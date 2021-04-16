Дружи с нами, а не с ними. США оказывают давление на Samsung

На этой неделе в Белом доме провели встречу с крупнейшими представителями полупроводниковой индустрии, чтобы обсудить продолжающуюся нехватку микросхем в мире. Естественно, все детали переговоров остаются закрытыми, но многие сообщения от ”людей в теме” предполагают, что результаты встречи оказались не самыми приятными для Samsung. В частности, компанию могут обязать работать не так, как ей хочется, и ей придется выбирать, ”с кем дружить”. А это может очень не понравиться южнокорейской компании. Вот только к чему это приведет, пока говорить рано, но давайте попробуем в этом разобраться.

Решение президента США

Согласно The Korea Herald, президент США Джо Байден ясно дал понять, что он хочет, чтобы глобальные полупроводниковые компании производили микросхемы на территории США, а не в Китае. Таким образом, Samsung стоит перед дилеммой, поскольку сейчас ”разрывается между двумя стратегически важными рынками”.

Заводы Samsung

Samsung уже управляет заводом по производству микросхем в Остине, штат Техас. Хотя, как сообщается, компания планирует построить еще один подобный объект на американской земле. Эксперты и аналитики полагают, что компания не совсем уверена в этих планах. Однако после недавней встречи и обсуждений на этой неделе с президентом США, корейской компании может потребоваться очень быстро принять решение.

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Сообщается, что компания подумывает о размещении в Аризоне, Остине или Нью-Йорке. Однако, поскольку ее заместитель председателя и фактический лидер Ли Джэ Ён находится в тюрьме, корейской фирме трудно принять решение. Не удивительно, что решение ценой 17 миллиардов долларов требует одобрения лидера.

Поскольку переговоры об инвестициях проводились на самом высоком уровне в США, это может побудить Samsung завершить переговоры с правительствами трех штатов и в ближайшее время выполнить требования. — сказал инсайдер отрасли.

Продолжающаяся нехватка микросхем во всем мире является результатом того, что большинство производителей микросхем выбрали не самую правильную бизнес-модель. Такие компании, как Qualcomm и AMD, которые разрабатывают свои собственные чипы, передают фактическое производство другим компаниям, таким, как Samsung или TSMC. А поскольку компаний по производству микросхем не так много, спрос превышает предложение.

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А еще в последнее время случилось очень много всего, что так же повлияло на продажи. Сюда можно отнести выпуск новых игровых консолей в самый разгар пандемии, когда спрос и так большой, засуху на Тайване, повышенный спрос на видеокарты из-за роста цены биткоина и многого другого.

Недавнее заседание в Белом доме было посвящено прежде всего обсуждению строительства новых мощностей по производству микросхем в США. Президент Байден хочет, чтобы все крупные игроки отрасли начали производство на американской земле.

Эти микросхемы, эти пластины… батареи, широкополосный доступ — все это инфраструктура. Нам нужно строить новую инфраструктуру сегодня, а не ремонтировать вчерашнюю. Предлагаемый мной план защитит нашу цепочку поставок и оживит американское производство. — сказал Джо Байден.

Этот шаг не только укрепит американскую цепочку поставок микросхем, но и нанесет еще больший ущерб Китаю. Между тем, Samsung сейчас находится под давлением, поскольку ей приходится выбирать между ними. Корейская фирма управляет крупными фабриками по производству элементов памяти в Китае. Стоит отметить, что именно Samsung является производителем памяти номер один в мире.

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Более того, корейское правительство также призывает внутренних производителей микросхем расширять местное производство. Сообщается, что страна работает над разработкой комплексного пакета мер по стимулированию инвестиций в этот сегмент. Все это еще больше усложняет принятие решения Samsung в отношении инвестиций в американский завод.

Samsung была единственным южнокорейским участником виртуальной встречи в Белом доме. Ее на конференции представлял глава направления по производству чипов Чой Си Ён. Также присутствовали генеральные директора Alphabet (материнской компании Google), Intel, General Motors и Ford. Представители TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем и главного конкурента Samsung в отрасли, также подключились к видеоконференции.

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Сказать, как будут разворачиваться события дальше, пока рано, но вопрос нехватки чипов стоит очень остро и уже давно надо принимать меры. Вот только строительство завода не поможет решить нынешний кризис. Оно займет много времени, а проблема с нехваткой комплектующих может разрешиться уже к концу этого или началу следующего года. Поэтому новая инициатива в основном относится к будущим вызовам индустрии. Тем более, что чипы будут требоваться во все больших количествах.