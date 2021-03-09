Спасти Huawei может новый процессор Snapdragon, но создается он для другого

Новые процессоры стали такими производительными, что иногда кажется, будто улучшать их уже некуда. А когда лучше сделать не получается, надо, наоборот, упрощать продукцию, и этот путь развития тоже имеет место. Касается это как смартфонов, которые все чаще стали получать Lite-версии, так и процессоров для них. Сейчас появилась информация о том, что крупнейший в мире производитель чипсетов готовится сделать небольшую революцию в своем направлении и отказаться от части передовых функций в пользу большей доступности и массовости. Это даст возможность смартфонам среднего уровня, особенно на некоторых рынках, получить то, что раньше им было недоступно. А еще это может спасти Huawei в ее положении.

Процессоры Qualcomm

Qualcomm имеет огромное портфолио мобильных вычислительных платформ, большая часть которых предназначена для смартфонов. Это одна из крупнейших в мире компаний, производящих именно мобильные чипсеты, и, вероятно, самая узнаваемая.

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В последние годы бренд расширяет коллекцию предлагаемых решений, чтобы не терять место среди конкурентов. Сейчас у компании есть решения не только для флагманских смартфонов с 5G, но и для недорогих с 4G. Правда, как говорится, ”мухи отдельно, а котлеты отдельно”. Если в относительно недорогих процессорах, вроде нашумевшего в прошлом году Snapdragon 765G, 5G найти можно, то в обратную сторону это не работает. Но только пока.

В 2021 году эта ”дыра” будет закрыта, и рынок получит процессор, который сможет дать максимальную производительность, но не получит поддержку 5G. Примеры использования таких процессоров мы разберем чуть ниже в этой статье.

Когда вышел Snapdragon 888

Qualcomm в конце прошлого года выпустила свой Snapdragon 888 — топовый процессор нового поколения на 5-нм техпроцессе. Потом вышел Snapdragon 870 для недорогих флагманов. Этот чипсет в основном представляет собой обновленный прошлогодний Snapdragon 865, который позволяет брендам выпускать недорогие устройства с хорошими характеристиками.

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Теперь новая утечка предполагает, что Qualcomm может работать над младшим вариантом Snapdragon 888 Lite без встроенного модема 5G, чтобы снизить стоимость чипсета без ущерба для производительности.

Новой информацией поделился Роланд Квандт. Он рассказал о новом чипсете с названием модели SM8325. Квандт уверен, что ”младшая производная” Snapdragon 888 с этим номером модели находится на стадии разработки. Пока нет доказательств, что она действительно будет называться Snapdragon 888 Lite, но вероятность есть. А главное, такое название будет отражать суть этого процессора.

Однако речи о том, что в новом чипсете вообще не будет поддержки 5G, пока нет. Snapdragon 888 — единственный вариант, для которого требуется обязательный модем Snapdragon X60 5G. Выпуск его облегченной версии без модема заполнит пустоты на рынке. У производителей будет выбор — отказаться от производства флагманской модели, поставить на нее слишком высокий ценник или выпустить производительное устройство только с 4G. Примером того, насколько это удобно, может служить Vivo iQOO 3 только с 4G на процессоре Snapdragon 865. Цена такого устройства не может не радовать.

Больших подробностей о новом процессоре пока нет, но одно то, что он будет работать на 5-нм техпроцессе, уже сулит ему преимущество над 7-нм Snapdragon 870.

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Где будет применяться новый процессор Qualcomm

Самым удачным местом использования нового процессора будут модели, производимые для обделенных этой технологией рынков. Например, в России новые сети пока только тестируются. Пусть МТС и устроила открытое тестирование, но до полноценного покрытия пока далеко. При этом новинки приезжают к нам с поддержкой 5G.

Если она пока не нужна, многие покупатели предпочли бы приобрести флагман дешевле, но не без ненужной функции. Я бы тоже был в их числе.

Будет ли Huawei покупать процессоры Qualcomm

Теоретически новый процессор может оказаться полезным для Huawei. Напомню, что компания получила разрешение на работу с некоторыми поставщиками, если они не будут продавать ей оборудование для работы в сетях пятого поколения. Пусть Huawei и отказалась от сотрудничества с Qualcomm, но появление готового решения может позволить ей снова продавать передовые смартфоны.

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Такие устройства будут хорошо востребованы на тех рынках, где 5G пока нет. Там, где сети уже развернуты, конкурировать с другими брендами будет сложно, но если правильно преподнести новые смартфоны и выставить их по хорошей цене, они могут показать неплохие продажи. Да и кому нужны смартфоны с 5G, когда и 4G демонстрирует отличные скорости?!