешь.

Как привязать карту на Андроид

Платить с телефона или часов — отдельный вид наслаждения. Сразу отпадает необходимость в пластиковых картах, которые засоряют кошелек. Куда бы ни пошли, деньги при вас. Телефон ведь с собой. Еще круто, что привязать можно даже те карты, которые не имеют физических носителей (виртуальные).

Чтобы привязать банковскую карту к Google Pay, вам необходимо:

  • Загрузите Google Pay себе на Android-смартфон.
  • Запустите приложение и откройте раздел Оплата.
  • Нажмите на синюю кнопку Способ оплаты.
  • Введите номер карты, дату окончания срока действия и CVC.
  • Затем примите пользовательское соглашение.
  • Если на экране появится уведомление, что вам доступна только онлайн-оплата, нажмите на саму карту и выберите Подтвердить данные.
  • Скопируйте код, который придёт в SMS, и вставьте в Google Pay.

Привяжите карту сразу же. Не известно, когда она вам понадобится.

Как отключить безопасный режим

Безопасный режим — это функция запуска смартфона только с самыми важными системными приложениями. В этом режиме автозапуск блокируется — то есть, те программы, которые загружаются в обычном режиме, в данный момент не работают.

Безопасный режим может помочь вам при возникновении трудностей с телефоном.

Ранее мы подробно рассказывали о том, зачем нужен безопасный режим и подробно касались всех нюансов его работы. Но если вы не знаете, что это вообще такое и вошли в него случайно, вот инструкция к выходу:

  • Зайдите в панель быстрого доступа, опустив шторку.
  • Нажмите на сообщение Включен безопасный режим.
  • Подтвердите действие во всплывающем окне. Смартфон перезагрузится автоматически.

Повторюсь. При возникновении любых трудностей не стесняйтесь обращаться к нам в Телеграм-чат. Все расскажем и покажем. А чтобы не пропустить еще больше новостей из мира мобильных технологий рекомендую подписаться на наш новостной канал.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
MIUI 13
Xiaomi рассказала, чего ждать от MIUI 13

В этом году Xiaomi впервые изменила себе, представив вместо новой версии MIUI улучшенную старую. Это было вынужденное решение, поскольку две предыдущие сборки оказались из рук вон плохими и обновлять прошивку, не обращая внимания на скопившиеся недостатки, было бы пиром во время чумы. Поэтому китайцы приняли волевое решение выпустить ремастер MIUI 12.5 с исправлением ошибок и недоработок. Но про MIUI 13 разработчики Xiaomi не забыли, а просто отложили выход обновления, чтобы сделать его ещё круче.

Читать далее
WhatsApp
Google разрешит официально переносить WhatsApp с iOS на Android

Наверное, для каждого, кто пересаживается с iPhone на Android, становится шоком новость о том, что они не могут забрать с собой все свои чаты из WhatsApp. Это истинная правда. Даже если вам удастся перенести все данные с одного смартфона на другой, WhatsApp, который работает в облаке и там же хранит все свои сообщения, банально не позволяет скопировать чаты на одной платформе и вставить их затем на другой. Несмотря на существование обходных путей, в большинстве своём они не очень удобны. Но решение, как всегда, предложила Google.

Читать далее
Телефон
Как узнать, кто брал телефон без вашего ведома

Сегодня сложно представить себе более личное устройство, чем смартфон. Они хранят наши фотографии, историю запросов в интернете, даже банковские карты – и те теперь хранятся в памяти смартфонов. Поэтому логично, что мы стали защищать их не только паролями, но и биометрией. Уж они-то гарантированно не допустят никого к конфиденциальной информации. Во всяком случае, было бы логично на это рассчитывать. Но ведь мы никогда не узнаём о том, кто пытался взять наш смартфон и разблокировать его в наше отсутствие. А такая возможность есть и грех ей не пользоваться.

Читать далее
Новый комментарий