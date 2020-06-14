Samsung Galaxy Fold 2 может выйти уже 5 августа и стать водонепроницаемым

После того, как появился первый Samsung Galaxy Fold, интерес к складным смартфонам сильно вырос. Как минимум из-за того, что технология стала реальной, люди поверили в нее и поняли, что это уже не просто концепты. Уже на тот момент было можно создавать настоящие действующие образцы. Теперь технологии развиваются и то, что компании не отказываются от своего вектора, говорит о том, что они тоже верят в ”раскладушки”. В Сети часто можно встретить комментарии, что ”я не хочу быть тестером за свои деньги”. Но ведь так никто не говорил, когда вышел первый iPhone или HTC Dream. Тогда все наоборот кинулись на новые технологии и они развивались. Теперь развиваются складные устройства. Сейчас стало известно о новом, уже третьем, складном смартфоне Samsung кое-что интересное.

Galaxy Fold 2 выйдет в этом году

Еще в апреле Samsung дала понять, что выпустит не только новый Galaxy Note, но и второе поколение Galaxy Fold. Теперь мы понимаем, что с учетом происходящего в мире, мероприятие, скорее всего, пройдет в формате онлайн. Интересно, что прошлое мероприятие Unpacked, на котором показали линейку Samsung Galaxy S20, было последним на данный момент традиционным мероприятием, которое проводилось в зале, переполненном людьми.

Сейчас у нас с вами появилась информация, что новая презентация пройдет 5 августа этого года. На ней покажут те самые Galaxy Note и Galaxy Fold.

Интересен посыл этой презентации и то, что компания стала заложником положения, из которого надо как-то выкручиваться. Samsung Galaxy Note будет стоить дорого (как обычно), Galaxy Fold тоже будет не сильно дешевым. Все это на фоне до сих пор не стихшего в мире коронавируса, народных и экономических волнений, а так же того, что мировые продажи смартфонов в начале года упали почти на 40 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Сейчас ожидается падение еще на 14 процентов. При этом Samsung сама признавала, что ее продажи тоже упали. Похоже, что она делает большой упор на относительно недорогие устройства серии A, в частности Samsung Galaxy A51.

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По последним слухам, которые очень похожи на правду, презентация состоится 5 августа, а сами смартфоны поступят в продажу 20 августа. При этом выйдут не только новые Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2, но и 5G версия Galaxy Z Flip.

Еще больше доверия эта информация вызывает на фоне того, что эти даты близки к тем, в которые Samsung традиционно проводит свои презентации. Впрочем, есть и те, кто сомневается в этом и делает ставку на сентябрь. К их числу относится, например, Макс Вайнбах, который уже заявлял об этом ранее.

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Причиной для того, чтобы отложить запуск новинки, может стать невозможность своевременного выпуска первой партии из-за того, что заводы долгое время были закрыты и до сих пор не открылись полностью.

Будет ли Galaxy Fold 2 водонепроницаемым

Смартфоны премиум класса уже давно приучили нас к тому, что они обязательно должны быть водонепроницаемыми. Проблема в том, что каким бы премиальным не был складной смартфон, характер шарнира просто не позволяет ему быть по-настоящему защищенным от воды.

Это может измениться с Galaxy Fold 2. Ранее в этом месяце появился патент на водонепроницаемую конструкцию складного телефона, которая очень похожа на Galaxy Fold, сообщает Let’s Go Digital. Патент на «Электронное устройство, включающее в себя водонепроницаемую конструкцию» подробно описывает, как и где нужно защищать подобное устройство.

Патент также описывает камеру, похожую на ту, что применена в Samsung Galaxy S20 Ultra и возможность применения меньшего размера внешнего экрана. Судя по всему, это будет сделано для более дешевой модели Galaxy Fold.

В новых Samsung Galaxy Fold могут использоваться стекла Gorilla Glass

Дешевая версия Samsung Galaxy Fold 2

Если верить все тому же Максу Вайнбаху и его Twitter, нас ждет более дешевый Galaxy Fold E или Galaxy Fold Lite. Если верить ему, новинка получит более простые характеристики и более простое покрытие экрана, но зато будет стоить всего 1 100 долларов. Если действительно все будет так, можно предположить, что эту модель ждет успех. Многие из тех, кто хотел купить Galaxy S20 или Galaxy Note 20 точно заинтересуются новинкой с таким ценником. Это даже дешевле, чем Galaxy Z Flip за 1380 долларов.

Каким будет Galaxy Fold 2

Пару месяцев назад была информация о том, что новый Galaxy Fold может иметь большой внешний дисплей для того, чтобы пользователям не приходилось слишком часто переходить на внутренний экран, но все последние слухи и утечки отвергают это.

Согласно последним данным, новинка будет похожа на первое поколение Fold. Впрочем, возможно использование более узкого корпуса, который все равно будет закрываться внутрь и тем самым защищать внешний экран от царапин, чем не может похвастаться Huawei Mate Xs.

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При этом, внутренний экран может иметь поддержку стилуса S Pen, что будет очень приятно. Но в этом случае говорить об отсутствии царапин не приходится. Он точно будет оставлять следы на поверхности, даже если Samsung применит новое поколение стекол Gorilla Glass уже в этом поколении. Зато почти нет сомнения, что экран будет в качестве опции иметь частоту обновления 120 Гц.

Согласно имеющейся информации, основная камера Galaxy Fold 2 будет иметь разрешение 12 Мп (телефото) + 64 Мп (обычный) + 12 Мп (сверхширик). Будет так же сенсор глубины. Вырез во внутреннем экране без сомнения должен стать более компактным. Samsung просто не может оставить это без внимания.

Если слухи не врут, то батарея нового Galaxy Fold 2 будет больше, чем в первом поколении (4 500 или 5 000 мАч против 4 380 мАч), а скорость зарядки будет достигаться на счет 25-ваттного блока.

Характеристики Samsung Galaxy Fold 2

Основной дисплей: 7,59 дюйма; Разрешение 2,213×1,689 пикселей

Крышка дисплея: 6,23 дюйма; Разрешение 2267×819 пикселей (исходный размер экрана

Fold составлял 4,6 дюйма)

256 ГБ и 512 ГБ памяти

5G и 4G варианты

Процессор: Qualcomm Snapdragon 865 или 865 Plus

Программное обеспечение: Android 10

Материалы: керамика, нержавеющая сталь

Цвета: синий, серебристый, золотой, розовый, черный

Сколько будет стоить второе поколения Galaxy Fold

Было бы удивительно увидеть более продвинутую Galaxy Fold 2 по гораздо более низкой цене, чем оригинальная Galaxy Fold за $ 1 980, хотя с учетом глобального спада, в ближайшем будущем все возможно. А более дешевая модель потенциально может снизить цену еще больше и достигнуть тех самых 1 100 долларов.

Впрочем, есть и вероятность того, что компания не будет ставить низкую цену, а вместо этого щедро одарит покупателей подарками, которые потом можно будет просто отменить и начать больше зарабатывать, не повышая цену.

Что вы думаете о новом Galaxy Fold 2 за 1 100 долларов. Расскажите в нашем Telegram-чате.

Посмотрим, как будут развиваться события, но выход Galaxy Fold 2 очень интересен. Это уже не просто первый экспериментальный смартфон. Именно второе поколение покажет нам, с какой скоростью развиваются технологии и какова вероятность того, что скоро многие производители перейдут на выпуск подобных устройств.